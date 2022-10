J’ai poursuivi le conseil en justice pour ma rue en désordre et j’ai GAGNÉ – voici comment je l’ai fait

Un papa a raconté comment il a poursuivi le conseil en justice pour sa rue en désordre et a gagné.

John Calvin, 68 ans, a poursuivi le conseil de Brentwood, dans l’Essex, pour avoir laissé des ordures s’accumuler dans les aires de repos sur une route à deux voies A12 très fréquentée qui longe la ville.

John Calvin, 68 ans, en avait marre de voir des ordures près de chez lui

Il a poursuivi le conseil en justice et a gagné

Il avait regardé la litière construire une route à deux voies A12 très fréquentée pendant quatre ans

L’expert en gestion des déchets a craqué après avoir vu la pile constante pendant quatre ans – furieux que les chefs de conseil affichent leur responsabilité et ignorent ses appels à un nettoyage.

Il a pris des photos des ordures et des poubelles débordantes sur un tronçon entre Chelmsford et l’autoroute M25, puis a demandé à être entendu par un tribunal de première instance.

Le conseil de Brentwood n’a évité de recevoir une ordonnance de réduction des déchets qu’après un nettoyage de dernière minute avant que l’affaire ne soit entendue.

John a déclaré: “Il est exaspérant que le conseil puisse bafouer son obligation légale de garder les terres et les autoroutes exemptes de déchets et de déchets pendant tant d’années – jusqu’à quelques semaines avant l’action en justice.

«Il est décevant qu’il ait fallu la menace d’une action en justice pour faire quelque chose après quatre ans de déchets épouvantables, mais le conseil a bafoué son obligation légale de garder les autoroutes exemptes de déchets.

«Il n’aurait pas dû être nécessaire qu’un particulier les oblige à rendre des comptes pour faire leur devoir.

“C’est pour cela que nous payons notre taxe d’habitation.”

M. Galvin, dont la maison d’Ingatestone est à moins d’un demi-mile de l’A12, a ajouté: “Ils ont ignoré mes plaintes.”

«Les magistrats ont convenu que je n’avais pas d’autre choix et que j’avais agi de manière équitable et approfondie – et ont ordonné au conseil de payer mes frais de 250 £ impliqués dans la poursuite de l’affaire.

“Ils ont dit que si le conseil avait traité mes plaintes d’une manière différente, l’audience n’aurait peut-être pas été nécessaire.”

La plainte de M. Galvin – déposée en vertu de la loi de 1980 sur la protection de l’environnement – ​​indiquait que l’autorité était responsable de l’enlèvement des déchets, mais que l’A12.

Il a fait valoir qu’il était “resté très pollué pendant des années” – en particulier au cours des 18 derniers mois.

Une campagne anti-déchets de premier plan a salué l’action en justice de M. Galvin contre le conseil – et a appelé à ce que d’autres autorités locales soient interpellées sur leurs politiques en matière de déchets.

John Read, de « Clean Up Britain », a déclaré : « Le conseil de Brentwood devrait avoir honte d’eux-mêmes.

“C’est une accusation épouvantable du système de litière totalement dysfonctionnel de la Grande-Bretagne qu’un membre du public doive poursuivre un conseil en justice pour l’amener à faire le travail pour lequel il est payé.”

Un porte-parole du Brentwood Council a déclaré: “Nous ne publierons pas de déclaration concernant l’affaire, sauf pour noter que le Brentwood Borough Council a gagné.”