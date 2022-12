J’ai peur de monter dans le canot d’un passeur pour traverser la Manche vers le Royaume-Uni – mais le plan rwandais me fait plus peur

DANS le froid amer du petit matin de la jungle sordide de Loon-Plage, les rabatteurs agissant pour les gangs de contrebande étaient déjà au travail.

Quelques heures seulement après que le naufrage d’un canot bondé au milieu de la Manche ait fait quatre morts, les cartels impitoyables proposaient des offres à prix cassés, mais uniquement si un bateau était déjà surpeuplé.

Les cartels d’accaparement d’argent proposent aux migrants (photo) des offres à prix réduits – mais uniquement si un bateau est déjà surpeuplé 1 crédit

La nouvelle de ceux qui étaient morts dans la mer agitée de la Manche la semaine dernière avait filtré à travers le patchwork de tentes qui fuient dans la garrigue près de Dunkerque 1 crédit

Shamsul, un ingénieur en télécommunications afghan de 34 ans, est terrifié à l’idée de faire la traversée périlleuse 1 crédit

Vêtu de quatre vestes contre le froid, le migrant égyptien Ahmed, 30 ans, m’a dit : « Le prix a baissé mais ça dépend du nombre de personnes dans le bateau.

« J’ai parlé à des passeurs parce que j’essaie de trouver une bonne affaire.

«Les prix commencent à 800 € (700 £) pour un bateau surpeuplé et montent jusqu’à 3 000 € (environ 2 600 £) pour un bateau moins bondé.

« Les passeurs ont des armes. Ils en ont besoin parce que les gens qui se cachent dans les arbres près de la plage essaient de sauter sur des bateaux alors qu’ils n’ont pas payé.

La nouvelle de ceux qui étaient morts dans la mer agitée de la Manche la semaine dernière avait filtré à travers le patchwork de tentes qui fuient dans la garrigue près de Dunkerque via les réseaux sociaux et le bouche à oreille.

L’Afghan Shamsul Rahman a tellement peur de faire la dangereuse traversée en canot qu’il m’a demandé si je savais où acheter un kit anti-crevaison.

L’ingénieur en télécommunications de 34 ans a déclaré: «Je veux en acheter un au cas où le bateau commencerait à fuir. Je ne veux pas mourir dans la mer.

Pourtant, il y a quelque chose qui préoccupe encore plus Shamsul.

Lundi, la Haute Cour a statué que le projet du gouvernement d’expulser les demandeurs d’asile vers le Rwanda en Afrique centrale était légal, rapprochant cette politique de la réalité.

“Pas d’avenir au Rwanda”

Dans sa maison de fortune, une tente qui fuit au milieu d’aulnes, il ajoute : « J’ai plus peur d’être envoyé au Rwanda que de traverser la mer.

“Ma vie entière ne vaudrait rien si j’y étais emmené.

“C’est un pays pauvre, il n’y a pas d’avenir pour moi là-bas.”

Après le naufrage d’un canot dans The Channel la semaine dernière, 39 personnes, dont huit enfants, ont été secourues mais quatre sont décédées, dont un adolescent 1 crédit

Hope Hostel Kigali est l’endroit où les migrants expulsés du Royaume-Uni resteront à leur arrivée au Rwanda Crédit : Paul Edwards

Le père de quatre enfants avait déjà passé cinq jours dans le froid et la faim, attendant dans les dunes voisines son passage en Grande-Bretagne.

Mais le mauvais temps et l’attention des gendarmes français ont vu son voyage reporté, avec son tarif reporté pour sa prochaine tentative.

Fuyant la persécution dans son pays natal, Shamsul – qui a obtenu une place à prix réduit de 1 200 £ sur un canot pneumatique – a ajouté : “Croyez-moi, je ne veux pas y aller illégalement mais il n’y a pas d’autre moyen.”

Il m’a dit qu’il avait fui l’Afghanistan peu de temps avant que les talibans ne prennent le pouvoir en 2021 et m’a montré des photos sur son téléphone de ses quatre enfants restés au pays, âgés de 13 à 19 mois.

Il a ajouté: “Je crains que si je meurs, ma famille se retrouve sans son seul fournisseur.”

Au milieu des caddies abandonnés et de la nourriture pourrie jetée au camp, un autre migrant afghan a déclaré : « Les passeurs sont kurdes mais ce sont les Afghans qui travaillent dans une sorte de marketing et trouvent des clients.

« Ils se fondent en se faisant passer pour des migrants normaux. Ils sont ici maintenant.

Les gangs offrent un passage gratuit aux migrants prêts à piloter les navires fragiles, selon Ahmed.

Il a dit : « Si vous conduisez le bateau, vous êtes libre, mais c’est difficile. Ce n’est pas comme faire du vélo, les vagues sont grosses et le vent est fort.

“De plus, si vous êtes repéré en train de conduire le bateau par un drone ou un avion britannique, vous serez arrêté à votre arrivée.”

Papa d’Ahmed, ingénieur civil titulaire d’une maîtrise, qui échappe à une querelle de famille vicieuse, a ajouté : « Je ne sais pas nager. La traversée sera effrayante, et bien sûr je pourrais mourir, mais si je retourne en Egypte je mourrai. Je vais donc prendre un bateau pour la Bretagne.

« C’est la même chose pour beaucoup de gens ici. Ils ont entendu parler des morts en mer mais ils iront quand même.

« Nos amis qui ont fait le voyage nous disent que la Grande-Bretagne est un bon endroit où vivre et travailler. Nous pouvons travailler dans des restaurants, être des chauffeurs Uber ou faire du travail en ligne et aider l’économie britannique.

Hochant la tête en accord avec Ahmed, des migrants du Yémen, de Syrie, d’Irak, d’Iran et d’Afghanistan.

La boue écoeurante ici dans la jungle – où des dizaines de personnes dorment dans des tentes délabrées près d’une voie ferrée non loin de l’historique Dunkerque – était un bourbier après que les températures glaciales ont cédé la place à la pluie battante.

Des bûches et des palettes ont été brûlées pour se réchauffer par les masses entassées, dont beaucoup portaient des survêtements légers et des baskets.

La récente promesse du Premier ministre Rishi Sunak de modifier la loi pour renvoyer ceux qui arrivent illégalement « dans votre pays d’origine ou dans un autre pays sûr où votre demande d’asile sera examinée » a accéléré les plans de Shamsul.

Transportant ses possessions matérielles dans deux sacs de transport – quelques couvertures, des boîtes de sardines et un bloc de fromage – il a déclaré: “J’ai peur que la loi en Grande-Bretagne ne soit modifiée en 2023, donc je veux y aller le plus tôt possible .”

J’ai découvert plus tard qu’il était arrivé au Royaume-Uni en toute sécurité après une balade en canot de six heures sous le couvert de l’obscurité.

Shamsul a reconnu l’un des survivants de la tragédie de la semaine dernière lorsqu’on lui a montré des photos du sauvetage, en disant : « C’est un Afghan qui était ici dans le camp.

Comme ceux de ce dériveur malheureux, Shamsul a reçu un numéro d’urgence à appeler par l’association caritative française Utopia 56.

Vers 2 heures du matin le 14 décembre, une note vocale WhatsApp déchirante de 22 secondes a été laissée sur la ligne d’assistance de l’organisation alors que les températures chutaient à -4 ° C.

Un homme y plaide : « Nous avons des enfants et des familles dans un bateau.

“L’eau arrive. S’il vous plaît, aidez-moi, mon frère. S’il vous plaît s’il vous plaît. Nous sommes dans l’eau. Nous avons une famille.

Dans l’obscurité vers 3 heures du matin, l’équipage du chalutier britannique Arcturus a découvert des migrants désespérés et terrifiés accrochés au flanc de leur navire à environ 13 milles des côtes britanniques.

Le skipper Raymond Strachan a déclaré: «C’était comme quelque chose d’un film de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des gens dans l’eau partout, qui criaient.

Annexes mal construites

Finalement, 39 personnes, dont huit enfants, ont été secourues mais quatre sont décédées, dont un adolescent.

M. Sunak a qualifié la catastrophe de “perte tragique de vies humaines”.

Le capitaine du chalutier de la Manche, Matt Coker, a déclaré avoir vu au cours des trois dernières années comment les passeurs ont embarqué plus de migrants sur des canots plus gros et mal construits. Crédit : Steve Finn

Un autre skipper de chalutier dans la Manche ce matin-là était Matt Coker, qui m’a dit : « C’est la période de l’année où la mer devient vite agitée.

« C’était calme pendant quelques heures quand leur canot a quitté la France, mais c’est dangereux.

“C’est beaucoup plus agité au milieu de la Manche.”

Matt, 42 ans, a déclaré avoir vu au cours des trois dernières années comment les passeurs ont embarqué plus de migrants sur des canots plus gros et mal construits.

Il a ajouté : « C’est le bateau le moins cher que vous puissiez fabriquer et il est fait uniquement pour le trafic d’êtres humains.

« Ce ne sont pas de véritables dériveurs, ils sont très longs et très fins et ils les surchargent.

« Ils repoussent les limites avec la météo. Les dériveurs changent de forme au fur et à mesure qu’ils montent et descendent sur les vagues.

«Les planches de contreplaqué frottent et déchirent les côtés, et elles coulent.

“Ils ne séparent pas les compartiments des tubes, donc quand un bit tombe, tout tombe en panne.”

Le président de la station de secours de Dunkerque, Alain Ledaguenel, a déclaré : « Depuis 2019, le type de bateaux utilisés pour ces traversées a changé.

« Nous avons désormais affaire à des bateaux plus longs, avec parfois 50 personnes à bord.

«Ce sont des bateaux pneumatiques de très mauvaise qualité fabriqués en Chine.

“Je ne traverserais pas la Seine dans l’un d’eux.”

Plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche dans de petites embarcations cette année, dont sept autres canots pneumatiques le jour du drame.

Une porte-parole du ministère français de l’Intérieur a déclaré au Sun que les “passages de masse” étaient désormais la norme, et a déclaré qu’il y avait des preuves que les paiements de passage n’étaient plus que d’environ 1 000 £, contre 2 000 £ et plus dans le passé.

Des efforts répétés ont été déployés pour détruire les camps de migrants dans la région de Calais et de Dunkerque depuis la destruction en 2016 de la jungle d’origine – un vaste campement qui a attiré des milliers de personnes dans la région.

Un porte-parole du conseil municipal de Calais a déclaré : « Des tentes et des bivouacs apparaissent, et nous obtenons ainsi une justification légale pour les retirer.

De retour au milieu du camp fétide près de Loon-Plage, deux adolescents afghans regardaient des vidéos TikTok du sauvetage en milieu de Manche de la semaine dernière.

Avec une toux rauque, Ramin Baghlan, 18 ans, a déclaré: “La mer a l’air effrayante – mais nous prévoyons de venir au Royaume-Uni aujourd’hui.”