J’ai poursuivi mon voisin après qu’il ait abattu un arbre de 56 000 £ dans mon jardin sans autorisation, je suis dévasté

Un propriétaire FURIEUX a poursuivi son voisin après avoir abattu un arbre d’une valeur 56 000 £ dans son jardin sans autorisation.

David Sandom, 71 ans, a raconté son « horreur » après que son voisin ait abattu son précieux houx sans sa permission et « pour une bonne raison ».

L’homéopathe David Sandom a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de traduire en justice le médecin à la retraite Niall Martin pour le défier de ses actions qui lui ont causé, à lui et à sa mère âgée, “une énorme détresse et des coûts énormes”.

Les guerres de jardin épineuses entre les voisins à long terme et autrefois amicaux se sont déroulées dans une salle d’audience la semaine dernière.

Defiant David, de Solihull West Midlands, a engagé des poursuites privées contre le Dr Martin « stupéfait ».

David a accusé le doc d’avoir abattu son houx à feuilles persistantes de 40 pieds de haut bien-aimé qui, selon lui, valait 56 000 £.

Niall, 72 ans, qui aime montrer son jardin aux visiteurs lors des prestigieux événements caritatifs “In Bloom”, a déclaré que la côtelette était nécessaire pour laisser plus de lumière solaire sur ses parterres de fleurs.

Il a nié les accusations de dommages criminels pour l’abattage et le vol de bois, et a été acquitté car le tribunal de première instance de Birmingham n’a pas pu déterminer à qui appartenait le vieux houx mature.

Defiant David, qui a vécu dans sa grande maison de 1879 pendant 42 ans, n’a pas l’impression d’avoir totalement perdu sa bataille judiciaire et a juré de continuer à se battre.

Il a déclaré: «Je ne me soucie pas de l’argent, de le dépenser ou de le gagner grâce à une indemnisation, c’est une question de justice.

«J’ai dépensé au moins 16 000 £ en frais juridiques pour porter cela devant le tribunal et bien qu’il ait été déclaré non coupable, je n’ai pas perdu. J’en ai tiré quelque chose.

« Le tribunal a prouvé sans aucun doute que le houx était de mon côté, mais ils n’ont pas pu prouver qu’il savait que c’était de mon côté. C’est fou !”

Invitant The Sun Online dans son vaste jardin à l’arrière, il a souligné la frontière claire entre les deux propriétés de quatre étages dans une zone de conservation, insistant : “C’est ma limite, elle est exactement la même depuis 143 ans.”

Il a rappelé comment la bataille a commencé lorsque son voisin lui a demandé la permission d’abattre un hêtre qui se déversait dans son jardin.

Il a expliqué: “J’ai dit non au départ mais il a fait un peu de torsion du bras alors j’ai finalement accepté.”

David a raconté comment son voisin a fait appel à des chirurgiens spécialisés dans les arbres pendant le verrouillage en février 2021 pour enlever le hêtre suspendu, ainsi que « sournoisement » le houx.

Il remarqua que plus loin dans son très long jardin, le houx avait également été coupé.

“ABSOLUMENT FUMANT”

David a dit : « Je n’arrivais pas à y croire. J’étais abasourdi. J’étais absolument furieux. C’était horrible.

“Il était un ami et un voisin depuis de nombreuses années en qui j’avais confiance et je ne me sentais pas obligé de regarder comme un faucon.”

Il a ajouté: “Le hêtre, également sur la limite, était penché sur le côté, il avait donc le droit de le couper, ce n’était pas un problème.

“Mais le houx était clairement sur mon sol et grandissait à mes côtés et je ne lui ai pas donné la permission de l’enlever. Mais il l’a fait.

“C’est un peu une blague avec lui en disant qu’il avait besoin de le couper pour créer plus de lumière. Il ne réfléchit pas ! Il se considère comme la victime.

David a souligné: «C’était ma seule décision d’agir. Je l’ai signalé à la mairie et ils n’ont rien fait. Je suis allé à la police et il n’y avait pas de réponse.

« Ma seule option était une poursuite privée. Et la loi stipule que si vous avez perdu quelque chose, le tribunal doit connaître le coût de son remplacement.

“J’ai donc découvert que l’évaluation du houx et d’un arbre similaire aujourd’hui coûterait environ 56 000 £, et avec des frais annexes également pour le gruger et le planter.”

‘ÉNORME DÉTRESSE’

David, qui vit et prend soin de sa mère de 92 ans qui est copropriétaire de leur maison, a déclaré : « Ma mère âgée est très en colère et bouleversée par ce qu’il a fait et il nous a offensés tous les deux.

“Depuis de nombreuses années à vivre côte à côte, il n’y a pas eu d’hostilité jusqu’à présent, et c’est dommage.

« J’ai adoré mon houx, j’aime tous les arbres de mon jardin qui est un peu sauvage mais qui est assez tendance de nos jours.

“C’est une belle maison, c’est ma maison pour toujours.”

David, qui travaille toujours à temps partiel, a expliqué qu’il envisageait d’intenter une action civile contre le Dr Martin et sa femme Geraldine.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, il a déclaré: «J’aimerais qu’un nouveau houx remplace celui qui a été abattu. Et il devrait avoir à payer pour cela.

“Tout cela nous a causé, à moi et à ma mère, tant de stress et une énorme détresse. Et nous avons eu des coûts importants à payer aussi.

« Je ne rêverais pas de détruire la propriété de quelqu’un d’autre. L’enlèvement de l’arbre n’augmente pas la lumière dans son jardin mais le fait probablement dans le mien qui n’est pas nécessaire.

“Il n’y avait aucune bonne raison pour qu’il le fasse.”

‘HORRENDEUX’

Lorsqu’il a été approché chez lui, Martin, qui a nié tout dommage criminel à un arbre et a été acquitté, a déclaré: «Cela a été horrible.

«Notre voisin a été très accusateur dans l’extraordinaire cas de haie de houx. Nous vivons dans une zone de conservation et nous suivons les règles. L’arbre n’était pas sur sa terre.

Sa femme Geraldine a ajouté: «Cela a été extrêmement difficile et vraiment stressant. L’arbre était sur notre frontière. Nous apprécions nos voisins, nous les traitons respectivement.

Lorsqu’il a été informé plus tard par The Sun Online que la voisine lésée envisageait d’intenter une action civile, son mari a déclaré: “Pas de commentaire.”