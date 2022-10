J’ai photographié la terrifiante Enfield Haunting – je pensais que les histoires de fantômes d’Halloween étaient absurdes jusqu’à ce moment effrayant

Alors qu’une tornade d’objets “volait autour” de sa tête, Graham Morris ne put s’empêcher de penser : “Ce fantôme est là pour m’attraper.”

Le photographe sceptique avait été envoyé pour photographier une hantise apparente dans une maison familiale à Enfield – ignorant que l’histoire allait bientôt saisir la nation et même inspirer un film hollywoodien.

De superbes images montraient Janet Hodgson en lévitation Crédit : Graham Morris

Janet glissait parfois dans une transe et présentait un comportement bizarre Crédit : Graham Morris

“On m’a dit que la police avait été appelée et qu’ils avaient vu des choses étranges se produire, donc je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre à ce moment-là”, a déclaré Graham au Sun. “J’ai d’abord pensé que ça allait être une charge d’ordures.”

L’épreuve de 18 mois a commencé en août 1977 lorsque Peggy Hodgson, 47 ans, mère célibataire de quatre enfants, et ses enfants ont commencé à entendre des bruits forts et ont remarqué des objets se déplaçant seuls chez eux au 284 Green Street, au nord de Londres.

Bientôt, la maison a été envahie par des activités paranormales, notamment des objets volants, des meubles en mouvement, des incendies qui s’allument d’eux-mêmes et même la lévitation.

Cela a même conduit à la possession apparente de sa fille Janet, 11 ans, qui a été “prise en charge” par l’esprit d’un vieil homme qui a vécu et est mort dans la propriété avant que la famille n’emménage.

La réaction de Peggy Hodgson après qu’une brique ait heurté un mur le 5 septembre 1 crédit

Une chaise se retourne toute seule dans la maison de la famille Hodgson 1 crédit

L’épreuve pétrifiante de Peggy et de ses enfants – Margaret, Janet, Billy et Johnny – figure désormais dans un nouveau documentaire Paramount+ intitulé Hauntings.

Au plus fort de l’épreuve «surnaturelle» en septembre 1977, Graham, 66 ans, qui était photographe au début de la vingtaine à l’époque, a été envoyé avec un journaliste pour enquêter.

Se positionnant dans un coin de la cuisine pour prendre des photos, il réalisa rapidement qu’il y avait une terreur qui rôdait parmi eux.

Graham raconte : “Les enfants sont arrivés les uns après les autres avec des adultes mais rien ne s’est passé jusqu’à ce que Janet entre.

La maison de la famille à Enfield, au nord de Londres, était au centre d’une série d’activités paranormales 1 crédit

“C’était incroyable – des choses volaient dans toute la pièce. Des petites choses comme des jouets, des billes et des briques Lego. J’ai essayé de prendre une photo de quelque chose qui volait à travers la pièce, mais tout se déplaçait si vite.

“Vous ne pouviez pas prévoir d’où viendrait le prochain objet volant. Il arrivait de tous les angles.”

Avec tant de choses déplacées par une force invisible, Graham a été frappé près de l’œil par un objet – il dit que sa vue a été sauvée grâce au fait qu’il portait des lunettes.

Il ajoute: “J’ai été touché au sourcil, et même si ça n’a pas fait couler de sang, j’ai eu une sacrée grosseur. Quoi que ce soit, vous aviez le sentiment que c’était pour vous attraper.

“Il n’aimait pas le fait que je prenais des photos. Je pouvais voir la peur sur le visage de la famille.”

intérêt national

L’histoire de la famille a fait la une des journaux et a suscité un intérêt national 1 crédit

Lorsque l’histoire de la famille a frappé les tabloïds, cela a suscité un énorme intérêt national, alors Graham et son équipe ont été renvoyés pour mener d’autres enquêtes.

L’histoire a ensuite été dramatisée et transformée en film hollywoodien The Conjuring 2.

Graham se souvient très bien d’un incident qui l’a bouleversé.

“J’étais assis dans la maison à attendre des heures et rien ne se passait”, dit-il.

“Tout d’un coup, j’ai entendu un bruit et nous nous sommes tous précipités à l’étage. Je suis entré dans une pièce et j’ai vu un énorme lit en métal solide sur le côté.

“Personne n’était dans la pièce – je mesurais 1m80 et j’avais une vingtaine d’années et même je n’aurais pas pu faire ça. Je peux vous dire exactement ce qui s’est passé mais je ne peux pas l’expliquer.”

Graham a été choqué de découvrir que l’énorme lit en métal avait basculé sur le côté Crédit : Films d’histoire

Alors que les forces devenaient de plus en plus agressives et troublantes, Graham craignait que l’un des enfants ne finisse par être blessé.

Il dit : « Un jour, Billy était assis en train de jouer et la cheminée en métal est sortie du mur et l’a presque frappé. Cela aurait pu être assez grave. Il se passait tellement de choses ridicules dans cette maison.

En 2015, Janet a déclaré dans une interview: “Je me suis sentie utilisée par une force que personne ne comprend. Je n’aime vraiment pas trop y penser.”

Elle a poursuivi: “Cela a vécu de moi, de mon énergie. Appelez-moi folle si vous voulez. Ces événements se sont produits.”

Apparitions bizarres

Janet a été trouvée en lévitation à plusieurs reprises Crédit : Graham Morris

Finalement, des experts de la Society for Psychical Research, Maurice Grosse et Guy Lyon Playfair, ont été appelés pour enquêter.

Après sa première visite, Maurice a déclaré: “J’ai trouvé le chaos. Toute la famille était rassemblée dans la maison avec les voisins d’à côté et il y avait beaucoup de gens très très effrayés là-bas.”

Au fil du temps, jusqu’à 15 personnes ont déclaré avoir été témoins d’apparitions bizarres dans la maison, y compris un agent de police qui a vu une chaise bouger toute seule.

Un voisin a affirmé avoir vu une femme âgée d’une fenêtre, tandis que Billy a déclaré avoir vu un vieil homme avec de grandes dents qui le regardait.

Un jour, Maurice et un voisin ont entendu un des enfants Hodgson crier qu’ils ne pouvaient pas bouger et que “quelque chose” lui “tenait la jambe”.

À plusieurs reprises, de nombreuses personnes ont déclaré avoir vu Janet en lévitation – un de ces événements a apparemment été capturé par Graham, qui avait installé une caméra dans la chambre des enfants pendant qu’ils dormaient.

Il dit : “Quand j’ai ramené les images, des gens comme Maurice m’ont dit : ‘Whoa, tu as une séquence de lévitation’. Pour moi, ça ressemblait à une fille sautant du lit mais tous ces scientifiques étaient convaincus que c’était de la lévitation. .”

‘Je suis un fantôme’

Janet a dit qu’elle avait souvent l’impression qu’une force s’était emparée de son corps Crédit : Graham Morris

Après que des messages menaçants auraient été laissés autour de la maison par l’entité inconnue, Maurice et son équipe ont décidé de communiquer avec l’esprit le 13 décembre.

Une “voix bourrue” qui est sortie de Janet leur a dit que c’était le fantôme de Bill Wilkins, un homme de 77 ans qui a vécu et est mort dans la propriété avant que la famille n’emménage.

Décrivant sa mort, la voix étrange a dit : « Juste avant de mourir, je suis devenu aveugle, puis j’ai eu [a] une hémorragie et je me suis endormi et je suis mort sur la chaise dans le coin en bas.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne pouvait pas être vu, la voix a répondu froidement : “Je suis invisible… parce que je suis un FANTÔME”

Pour établir si Janet avait simulé la voix, l’équipe a affirmé qu’elle avait fermé sa bouche avec du ruban adhésif – seulement pour être étonnée lorsque la voix a continué à parler.

On a découvert plus tard que Bill Wilkins avait effectivement vécu dans la maison – son fils, Terry, a confirmé plus tard que son père était vraiment mort comme la voix l’avait décrit.

Entre-temps, des incidents surnaturels se sont poursuivis dans la maison. Le 24 décembre, Janet a été retrouvée par sa mère avec un rideau enroulé autour du cou.

Peggy a réussi à libérer sa fille, la sauvant finalement d’être étranglée.

Des malheurs continus

Janet, à gauche, photographiée avec sa sœur Margaret, a continué à connaître des malheurs à l’âge adulte, y compris la mort de son fils

Le frère de Janet, Johnny, est décédé tragiquement d’un cancer à 14 ans 1 crédit

Janet a révélé plus tard qu’elle et ses frères et sœurs avaient été sévèrement victimes d’intimidation à l’école et étaient appelés “monstres de la maison fantôme” et que l’horreur ne s’est dissipée que lorsqu’un prêtre a été appelé.

Elle a finalement quitté la maison à 16 ans et s’est mariée jeune, mais la famille a continué à connaître d’autres malheurs.

À 18 ans, elle a subi une perte dévastatrice lorsque son fils est mort dans son sommeil.

Le frère cadet de Janet, Johnny, est également décédé tragiquement d’un cancer à l’âge de 14 ans, tandis que sa mère, qui a souffert d’une dépression nerveuse, a développé un cancer du sein et est décédée en 2003.

Après la mort de Peggy, Clare Bennet et ses quatre fils ont emménagé dans la maison mais se seraient enfuis après qu’un des enfants ait affirmé qu’un homme était entré dans sa chambre.

Et tandis que beaucoup ont exprimé leurs doutes sur l’expérience de la famille, Graham, qui est toujours photographe, s’en tient à ce qu’il a vu dans la maison.

“Je n’ai aucune idée de ce que les gens disent et ils peuvent dire ce qu’ils veulent”, a-t-il déclaré.

“Je ne regarde pas [at doubters] car je sais ce que j’ai vu.”

Hauntings est disponible à la vapeur maintenant sur Paramount +