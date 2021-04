Un transfuge nord-coréen a révélé à quel point elle craignait que Kim Jong-un essaie de la faire tuer – mais cela ne l’empêchera pas de prendre le régime impitoyable du tyran pervers.

Yeonmi Park, 27 ans, militante des droits humains, a déclaré au Sun Online qu’elle pensait être sur la «liste des cibles» du dictateur depuis des années et qu’elle craignait d’être assassinée comme le journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Yeonmi Park a fui la Corée du Nord et travaille maintenant comme activiste des droits humains Crédit: Instagram / @ yeonmi_park

Yeonmi Park aime sa nouvelle vie aux États-Unis loin de l’impitoyable Kim Crédit: Instagram / @ yeonmi_park

En 2007, elle a fui la Corée du Nord en payant des trafiquants d’êtres humains pour la faire sortir clandestinement après que son père atteint de cancer ait été jeté dans l’un des camps de concentration infernaux du régime sinistre.

Vivant maintenant à Chicago, Yeonmi dénonce courageusement la dynastie meurtrière Kim – et compare le despote à Adolf Hitler ou Joseph Staline.

Mais elle craint que l’impitoyable Kim cherche encore un moyen de la tuer après que le régime l’ait qualifiée d ‘«ennemie du peuple» – craignant qu’elle ne soit tuée comme Khashoggi, qui a été hachée par des assassins à Istanbul.

Yeonmi, qui a des gardes de sécurité qui la protègent lors d’événements publics, a déclaré au Sun Online: «Je suis sur la liste des cibles de Kim Jong-un depuis de très nombreuses années et j’ai peur qu’ils essaieront de me tuer.

«Je me fais pirater. Je reçois des menaces tout le temps.

Parlant de sa vie en Corée du Nord, elle a décrit avoir vu des gens gisant morts dans les rues, être témoins d’exécutions publiques et avoir subi un lavage de cerveau pour croire que le régime pouvait lire dans ses pensées.

Yeomi dit que plusieurs générations de sa famille ont été punies par le régime parce qu’elle et sa mère ont fui.

Elle a déclaré au Sun Online: «La Corée du Nord m’a dénoncé publiquement comme un ennemi de mon peuple et a puni tous mes proches.

«Ils ont cela coupable par politique d’association et ils s’en prennent à trois générations de votre famille ou jusqu’à huit générations de votre famille.

«Je ne sais pas s’ils ont tous été emprisonnés ou certains ont été tués, mais ils ont tous été punis.

Yeonmi Park craint que Kim Jong-un ne tente de l’assassiner sur le sol américain Crédit: instagram

Yeonmi vit maintenant à Chicago et dénonce le régime Kim Crédit: instagram

Décrivant avoir vu des gens mourir de faim alors qu’ils grandissaient dans le royaume des ermites, elle a déclaré au Sun Online: «Voir des morts dans la rue – c’est comme la vie de tous les jours.

«Je suis né à la fin de 1993. Le régime a cessé de donner de la nourriture au peuple.

«Trois millions de personnes sont mortes de 1995 à 1998. C’est l’une des pires famines causées par l’homme au monde de l’histoire.

«C’était juste une vie normale pour moi. Je ne pensais pas que la vie pouvait être différente.

BRAINWASHED

Le jeune homme de 27 ans a déclaré que le régime exécutait des gens en public afin de semer la peur chez ses citoyens soumis au lavage de cerveau.

Elle a dit: «Ils exigent que les enfants se rendent aux exécutions publiques et ils nous feraient asseoir au front parce que nous sommes plus petits que les adultes.

«Le sens de nos vies n’est pas de réaliser notre potentiel en tant qu’individus, mais de réaliser le potentiel du parti.

« L’éducation publique est une très bonne éducation pour que les enfants aient peur et ne pas faire les choses que le régime interdit. C’est pourquoi le lavage de cerveau commence très tôt pour les enfants. »

Kim Jong-un aurait ordonné l’assassinat de son demi-frère en Malaisie Crédit: AFP

Les Nord-Coréens subissent un lavage de cerveau dès leur naissance et apprennent à adorer la dynastie Kim Crédit: Reuters

La Corée du Nord a été formée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sous la dictature du grand-père de Kim Kim Il-sung qui est toujours vénéré comme un dieu dans le pays.

Les gens de l’État voyou sont nourris de propagande depuis leur naissance et apprennent à craindre leur gouvernement, un État à parti unique soutenu par le Parti communiste chinois.

Les Nord-Coréens sont même interdits de voyager dans différentes régions du pays et, selon Yeonmi, ne savent même pas que l’Internet existe.

Quand le transfuge était jeune, on lui a appris à croire que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, pouvait lire dans ses pensées.

Elle a déclaré: «La Corée du Nord est une religion. On nous dit que Kim est un dieu et qu’il sait ce que vous pensez et combien de cheveux il y a sur votre tête.

« C’est le seul pays qui parle de » crime de pensée « – même penser est un crime. »

Yeonmi dit que les enfants sont obligés de regarder les exécutions publiques

Après avoir fui son existence infernale, Yeonmi s’est d’abord installée en Corée du Sud avant de s’installer aux États-Unis où elle est devenue une militante respectée des droits humains.

Mais ses opinions franches sur le régime en ont fait une cible pour le régime Kim et elle vit dans la peur que le dictateur tente de l’assassiner.

Yeonmi dit que la mort de Khashoggi – qui a été assassiné à l’ambassade saoudienne à Istanbul – montre que les dictateurs ne sont pas tenus pour responsables lorsqu’ils tuent des personnes à l’étranger.

Elle a déclaré: «Quand je vois Jamal Khashoggi – un journaliste respecté – se faire couper dans un pays étranger comme la Turquie et d’autres pays ne font rien.

« Il n’y a aucune responsabilité pour le meurtre de quelqu’un – même s’il était un journaliste de haut niveau. »

Le demi-frère de Kim, Kim Jong-nam, a été assassiné dans un aéroport malais

Les Nord-Coréens adorent toujours Kim Il-sung et son fils et successeur Kim Jong-il

Le régime nord-coréen a déjà commis des assassinats sur le sol étranger.

En 2017, le demi-frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a été assassiné dans un aéroport malais à l’aide d’un agent neurotoxique.

On pense généralement qu’il a été tué sur les ordres du dictateur parce qu’il avait toujours une prétention au trône.

Pourtant, malgré la menace, la transfuge reste provocante car elle veut parler aux gens des horreurs du régime – et de la façon dont Kim pourrait être battue.

Décrivant à quel point les habitants du pays sont peu informés sur le monde extérieur, elle a déclaré: «La plupart des Nord-Coréens n’ont jamais vu de carte du monde.

«Ils ne savent même pas qu’Internet existe. Ils n’ont même pas d’électricité.

« Je ne savais pas ce qu’étaient l’Afrique et l’Europe. Je ne savais pas quelles étaient les différentes races. On nous dit que le calendrier commence à la naissance du premier roi.

« On nous dit que nous faisons partie de la course Kim Il-sung. Je ne savais même pas que j’étais asiatique. »