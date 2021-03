De nombreuses femmes asiatiques vivent dans la peur. Ils vivaient dans la peur bien avant les fusillades de mardi soir qui ont montré à l’Amérique la brutalité de la violence anti-asiatique.

Les femmes asiatiques ont peur de quitter la maison, inquiètes pour leurs familles et submergées par la vague d’attaques récentes contre la communauté asiatique, y compris les trois fusillades dans les spas de la région d’Atlanta mardi soir qui ont tué huit personnes, dont six étaient des femmes d’origine asiatique. .

Jennifer Chung, une américano-coréenne vivant à Atlanta, a déclaré qu’elle se sentait « engourdie » lorsqu’elle a appris la nouvelle. Au moins quatre des victimes étaient des femmes d’origine coréenne.

«Il se passe tellement de choses au sein de notre communauté partout, pas seulement aux États-Unis mais même dans le monde», a-t-elle déclaré. « C’est un peu morbide, mais tu penses que ce n’était qu’une question de temps pour que cela se produise dans la rue. Et c’est dévastateur que ce soit un incident qui ait coûté tant de vies. »

Christine Liwag Dixon, une Philippine-Américaine vivant dans la région métropolitaine de New York, a déclaré que les meurtres de mardi l’avaient laissée « choquée mais pas surprise ».

« J’ai passé l’année dernière à avoir peur de quitter ma maison seule dans cette vague de violence contre les Asiatiques. Quand j’ai appris ce qui s’était passé, c’était bouleversant », a déclaré Liwag Dixon, 31 ans. « Il semble qu’il y ait presque tous les jours un nouvel incident, mais celui-ci était tellement horrible et violent. »

Les experts affirment que le fait d’être témoin de violence – ou d’être personnellement victime de violence ou de harcèlement – peut entraîner un traumatisme, qui peut entraîner une série d’effets débilitants sur la santé mentale et physique. Pour les femmes asiatiques, le traumatisme est complexe car il est souvent associé au racisme, au sexisme et à l’hyper-sexualisation.

‘C’est un traumatisme partagé’

Michi Fu, professeur et psychologue agréé qui se spécialise dans la santé mentale interculturelle et internationale, a déclaré que la discrimination raciale et les incidents de haine peuvent être «très déroutants et isolants».

«Même si je n’ai personnellement pas subi d’attaque, je suis simplement témoin de quelque chose à la télévision où je peux m’identifier à la personne à qui l’incident s’est produit, cela peut être tout aussi traumatisant», a-t-elle déclaré. «Il n’est pas nécessaire que ce soit moi qui travaille dans un (spa) à Atlanta… Je peux vivre ce que nous appelons une traumatisation par procuration.»

Fu a expliqué qu’une personne qui subit un traumatisme peut souffrir de divers problèmes, y compris des maladies mentales pouvant être diagnostiquées comme l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique, ainsi que des problèmes physiologiques tels que le manque de sommeil prolongé, les problèmes d’alimentation et l’hypertension artérielle.

Chung a déclaré qu’elle avait personnellement ressenti l’impact de la fusillade de mardi.

« En tant que minorités, nous comprenons la perspective qui nous est donnée lorsque la suprématie blanche est le cadre de la construction de tout », a-t-elle déclaré. « Donc, c’est un traumatisme partagé et c’est un fardeau partagé. »

Les attaques dans la région d’Atlanta font suite à une augmentation de la violence anti-asiatique au milieu de la pandémie de coronavirus, qui signale également une tendance plus large de la violence contre les femmes asiatiques. De mars 2020 à février 2021, Stop AAPI Hate, un groupe qui suit la discrimination et la xénophobie contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique, a reçu 3800 rapports de haine anti-asiatique, les femmes signalant des incidents de haine 2,3 fois plus que les hommes.

Les stéréotypes et l’hyper-sexualisation des femmes asiatiques sont des facteurs qui motivent le harcèlement et la violence à leur encontre.

Dans un article de 2008, White Sexual Imperialsm: A Theory of Asian Feminist Jurisprudence, Sunny Woan a écrit que « l’impérialisme sexuel blanc, à travers le viol et la guerre, a créé le stéréotype hyper-sexualisé de la femme asiatique. Ce stéréotype a à son tour favorisé la prévalence excessive de l’Asie. les femmes dans la pornographie, le phénomène des mariées par correspondance, le syndrome fétiche asiatique et, pire que tout, la violence sexuelle contre les femmes asiatiques. «

Liwag Dixon a déclaré qu’elle avait personnellement été victime de harcèlement ciblé.

C’est «le genre de chose qui peut être présentée comme une blague et comme inoffensive, mais ce n’est vraiment pas le cas», a-t-elle déclaré. « Beaucoup de ces hommes ont un fétiche asiatique et diront: » Oh, j’ai la fièvre jaune « ou » Je n’ai jamais été avec une femme asiatique avant, tu es si exotique. »

« Souvent, ça marche sur cette ligne où c’est très inconfortable et vous vous sentez ciblé mais vous ne vous sentez pas en danger physique, mais parfois ils se rapprochent un peu trop … et vous vous demandez, est-ce que je vais finir assassiné dans un fossé? Vont-ils essayer de me violer?

Liwag Dixon s’est souvenue d’un incident spécifique lorsqu’elle marchait pour entrer dans un Uber et qu’une foule d’hommes d’âge universitaire l’ont coincée dans la rue et ont utilisé des insultes racistes et un langage sexuellement inapproprié.

«J’avais très peur pour ma sécurité», a-t-elle déclaré.

Chung, une chanteuse, a été bombardée de commentaires sur son identité et son apparence lorsqu’elle a commencé à publier des vidéos sur YouTube en 2007.

« Il y avait beaucoup de messages et de vidéos effrayantes que les gens m’envoyaient qui n’avaient rien à voir avec moi personnellement, en soi, mais en m’attaquant en tant qu’Asiatique ou en évoquant des choses qui avaient à voir avec mon apparence, comment je ressemblais », elle a expliqué.

Liwag Dixon a déclaré que parfois ces stéréotypes sont considérés comme «positifs», ce qui est nocif.

« Ils diront: » Eh bien, vous devriez être flatté … pour cette attention que je vous donne « », a déclaré Liwag Dixon.

Chung a dit qu’il y avait un élément de déshumanisation.

« Les stéréotypes qui sont appliqués comme les femmes asiatiques, en particulier avec notre corps … nous sommes davantage perçus comme des produits que comme des personnes », a déclaré Chung.

Le rôle du racisme

Dans un communiqué mercredi, l’Asian American Advancing Justice, une organisation à but non lucratif d’aide juridique et de défense des droits civils, a déclaré que le contexte plus large des récentes fusillades « ne peut être ignoré ».

« Les fusillades ont eu lieu sous le traumatisme d’une violence croissante contre les Américains d’origine asiatique dans tout le pays, alimentée par la suprématie blanche et le racisme systémique », indique le communiqué.

La police géorgienne a indiqué que le crime était motivé par le sexe et non par la race. Mais Elizabeth Kim, la directrice des opérations de Restore NYC, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour fournir des logements et des solutions économiques aux survivants de la traite, a déclaré que de telles décisions étaient prématurées.

«Ce n’est pas une proposition ni l’un ni l’autre. Le racisme, la misogynie et la violence sont très étroitement liés « , a-t-elle déclaré. » Je ne dirais pas que nous devrions pivoter pour dire que c’est un crime uniquement de nature sexuelle et non de nature raciale et vice-verset. «

Les fusillades font «absolument» peur à Chung pour sa sécurité personnelle.

« Vous ressentez de la rage et vous ressentez de la tristesse et vous pensez que, que puis-je faire? Et aussi, est-ce que ça fera une différence ou est-ce que ça fera de moi une cible? » elle a dit. « Vous ne pouvez pas vraiment vous détendre. »

Comment faire face à un traumatisme

Fu dit que parler de traumatisme peut être important pour faire face car cela aide quelqu’un à se sentir soutenu et validé.

Pour ceux qui subissent un traumatisme, Fu a suggéré:

1. Sachez que ce n’est pas vous. «Le racisme et la discrimination réduisent notre sens inhérent de la valeur», a-t-elle déclaré.

2. Faites de votre sécurité une priorité. « Si vous êtes provoqué ou attaqué en ligne ou en personne, faites de votre mieux pour prendre un moment et décider comment vous voulez vous engager », a-t-elle déclaré. « Votre sécurité physique et votre santé mentale émotionnelle sont les plus importantes. »

3. Rejoignez des communautés. Pendant la pandémie, les communautés en ligne sont un moyen de se connecter avec «des personnes partageant les mêmes idées pour obtenir du soutien».

4. Traitez vos sentiments avec des amis, une famille ou un thérapeute de confiance. « Idéalement, quelqu’un qui comprend et compatit à votre expérience en particulier en ce qui concerne le racisme et la discrimination. »

5. Faites des choses qui vous procurent de la joie. Cela peut inclure des «soins personnels sans vergogne» ou des activités comme la cuisine et la danse.

6. Si vous avez l’énergie ou la capacité, trouvez un but. Cela peut être un don à une cause, une organisation et un plaidoyer.

Pour les alliés qui se demandent ce que vous pouvez faire pour aider, nous avons compilé une liste des principales façons dont vous pouvez aider les communautés asiatiques.

Contribution: AliaDastagir, N’dea Yancey-Bragg, Cara Kelly, Gary Estwick et Erin Mansfield, USA AUJOURD’HUI

Suite:Il y a eu une augmentation des attaques anti-asiatiques. Voici comment être un allié de la communauté.