«  J’ai peur pour ma mère * cking life  »: le vétéran du MMA Diego Sanchez craint que l’UFC ne le meurtrière

Premier vainqueur de la série de télé-réalité « The Ultimate Fighter » de l’UFC, Sanchez a reçu sa libération de l’organisation à quelques jours d’un combat prévu avec son compatriote vétéran Donald « Cowboy » Cerrone.

Selon les rapports, l’UFC a choisi de se séparer du joueur de 39 ans après s’être inquiété de son incapacité à répondre de manière adéquate aux préoccupations concernant sa santé physique et mentale, ainsi que des craintes que l’entraîneur et mentor de Sanchez, Joshua Fabia, que Dana Blanc appelé « f * cking nutjob« , avait une influence négative sur le vétéran des arts martiaux mixtes.

Sanchez n’a pas fait grand-chose pour apaiser les inquiétudes concernant son bien-être lors d’une apparition mardi dans l’émission MMA Today de Sirius XM, car il a accusé l’UFC de conspirer contre lui – et a même parlé de ses inquiétudes quant à la principale promotion des arts martiaux mixtes au monde. pourrait le tuer en raison de sa position franche.

« Je vais vous dire franchement les gars maintenant, j’ai peur pour ma vie de mère», Admit Sanchez.

« J’ai peur que cette entreprise, ce monopole de sociétés d’un milliard de dollars, dans le monde entier, vienne me poursuivre. Quelque chose pourrait m’arriver dans deux ans. Peut-être dans quelques années. Peut-être que je détruis mon camion. Peut-être, ‘Oh, Diego a fait une overdose, une merde suicidaire.’ Je ne sais pas. Mais je ne mettrais rien au-delà du niveau de mal qui est au sein de cette société.

« Si je devais exposer certaines des choses que je connais, [I could] parce que je suis dans ce motherf * cker plus longtemps que quiconque, et que j’ai été le seul à avoir survécu à la salope, qui a traversé le tunnel sombre et est sorti de l’autre côté, » il ajouta.

Diego Sanchez envoie un message à Dana White pic.twitter.com/pUlKStqdEA – ℙ𝕒𝕦𝕝𝕚 ♤ (@AyyItsPauli) 5 mai 2021

Ouais, c’est triste … Je me souviens de la pesée. Nous étions sur la même carte quand j’ai battu Tito. Diego est venu vers moi et m’a dit que votre veste avec le symbole de l’étoile était le diable. Enlever! Au début, je pensais qu’il plaisantait mais il a l’air sérieux. Je ne sais pas quoi dire à ce stade. – Matt Hamill (@HamillHammer) 5 mai 2021

Quoi qu’il en soit, j’espère vraiment que ça ira mieux. – Faizan Amash Ali (@FaizanBadGuyAli) 5 mai 2021

Sanchez a continué à expliquer qu’il pensait que l’UFC manipulerait les médias sociaux – il a déclaré que l’UFC avait institué une campagne pour ne permettre que des messages négatifs sur lui-même et Fabia d’apparaître en ligne – et pense que lever le rideau sur cette pratique pourrait lui mener la vie. être en danger.

Sanchez a longtemps été considéré comme l’un des personnages les plus uniques du sport depuis son introduction au monde via « The Ultimate Fighter » en 2005, mais son association avec Fabia – que beaucoup dans le monde du sport considèrent comme un charlatan – a suscité des inquiétudes, relayées par Dana White, dont Sanchez profite.

Il a également révélé que lui et Fabia avaient enregistré toutes les interactions qu’ils avaient eues avec l’UFC au cours des deux dernières années – y compris un clip qui a fait surface montrant Fabia s’engageant dans une dispute avec le commentateur de l’UFC Paul Felder pour laquelle Fabia a ensuite été critiquée dans les médias.

Sanchez, cependant, dit que c’était une étape nécessaire en raison de la façon dont il a été traité dans sa carrière par l’UFC.

« Tout ce que vous ne comprenez pas», A déclaré Sanchez. « Et je vais dire ceci. Dana, quoi de neuf Dana? J’ai essayé pendant deux ans de te rencontrer. Oh, merde, j’étais le premier Ultimate Fighter. Cette émission n’a-t-elle pas fait quelque chose pour l’entreprise alors qu’elle était endettée de 60 millions de dollars? Et vous ne pouvez pas rencontrer votre garçon?

« J’ai passé 60, 70 heures à l’UFC Performance Institute juste pour essayer de te rencontrer Dana, mais tu ne me rencontreras pas, parce que tu n’entendras pas ce que j’ai à dire? Vous ne voulez pas parler avec mon manager fou de batsh * t? Pourquoi, parce qu’il pourrait faire prendre conscience de ce que vous cachez dans le noir?

« Je suis toujours prêt à te rencontrer, Dana. Soyez un homme affreux. Soyez un vrai boss putain quand j’ai saigné, j’ai sué, j’ai pleuré pour cette putain de compagnie. J’ai sacrifié plus que vous ne le saurez jamais, et vous ne pouvez pas avoir 45 minutes?«