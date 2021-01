Patricia Rust fait tout ce qu’elle peut pour rester en sécurité pendant la pandémie. Son mari, cependant, ne l’est pas.

Rust, 68 ans, avocat à la retraite à Clarksville, Tennessee, milite pour le port de masque et la distanciation sociale. Mais elle dit que son mari de 71 ans pense que le COVID n’est pas pire que la grippe, refuse souvent de porter un masque et socialise fréquemment en grands groupes.

« Nous venons de nous disputer l’autre soir où j’ai dit: » Ça y est, nous allons divorcer. J’ai besoin de rester en sécurité et vous refusez de me permettre d’être en sécurité ou de me sentir en sécurité dans ma propre maison « , » Rust m’a dit. « J’ai plaidé. J’ai pleuré. J’ai supplié. J’ai crié. Et il refuse d’écouter tout ce que je dis. »

Le mari de Rust a refusé d’être interviewé pour cette histoire.

Le coronavirus a fait des ravages, avec plus de 425000 Américains morts et les infections continuent de se multiplier malgré l’introduction de vaccins à la fin de 2020. La recherche montre que certains hommes ne prennent pas le COVID aussi au sérieux que les femmes et sont moins susceptibles de suivre les mesures de sécurité.

Pour les couples plus âgés avec des conditions sous-jacentes, comme les Rusts, ces conflits conjugaux sont lourds de conséquences sur la vie ou la mort. Pour les jeunes couples avec enfants, ces affrontements présentent des risques pour la santé et créent du travail supplémentaire pour les mères qui assument le fardeau d’assurer la sécurité de leur famille.

Jessica Calarco, professeur de sociologie à l’Université de l’Indiana, a interrogé les mères de l’Indiana dans le cadre d’une étude sur la pandémie parentale et a constaté que près de 40% des personnes interrogées signalaient une augmentation des frustrations liées à la pandémie avec leurs partenaires. Ces frustrations étaient deux fois plus fréquentes chez les mères dont les partenaires étaient moins favorables aux mesures prises pour réduire les risques de COVID-19.

«Les femmes sont dans certains cas étouffées par leurs partenaires, les femmes étant celles qui lisent la science et écoutent les experts, prennent ces informations, prennent des décisions éclairées pour la santé de leur famille, puis voient ces décisions compromises par des partenaires qui refusent de porter des masques ou qui disent aux femmes qu’elles sont folles, ou qu’elles sont motivées par l’émotion et trop craintives face à la pandémie », a-t-elle déclaré.

Les experts affirment que si les divisions politiques du COVID ont fait la une des journaux, le fossé entre les sexes dans la pandémie est tout aussi important, avec des conséquences pour la santé publique – plus d’hommes sont morts du COVID que de femmes alors que le virus continue de se propager – ainsi que pour les relations.

Alors que la nation mène la guerre contre le virus mortel, de nombreuses femmes mènent leurs propres batailles privées chez elles.

Conflits COVID exacerbés par la politique, le genre

Les républicains et les démocrates sont souvent en désaccord sur les mesures nécessaires pour atténuer la propagation du COVID-19. Cela a créé des tensions dans de nombreuses relations hétérosexuelles, car les femmes, en moyenne, ont tendance à être libérales et plus d’hommes s’identifient comme républicains.

Les experts affirment que ces tensions sont exacerbées par les pressions que certains hommes ressentent pour démontrer leur masculinité, ce qui peut inclure faire preuve de force, minimiser la peur et prendre des risques. Des études ont montré que les hommes sont moins susceptibles que les femmes de porter la ceinture de sécurité ou de se faire vacciner contre la grippe.

Rust s’identifie comme démocrate et son mari comme républicain. Elle dit que son mari, qui fait de la moto, a toujours été un preneur de risque. Mais maintenant, elle a peur quand il s’agit de COVID, il pense qu’il est « invincible ».

De nombreux dirigeants républicains ont également explicitement qualifié des comportements tels que le port de masque de non virils, conduisant certains hommes à éviter le comportement, qui s’est avéré limiter la transmission, de peur d’apparaître féminin ou faible.

Une étude de l’Université de New York en octobre a révélé que les femmes portaient des masques environ 15% plus souvent que les hommes.

Lorsque l’anxiété est codée par sexe

En cette ère d’incertitude sans précédent, l’anxiété est courante. Mais Juliet Williams, professeur d’études de genre à l’UCLA, dit que la façon dont nous percevons l’anxiété dépend souvent de celui qui l’exprime. Lorsque les hommes sont anxieux à propos de quelque chose, ils sont appelés «protecteurs». Lorsque les femmes sont anxieuses à propos de quelque chose, elles sont appelées «craintives».

Les femmes licenciées par leur partenaire sur COVID constatent qu’elles ne sont pas en sécurité pour exprimer des angoisses justifiées à la maison.

Rust, qui souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, a déclaré qu’elle avait été le plus blessée par ce qu’elle considérait comme l’indifférence de son mari.

«Si je lui dis de remonter son masque, je reçois le regard de la mort et il piquera de colère en étant impoli le reste de la journée», dit-elle. « Nous sommes ensemble depuis 1986. Ce qui me fait le plus mal, c’est le manque de respect ou de souci qu’il a pour moi. »

Les hommes plus âgés ont fait le moins de changements de comportement en réponse au COVID-19, selon le CDC.

Rachel Sussman, psychothérapeute agréée, a déclaré qu’elle avait conseillé de nombreux couples qui ont vécu un stress relationnel pendant le COVID, y compris ceux qui ne voient pas la menace du même œil.

«Dans cette itération, un membre de la famille, généralement la femme, est très préoccupé par le COVID, très inquiet de l’attraper, très préoccupé par les enfants qui l’attrapent, et l’homme l’a été moins, et cela a causé de terribles divisions entre les couples. où une personne est appelée contrôle, et l’autre personne est considérée comme irresponsable et même dangereuse », a-t-elle déclaré.

Sussman a déclaré avoir vu ces conflits même dans des relations où les partenaires partagent des convictions politiques, car le souci des mères pour la santé des enfants semble l’emporter sur la fidélité à un parti politique.

«Lorsqu’il s’agit de s’occuper de ses enfants, elle devient une maman ours», dit-elle.

Les femmes assument un travail supplémentaire

Selon le département américain du Travail, les femmes sont souvent les décideurs en matière de soins de santé primaires pour leur famille, et l’étude de Calarco a révélé que les mères sont généralement celles qui supportent les fardeaux de santé supplémentaires associés au COVID.

Calarco a déclaré que les femmes devaient soit faire un travail énorme pour persuader leurs partenaires de prendre le COVID au sérieux, soit assumer le travail supplémentaire de protéger leur famille, notamment apprendre aux enfants à bien se laver les mains et à porter des masques.

Parfois, cependant, Calarco a déclaré que les licenciements répétés d’un partenaire poussaient les femmes à reconsidérer leur point de vue.

[Some] les mamans ont fini par douter d’elles-mêmes et ont vraiment remis en question leurs propres croyances sur la gravité du virus comme moyen d’éviter les conflits « , a déclaré Calarco. » Pour certaines de ces mamans, il était simplement plus facile de dire: comme je le pensais. ‘ »

Même dans une crise sanitaire, le compromis est plus productif que le conflit

Les psychologues disent que si vous et votre partenaire n’êtes pas d’accord sur COVID, le compromis est la clé.

« Vous pourriez dire: » Comment pourrait-il y avoir un compromis ou comment pourrions-nous rencontrer au milieu une maladie qui peut tuer des gens? » Mais pourtant, il doit y en avoir », a déclaré Sussman.

La psychiatre Lea Lis dit qu’il est important d’éviter les déclarations «vous», telles que «Vous ne prenez pas le COVID au sérieux» ou «Vous voulez mettre notre santé en danger». Les déclarations «vous» entraînent presque toujours des conflits, dit-elle. essayez de créer une liste de choses importantes pour vous deux comme point de départ de la discussion.

«Où vous pouvez vous pencher, puis vous pencher. Là où vous ne pouvez pas, créez des limites dures, puis dites non fermement», dit-elle.

Certains couples ne seront jamais d’accord sur le COVID, c’est pourquoi Sussman dit qu’au lieu d’essayer de faire croire à votre partenaire ce que vous croyez, il peut être plus productif de se concentrer sur les changements de comportement.

«Concentrez-vous sur un changement, un changement à la fois», dit-elle. « Même un petit changement pourrait apaiser une partie de la tension et créer un peu plus de sécurité pour la famille. »

