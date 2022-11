J’ai plongé à 33 pieds d’une falaise en prenant un selfie de vacances – et j’ai été laissé pourrir dans mon sang et mes excréments par des médecins négligents

Un vacancier BRIT a subi des blessures à la colonne vertébrale après avoir plongé de 33 pieds en prenant un selfie – pour ensuite être laissé pourrir dans des conditions hospitalières «médiévales» par des médecins négligents.

Jenny Birch-Morgan, 61 ans, prenait une photo lorsqu’elle a glissé en arrière à travers une clôture brisée et est tombée sur les rochers déchiquetés du site de beauté de Budva, au Monténégro.

Jenny Birch-Morgan a eu besoin d’un corset complet Crédit : Le Soleil

Jenny Birch-Morgan profite de ses vacances, quelques jours avant son horrible idéal Crédit : Le Soleil

Photo prise de l’endroit où Mme Birch-Morgan est tombée, avec des médecins présents sur les lieux Crédit : Le Soleil

Mais ce n’était que le début de son horrible calvaire car ce qui aurait dû être des vacances de rêve avec sa fille s’est transformé en catastrophe.

Mme Birch-Morgan, de Stratford-upon-Avon, affirme qu’elle a été négligée pendant son hospitalisation – étant totalement inapte dans son propre sang et ses excréments pendant plus d’une semaine.

Elle a accusé le personnel de la négliger parce qu’elle était britannique – affirmant qu’elle se sentait comme «une extraterrestre».

Les infirmières laissaient les aliments rassis hors de portée sachant qu’elle ne pouvait pas bouger et n’avaient pas réussi à effectuer des analyses clés sur une blessure qui aurait pu la paralyser.

“Je ne pouvais pas bouger mon corps, pourtant ils ont refusé de me soigner, de me laver, j’avais peur de demander de l’aide”, a déclaré Mme Birch-Morgan au Sun Online.

“Ils n’étaient pas abusifs, mais ils étaient définitivement anti-britanniques – je me sentais juste comme un extraterrestre.

“Je ne peux que le décrire comme médiéval et sombre.”

La mère était en vacances avec sa fille Omi dans cette destination populaire lorsqu’elle est allée parler d’un selfie au bord d’une falaise surplombant le magnifique littoral.

Mme Birch-Morgan a ensuite glissé en arrière et a plongé sur les rochers, se retrouvant avec de graves fractures de la colonne vertébrale, des côtes et de la cheville.

Elle a miraculeusement survécu – et a été sauvée du ravin par un brave spectateur belge qui a escaladé la falaise.

Les services d’urgence sont arrivés une heure et demie plus tard et l’ont emmenée dans un hôpital de la capitale du pays, Podgorica.

Et c’est là que Mme Birch-Morgan affirme avoir été négligée par le personnel hospitalier “anti-ouest”.

Elle a été coincée dans le lit d’hôpital pendant une semaine, où on lui a refusé de l’eau.

“J’appelais pour de l’eau et ils faisaient juste semblant de ne pas m’entendre ou de ne pas me comprendre”, a-t-elle déclaré.

J’étais encore noyé dans mon propre sang quand je suis arrivé, et j’ai finalement été mis sous morphine Mme Birch-Morgan

« J’ai dû trouver quelqu’un pour me faire passer l’eau en contrebande.

« À un moment donné, ils ont décidé de me sortir du lit, de me jeter sur une chaise dans une petite pièce et de verrouiller la porte derrière eux.

“À ce moment-là, j’ai dû commencer à passer des appels d’urgence à ma famille parce que je pensais que mon avenir pourrait être sombre – j’étais essentiellement un otage.”

Lorsque Mme Birch-Morgan était dans la petite pièce, elle a déclaré que les infirmières lui apportaient un morceau de pain rassis chaque matin, mais le mettaient sur une table hors de sa portée, mais elle n’a pas pu l’obtenir en raison de son état infirme.

Parce que le personnel médical n’avait pas fait d’analyses, ils n’ont pas réalisé qu’elle avait plusieurs fractures aux vertèbres, et quand ils l’ont jetée dans la pièce, elle allègue que leurs actions ont aggravé son état.

Sans aucune aide de l’hôpital, sa fille a contacté sa famille en Angleterre, qui a engagé de lourdes négociations avec une compagnie d’assurance pour ramener Mme Birch-Morgan à la maison.

L’ENFER VIVANT

Finalement, elle a été ramenée en Angleterre par ambulance aérienne et a reçu un traitement médical approprié à l’hôpital universitaire de Coventry.

Mme Birch-Morgan a déclaré qu’elle était très reconnaissante des efforts de sa famille.

“Les médecins de Coventry n’arrivent pas à croire que je sois toujours là, ils ont dit que si la fracture de ma vertèbre était d’un pouce plus haut, je serais paralysée de la tête en bas”, a-t-elle déclaré.

« J’étais encore noyé dans mon propre sang quand je suis arrivé, et j’ai finalement été mis sous morphine – au Monténégro, ils ne m’ont donné aucune forme d’analgésique, pouvez-vous imaginer cela ?

« S’il n’y avait pas eu Omi, mon frère John et sa femme Lynne, je ne sais pas où j’en serais aujourd’hui… ça me donne des cauchemars d’y penser.

“Ma famille a travaillé si dur, frappant à toutes sortes de portes pour me ramener au Royaume-Uni, ce fut une véritable épreuve et je leur serai éternellement reconnaissante de leurs efforts.”

Selon le groupe de réflexion suédois sur la santé, Health Consumer Powerhouse, le Monténégro a « le système de santé le plus arriéré d’Europe ».

Alors que le rétablissement de Mme Birch-Morgan prendra plus de six mois, elle est maintenant réunie avec sa fille à leur domicile.

Elle porte toujours un corset complet mais se remet bien.

Omi Birch-Morgan a déclaré que c’était traumatisant de voir sa mère tomber de la falaise, mais elle est tellement reconnaissante d’être en vie.

“Elle guérit incroyablement bien et son esprit est à son comble”, a-t-elle déclaré.

“Pour survivre à cela, elle est une super-femme de la vie réelle.”

The Sun Online a contacté le ministère de la Santé et l’Organisation nationale du tourisme du gouvernement du Monténégro pour obtenir des commentaires.