« J’ai placé le bocal à poissons rouges au-dessus de ma tête et j’ai appuyé sur le retardateur » : la meilleure photographie de Benji Reid | Photographie

EMême avant la pandémie, je souffrais d’isolement. Je traverse des périodes de dépression et j’avais besoin de créer quelque chose qui reflète cela. J’ai donc utilisé des pierres de mon jardin de rocaille pour construire un socle au milieu de mon studio improvisé. J’ai dispersé de la farine sur le sol et cela a transformé l’espace en un arrière-pays désolé – comme la surface de la lune, un autre monde dans lequel le spectateur peut entrer. J’ai installé la caméra, pris position, placé le bocal à poissons rouges au-dessus de ma tête comme un casque spatial et appuyé sur le retardateur.

Lorsque j’ai vu l’image, elle m’a semblé être le reflet direct de mes émotions. Elle ressemblait à un mariage de deux de mes passions : l’afrofuturisme, un mouvement culturel mêlant science-fiction, fantasy et histoire pour explorer l’expérience des Noirs, et le butoh, une danse des morts d’avant-garde japonaise dans laquelle les interprètes portent souvent une épaisse peinture blanche sur le visage et le corps. Les matériaux contrastants – la froideur du verre, la couleur cendrée de la farine, la chaleur de la peau humaine – ont enrichi l’image en texture, lui donnant une profondeur qui semblait être celle d’un autre univers.

L’afrofuturisme a toujours été un terreau fertile pour mon travail. Il imagine des mondes au-delà de la Terre qui n’ont pas été contaminés par la suprématie blanche, où les Noirs peuvent tout réimaginer. Il y a une liberté d’imagination dans l’espace, car là-bas, on peut devenir n’importe quoi et faire n’importe quoi.

Je n’ai jamais eu l’intention de devenir photographe. J’ai commencé à danser le body pop au début des années 1980, puis j’ai suivi une formation en ballet et en danse contemporaine, et j’ai mené une longue carrière d’artiste de théâtre physique pendant environ 15 ans. J’ai été l’un des pionniers du théâtre hip-hop, mêlant danse, théâtre, narration et culture noire. J’ai fait des tournées du National Theatre de Londres à l’Opéra de Sydney, où j’ai créé ma propre compagnie de danse-théâtre qui m’a permis de produire des œuvres dans le monde entier.

J’ai juré que je ne me produirais plus jamais. Pendant plus d’une décennie, je ne l’ai pas fait – je ne pouvais pas supporter de me mettre à nouveau en avant

En 2011, les financements se sont taris et la compagnie a fait faillite. J’ai eu l’impression que tout mon monde avait fait de même. J’avais l’impression que le monde du spectacle m’avait dit : « Ta voix n’est plus nécessaire. » En tant qu’artistes noirs, on nous jette si vite sur le tas de scories – et une fois que l’on y est, il est presque impossible d’y retourner. J’ai juré que je ne me produirais plus jamais. Pendant plus d’une décennie, je ne l’ai pas fait. Je ne pouvais pas supporter l’idée de me mettre à nouveau en avant.

Puis, alors que je rangeais les affaires de l’entreprise, j’ai trouvé un vieil appareil photo – un simple reflex. J’ai commencé à prendre des photos de ma fille. Je les ai postées sur Facebook et les gens ont commencé à me suggérer de nouvelles idées : photographier en mode manuel, essayer différents objectifs, peaufiner ma composition. J’apprenais directement de mon public. C’était comme une révélation : sur les réseaux sociaux, je pouvais créer des œuvres sans avoir à demander la permission, à courir après des subventions ou à obtenir l’autorisation des salles de spectacle – toutes ces choses qui hantaient mon ancienne vie.

J’ai réalisé que je pouvais aller directement au marché, directement au public. Cela m’a permis de me réinventer et, pendant longtemps, j’ai caché mon passé d’artiste. Très peu de mes abonnés Instagram savaient que j’avais déjà vécu une vie professionnelle. Mais même si j’évitais le théâtre, les compétences acquises dans ce monde se sont directement transposées dans ma photographie. Je savais comment les corps bougeaient, comment fonctionnaient la lumière et les ombres. Je savais comment produire une scène. J’ai distillé tout ce que j’avais appris au fil des décennies dans les formes d’art 3D en images 2D.

Au fil des ans, des réalisateurs et des créateurs qui connaissaient mes premiers travaux m’ont demandé de revenir sur scène. Jusqu’à l’année dernière, j’ai refusé. Mais ma photographie m’a permis de redécouvrir ma créativité et, l’année dernière, j’ai présenté Find Your Eyes au festival international de Manchester, une exposition qui intègre ma photographie et mon travail sur scène. Elle vient de rentrer de la Biennale de Venise et s’apprête à faire le tour du monde.

C’est un moment doux-amer. J’ai passé tellement de temps à travailler seule, dans l’intimité de mon propre espace, que je suis extrêmement sensible à l’idée de retourner dans le monde. D’un côté, c’est un retour aux sources – un retour à l’un des grands amours de ma vie. De l’autre, c’est comme un nouveau départ, presque comme un phénix renaissant de ses cendres. Je réalise maintenant que j’avais besoin de tout perdre pour renaître.

Find Your Eyes est au Festival de théâtre de Dublindu 10 au 12 octobre.

CV de Benji Reid

Photographie : benjireid.com/Benji Reid

Né: Manchester, 1966

Qualifié: « Autodidacte en photographie. En danse, théâtre et éclairage, École de danse contemporaine du Nord. »

Influences« Gordon Parks, Irving Penn, Denise Wong et J-Dilla. »

Point culminant:« Danser avec Soul II Soul aux Soul Train Awards en 1990 et être serré dans ses bras par Quincy Jones dans les coulisses. »

Point bas« Je perds mon entreprise. »

Conseil de pro« N’arrêtez jamais de jouer et n’ayez pas peur de l’échec. »