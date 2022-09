J’ai photographié l’accouchement à domicile de ma fille – un moment fort d’amour, de chagrin, d’humilité et de réconciliation

Cette chronique à la première personne est rédigée par Ian Maracle, un photographe et producteur de médias numériques vivant à Brantford, en Ontario. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je suis Tuscarora Bear Clan des Six Nations de la rivière Grand. J’ai quatre beaux enfants – Gage, 14 ans, Allister, 6 ans, Avery, qui aura 3 ans en novembre, et Lillian, qui a six mois.

Je fais de la photographie depuis 11 ans. J’ai toujours été créatif. Je suis allé à l’école culinaire. J’étais rédacteur, j’ai travaillé à la radio, à la télévision, dans la presse écrite et numérique. Mais la photographie a toujours été cette constante pour moi. J’aime capturer ces moments d’humanité inattendus, qu’il s’agisse de clients, d’amis, de famille ou de moi-même. Capturer ces moments, ces personnes et ces interactions authentiques – c’est si spécial pour moi.

Je n’avais jamais capturé les naissances de mes enfants auparavant en photos. Mais je savais que lorsque ma partenaire Jennifer était enceinte plus tôt cette année, c’était notre dernier enfant. C’est pourquoi j’ai voulu capturer la naissance de Lillian et avoir ce moment spécial pour moi et ma famille pour toujours.

Parce que c’était un moment tellement personnel et intime, j’ai pensé qu’il serait prudent de demander la permission à Jennifer. Elle a dit oui et a convenu qu’un moment aussi spécial serait incroyable à capturer. C’était un cadeau incroyable d’elle pour moi.

La partenaire de Ian Maracle, Jennifer, a accouché le 21 mars. (Ian Maracle)

Elle avait travaillé toute la journée dans notre chambre. J’avais fait le lit pour elle et elle était juste en quelque sorte confortable sous les draps.

C’est devenu assez insupportable vers 22 heures. C’était une nuit chaude et les enfants étaient sortis de la maison. Elles sont curieuses et il y a beaucoup de cris et de sang lors de l’accouchement. De plus, nous pensions que ce serait distrayant pour nous deux.

C’était le premier accouchement à domicile de Jennifer et quelle expérience incroyable ce fut.

Les sages-femmes de la maison des naissances des Six Nations sont venues chez nous. Les mêmes sages-femmes avaient aidé à mettre au monde notre fille aînée. Ils étaient incroyables – si serviables, attentionnés, compatissants et aimants.

Comme il s’agissait d’un accouchement à domicile, il y avait beaucoup d’anxiété à propos de ce qui pourrait arriver ou des choses qui pourraient mal tourner. Nous ne nous sommes pas concentrés là-dessus, mais cela se trouve à l’arrière de votre tête. Mais aussi, j’ai pensé à la résilience de Jennifer. C’est la deuxième fois que je la vois accoucher à la maison (la première fois qu’elle a accouché à la maison de naissance). La force qu’il faut pour traverser le processus. Il n’y a pas eu de péridurale.

La naissance est difficile. La naissance est dangereuse. En tant qu’homme, je ne peux pas imaginer la douleur que les femmes traversent dans ce processus.

Lillian, le quatrième enfant d’Ian Maracle, est née chez elle à Six Nations, en Ontario. (Ian Maracle)

Et puis le bonheur qui inonde tout le monde dans la pièce quand ce bébé arrive enfin.

Lillian est née dans son sac amniotique, ce qui est vraiment rare. Quand elle est sortie, elle a été écrasée dans ce sac vaporeux. C’était la chose la plus folle que j’aie jamais vue. Les sages-femmes étaient impressionnées, car c’est un événement rare, même pour elles.

C’est alors que nous avons ramené les autres enfants. C’était comme cette incroyable fête de l’amour. Allister, notre deuxième fils aîné, était si heureux de rencontrer sa nouvelle petite sœur. Avery était également heureux de la rencontrer. Elle n’a que deux ans et demi, mais elle comprend.

Lillian est née avec l’aide de sages-femmes du centre de naissance des Six Nations. (Ian Maracle)

L’année de naissance de Lillian a été une période tumultueuse dans ma vie. Ma mère était décédée en février, un mois seulement avant la naissance de notre fille, après avoir lutté contre le cancer pendant près de cinq ans et demi.

J’ai été dévasté par la perte de ma mère. Je suis enfant unique et elle était mon rocher. Bien que nous ayons eu nos désaccords, elle était toujours là pour moi – peu importe à quel point j’étais stupide ou les décisions stupides que j’ai prises. Cela me fait de la peine qu’elle n’ait pas pu être là pour la naissance, car elle voulait tellement voir le bébé. Non seulement elle n’a pas l’occasion de rencontrer son plus récent petit-enfant, mais mes enfants ont perdu quelqu’un qui était une source d’inspiration et une présence incroyable.

C’était une si bonne grand-mère – attentionnée, gentille et aimante. Elle était dure quand elle en avait besoin ; elle était douce quand elle en avait besoin. Elle avait une relation spéciale avec les petits-enfants. Elle était une épaule pour eux, en particulier pour mon fils aîné, Gage, parce qu’elle était cette personne à qui il pouvait parler et sur laquelle il pouvait compter. Si quelque chose n’allait pas dans sa vie et qu’il était trop inquiet pour le dire à sa mère ou à moi, il pouvait aller voir ma mère et exprimer ce qu’il ressentait, sans jugement.

C’est comme ça que les grands-parents devraient être, ils devraient être ouverts avec leurs petits-enfants. Je ne doute pas qu’elle aurait également été une grand-mère incroyable pour Lillian. C’est ce qui m’a le plus peiné.

Jennifer est étreinte par son fils, Allister, tandis que son autre enfant, Avery, regarde le nouveau-né, Lillian. (Ian Maracle)

Mon grand-père et ma grand-mère étaient tous deux des survivants des pensionnats. Mes arrière-grands-parents aussi, et ce traumatisme intergénérationnel a fait son chemin. Dur.

En tant qu’enfant, rétrospectivement, il y a certaines choses à propos de ma mère que je déteste. Mon grand-père était alcoolique quand il était plus jeune. Ce n’était pas un homme bon. Il avait 21 ans et ma grand-mère en avait 17 quand ils se sont mariés. C’est jeune. Ma mère est arrivée peu de temps après. Et elle a porté ce traumatisme. Mes deux oncles et ma mère ont été ligotés et ils ont été agressés verbalement.

J’ai eu de la chance, car ma mère n’a jamais été comme ça avec moi. En même temps, je ne sais pas si elle était prête à être mère. Elle était émotive et rapide à la colère. Sa vie ne s’est tout simplement pas déroulée comme elle le souhaitait. Elle était une mère célibataire. Elle portait ce fardeau émotionnel avec elle et elle a fait des choix discutables pendant mon enfance.

Mais pour la plupart, elle s’est efforcée de mettre un terme à ce traumatisme générationnel.

La prochaine génération, pour moi, représente l’espoir. J’ai pris des décisions douteuses dans ma vie et j’ai de très mauvaises habitudes d’adaptation. C’est quelque chose sur lequel je travaille, parce que ce n’est pas quelque chose que je veux transmettre à mes enfants.

Avery, 2 ans, était heureuse de rencontrer sa petite sœur. (Ian Maracle)

Je veux que mes enfants aient un sentiment plus sain de bien-être mental. Leur génération représente le changement et l’espoir. Il représente un renouveau de la culture autochtone. Nous avons inscrit Allister à l’école privée Kawenni:io/Gawęní:yo, une école d’immersion Mohawk et Cayuga. Mes filles iront dans cette même école le moment venu.

Jen et moi nous sommes également inscrits à un cours mohawk en ligne. Nous voulons favoriser un environnement pour nos enfants où ils viennent de l’école et nous voient parler la langue et peuvent s’exprimer avec nous dans la même langue.

Ça a été un tel voyage avec eux. Ils sont si brillants et sont de merveilleux enfants. Ils sont la prochaine étape de la guérison.

je veux [my children] faire l’expérience de ce que cela signifie vraiment d’être une personne autochtone qui grandit en 2022. – Ian Maracle

Nous faisons de notre mieux en tant que parents, mais je ne veux pas qu’ils héritent de ce traumatisme que j’ai subi. Je veux qu’ils aient une saine image de soi.

La culture Haudenosaunee est axée sur la communauté. Ce style de vie occidental – les maisons unifamiliales – n’est pas notre façon de vivre. Nous vivions dans des maisons longues et des habitations communales. La communauté a aidé à élever ces enfants. C’était des tantes, des oncles, des amis, des grands-parents ; c’était tout le monde.

C’est ce que je veux qu’ils vivent en allant à Kawenni:io et en les amenant à des événements familiaux et à la communauté soudée qu’est Six Nations.

Je veux qu’ils fassent l’expérience de ce que signifie vraiment être une personne autochtone qui grandit en 2022.

Lillian a maintenant six mois. (Soumis par Ian Maracle)

Il y a des choses dans le passé que nous devons reconnaître et qu’il est important de reconnaître – mes grands-parents sont passés par là, mes arrière-grands-parents sont passés par là. C’était un génocide. Mais nous avons un bel avenir devant nous.

Nous avons survécu et nous ne serons pas abattus. Bien qu’il soit encore en ruine, nous conservons notre culture. Nous le laissons grandir et nous le transmettons à la prochaine génération après nous.

Quand j’étais au lycée, il y avait des enfants qui allaient à la maison longue, mais on se moquait d’eux. Elle a été stigmatisée au début des années 2000. Mais j’ai vu un immense changement au cours des 15 dernières années. Les gens qui se moquaient de ces enfants vont maintenant à la maison longue. Ils vont à la cérémonie et ils sont venus pour voir l’importance et la signification de ces pratiques culturelles.

Nous sommes un peuple perdu. Mais nous nous retrouvons petit à petit. Et j’ai vraiment, vraiment le sentiment que la génération après moi – mes enfants – sera celle qui portera vraiment le flambeau de la tradition et de la culture dans le futur.