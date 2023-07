J’ai porté l’avenir avec un casque AR-VR connecté au cerveau

Il y a quelques semaines, j’ai vu le meilleur casque de réalité mixte avec une interface contrôlée avec mes doigts et mes yeux : Vision Pro d’Apple. Mais quelques mois avant son annonce, j’ai vu quelque chose peut-être encore plus sauvage. Des clips sur mes oreilles, une couronne de capteurs à pointe caoutchouteuse nichée dans mes cheveux et un masque facial abaissé devant mes yeux. Soudain, je regardais mes propres ondes cérébrales en réalité virtuelle et je déplaçais des choses avec seulement de minuscules mouvements de mes muscles faciaux. J’étais en train de tester OpenBCI Galéa.

Regarde ça: J’ai porté l’avenir avec le casque VR à détection cérébrale d’OpenBCI, Galea 05:42

L’avenir de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée progresse régulièrement, mais les entrées restent un défi. Pour l’instant, c’est un territoire qui passe des contrôleurs physiques au suivi manuel et oculaire. Mais il y a des possibilités plus profondes au-delà de cela, et elles sont neurales.

Je ne sais même pas comment décrire mon expérience en essayant le casque Galea, car, eh bien, c’est une plate-forme pour explorer ce qui se passera ensuite. Et mes expériences en technologie neuronale sont encore embryonnaires.

OpenBCI, une entreprise basée à Brooklyn qui construit des outils de recherche pour la technologie d’interface cerveau-ordinateur non invasive, a adapté ses propres systèmes sensoriels dans un casque à réalité mixte appelé Galea, qui sera disponible plus tard cette année. J’ai essayé une version prototype de Galea dans les bureaux d’OpenBCI à Brooklyn, curieux de savoir comment les interfaces cerveau-ordinateur pourraient fonctionner en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Je me demandais aussi ce que l’avenir pourrait réserver à nos interactions avec les ordinateurs en général.

Une photo que j’ai prise d’un membre de l’équipe OpenBCI faisant la démonstration de Galea : le casque fonctionne sur Steam VR. (Pour me voir dans le casque, regardez la vidéo.) Scott Stein/Crumpe

Une nouvelle plateforme de capteurs pour VR et AR

J’ai essayé des ensembles plus simplifiés de capteurs EEG axés sur une tâche visuelle particulière. NextMind m’a permis de me concentrer sur des points particuliers pour déclencher des actions, par exemple. (NextMind était acquis par Snap l’année dernière.) C’était presque comme un clic de souris mais avec mon esprit. Mais Galea d’OpenBCI est un mélange complet de toutes sortes de capteurs : EEG, EMG, EDA, PPG et suivi oculaire. C’est un festival d’acronymes.

EEG, ou électroencéphalographie, mesure l’activité électrique des signaux cérébraux. OpenBCI mesure cela avec des capteurs à pointe caoutchouteuse qui poussent près de mon cuir chevelu, un peu comme le matériel NextMind que j’ai essayé en 2021. Les électrodes fonctionnent lorsqu’elles sont sèches, mais doivent rester à l’écart de trop de cheveux pour obtenir un bon signal.

EMG, ou électromyographie, mesure l’activité électrique des nerfs et des muscles. Ici, les capteurs sont autour d’un masque facial sur le casque, poussant autour de mon front, de mes yeux et de mes joues. Lorsque je fais de petits mouvements de mes muscles faciaux, les lectures sont mesurées. Mais contrairement aux caméras faciales sur les casques VR comme le Quest Pro, qui recherchent un mouvement physique particulier, les lectures ici sont toutes basées sur l’électricité. Vous pourriez théoriquement faire des mouvements si petits qu’ils ressembleraient plus à de simples impulsions neuronales. Meta se développe également Technologie EMG pour les bracelets pouvant être utilisés avec les futurs casques. Mais cette technologie de poignet ne mesure que le mouvement doigt-main via le poignet. Les capteurs d’OpenBCI regardent le visage.

Un regard sur le bandeau du prototype Galea : Les électrodes EEG à pointe caoutchouteuse sont positionnées près du cuir chevelu pour de meilleures lectures. Scott Stein/Crumpe

AED, ou activité électrodermique, est une mesure électrique de la sueur sur la peau. Il est souvent utilisé pour détecter le stress : Fitbit a intégré ses propres capteurs EDA dans sa montre intelligente Fitbit Sense pour les mesures de stress. Les capteurs EDA d’OpenBCI se trouvent sur la partie frontale du casque.

PPG est la détection optique de la fréquence cardiaque (photopléthysmographie), similaire à ce qui se trouve déjà sur la plupart des montres intelligentes. Le PPG est également mesuré sur le front sur le casque Galea final. Mais dans ma démo, je portais des clips d’oreille qui mesuraient le PPG.

Le réseau de capteurs est marié à un casque VR-AR existant, le Varjo XR-3 (ou Varjo Aero à moindre coût), et se connecte à un PC pour exécuter le logiciel et analyser les données. L’affichage haute résolution de Varjo et la réalité mixte vidéo passthrough offrent aux capteurs d’OpenBCI de nombreuses possibilités logicielles avec lesquelles travailler dans des scénarios de type VR et AR. Mais le réseau de capteurs d’OpenBCI peut fonctionner indépendamment d’un casque VR ou se connecter avec d’autres.

Le Vision Pro d’Apple pourrait également être une plate-forme idéale pour OpenBCI en raison de sa puissance de traitement et de sa fonction autonome. Selon le PDG et co-fondateur d’OpenBCI, Conor Russomanno, travailler sur quelque chose comme Vision Pro, ou les futures plateformes AR et VR, est tout à fait possible. Il compare les récents mouvements d’Apple comme mettant l’accent sur les aspects informatiques de la réalité mixte, ce qui est exactement la façon dont OpenBCI pense également aux opportunités.

Christian Bayerlein a appris à utiliser Galea pour contrôler un drone à l’aide de capteurs EMG mesurant les mouvements des muscles faciaux. OpenBCI

Objectifs d’accessibilité

Le réseau sensoriel d’OpenBCI pourrait poursuivre plusieurs possibilités à la fois. Il ne s’agit pas d’un objectif particulier, mais de la manière dont les capteurs du système pourraient permettre la recherche et également ouvrir des portes aux interactions avec les ordinateurs. Plus récemment, OpenBCI a travaillé avec Christian Beyerlein, un hacker atteint d’amyotrophie spinale, qui a utilisé le réseau sensoriel d’OpenBCI pour contrôler un drone en utilisant des impulsions musculaires faciales. Cette présentation, donnée sous forme de conférence TEDétait une démonstration de la façon dont les interfaces cerveau-ordinateur pouvaient ouvrir de nouvelles portes d’accessibilité et de contrôle de la technologie virtuelle et du monde réel.

Mes démos comprenaient un jeu de contrôle basé sur EMG appelé Cat Runner. J’ai déplacé un personnage de dessin animé d’avant en arrière avec de petits mouvements de mes muscles faciaux, qui ont été reconnus par les capteurs EMG du masque Galea. C’est le même jeu que Meta a utilisé pour tester et démontrer sa technologie de bracelet d’entrée neuronale, que je vu l’automne dernier au siège social de Meta’s Reality Labs Research à Redmond. Mais Meta cherche à détecter les mouvements au poignet, tandis qu’OpenBCI’a Russomanno voit de meilleures opportunités lorsqu’il est utilisé sur la tête, où les capteurs n’interféreront pas avec les efforts existants dans le suivi des mains par caméra.

La technologie EMG est destinée à détecter des impulsions électriques si subtiles qu’aucun muscle ne semble bouger du tout, mais ce niveau de relation entre les capteurs, les algorithmes et l’entrée humaine pourrait prendre un certain temps pour être affiné. Les multiples types de capteurs d’OpenBCI pourraient fournir une tonne de données qui pourraient indiquer les orientations futures de la recherche ou de nouvelles interfaces. Ils peuvent également fournir des commentaires sur la façon dont l’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée affecte le cerveau ou l’attention. Il y a déjà eu des efforts antérieurs pour utiliser des capteurs sur des casques VR pour étudier les processus cognitifs, y compris le HP Omnicept, qui avait un capteur de fréquence cardiaque, ou la plupart des casques compatibles avec le suivi oculaire.

Une autre démo pour les capteurs EEG, a créé une « salle de synesthésie » méditative où mes différents états d’ondes cérébrales ont été transformés en couleurs de lumière ambiante. Mes ondes cérébrales ont apparemment changé les couleurs que j’ai vues. J’ai commencé à essayer de voir si je pouvais me concentrer de certaines manières pour faire ressortir différentes couleurs. Il parait que ça marche ? La rétroaction est un élément clé de nombreux capteurs d’OpenBCI, et comment ils peuvent éventuellement être utilisés pour former et améliorer la façon dont nous contrôlons les choses avec nos propres impulsions neuronales.

Le design de la version finale de Galea (à gauche) versus le prototype que j’ai essayé (à droite). Vous pouvez voir les électrodes EEG à bout caoutchouteux dans le bandeau du prototype. Scott Stein/Crumpe

Russomanno voit ce que Beyerlain fait avec le contrôle des drones, ayant un système qui étend ses propres fonctions cérébrales et corporelles en utilisant l’EMG, comme un signe de la façon dont le neurofeedback changera la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs tout autant que l’IA.

« Cela ne veut pas dire que l’IA n’est pas utile, ce n’est tout simplement pas la solution ultime, pas la seule solution du Saint Graal qui va changer le monde », a déclaré Russomanno. « En fait, nous aimons le neurofeedback, et l’interface utilisateur vraiment intelligente, et la conception vraiment intelligente, qui optimise l’autre sens de la boucle. L’utilisation des technologies pour que les ordinateurs enseignent mieux aux humains est cette autre révolution cool que nous allons traverser. »

Cela me rappelle le chemin de la technologie smartwatch, où les capteurs optiques de fréquence cardiaque ont commencé à ouvrir des flux de données qui ont abouti à de nouvelles fonctionnalités de santé sur les montres au fil du temps. Fitbit a superposé plusieurs nouveaux capteurs sur sa montre Sense, qui comprenait également un capteur de stress EDA. Galea d’OpenBCI, et des efforts similaires, vont-ils ouvrir de nouvelles portes aux futurs capteurs portables qui s’interfacent avec ce que nous voyons et entendons, et avec quoi nos mains interagissent ?

Russomanno en est certain. Il voit l’arrivée de meilleurs casques VR et AR autonomes, y compris ceux d’Apple, comme une voie vers de nouvelles entrées et périphériques.

« Nous ne pourrons tout simplement pas le savoir tant que ces casques ne seront pas disponibles et que les gens commenceront à créer des applications bidirectionnelles », m’a dit Russomanno par chat vidéo des mois après notre démo, faisant référence à des RA plus avancées et mixtes. dispositifs de réalité à venir. « Ce qui est cool avec un casque AR, c’est qu’il possède tous les capteurs du monde externe que vous voudriez savoir sur tout ce qui concerne votre environnement local. Et puis ce que nous faisons est comme le monde interne. Lorsque vous réunissez ces deux ensembles de données, nous avons toujours Je ne sais tout simplement pas ce qui va être possible. »

Alors que Russomanno mentionne le neurofeedback par rapport à l’IA, je pense aussi à la conjonction des deux. L’IA a besoin d’ensembles de données pour opérer sa magie ; il en va de même pour les futurs systèmes de technologie sensorielle. Au fur et à mesure que la neurotechnologie évolue, les possibilités de co-évolution de l’IA avec elle aussi.

Galea est une plate-forme de capteurs fusionnée avec un casque VR/AR, mais le réseau de capteurs pourrait également fonctionner sans VR et AR. De futures possibilités d’informatique ambiante pourraient émerger. Scott Stein/Crumpe

Une plate-forme de capteurs qui pourrait s’étendre au-delà des casques

Galea d’OpenBCI est en fait un casque VR et AR, mais son interface avec le matériel de Varjo est une partie de l’équation. Le réseau de capteurs pourrait également être utilisé seul. Cela m’intéresse encore plus quand je pense à un monde de futurs appareils portables qui pourraient éventuellement interagir avec d’autres appareils portables sur notre corps. Un monde où nos interactions quotidiennes sont peut-être améliorées par des capteurs plus avancés. C’est loin d’être le cas, mais les débuts de cet avenir semblent prendre racine dans certains des capteurs qu’OpenBCI a mis en place dans Galea.

À l’heure actuelle, il suffit de lutter pour convaincre les gens de la valeur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée et de la technologie visuelle portable. Mais améliorer les façons dont nous pouvons éventuellement nous interfacer avec l’informatique spatiale ou le monde réel pourrait faire partie de la réponse à la façon dont la VR/AR pourrait évoluer vers quelque chose de beaucoup plus significatif… et peut-être troublant. On a déjà l’impression que la technologie personnelle développe une relation plus profonde avec nos sens et notre cerveau. Mais ce que j’ai vu suggère que nous n’avons même pas encore commencé.