J’ai perdu une partie de mon crâne après être tombé lors d’un jeu de golf organisé par mon patron – maintenant je réclame 200 000 £

Un HOMME a lancé une action en justice de 200 000 £ contre ses employeurs après avoir perdu la moitié de son crâne à la suite d’une soirée de travail.

Michael Brockie, 28 ans, affirme qu’il a été contraint de boire des pintes aussi vite que possible lors de l’alcool annuel organisé par les patrons du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers.

Michael Brockie, 28 ans, poursuit PwC pour 200 000 £ après avoir été laissé dans le coma après une soirée de travail en 2019

L’auditeur, surnommé un “miracle ambulant”, une partie de son crâne enlevée par des médecins

L’ancien associé principal est resté dans le coma lorsqu’il a fait une chute après la fête à l’alcool à Reading au début de 2019.

Il a affirmé que lui et ses collègues avaient reçu l’ordre de boire des bières en aussi peu de bouchées que possible avant d’être classés par leurs supérieurs dans le cadre d’un jeu de “pub golf”.

Leurs scores ont été enregistrés sur des cartes avant d’être distribués au bureau, selon la demande de la Haute Cour de Michael.

Les employés ont visité neuf bars et pubs de la ville – appelés «trous» – après avoir été prétendument harcelés par le directeur du département Simon Fradgley.

Des documents judiciaires affirment qu’il a dit au personnel que seule une “lettre certifiée et contresignée par un médecin accrédité” leur permettrait de lever les genoux.

Michael est devenu tellement ivre qu’il n’a aucun souvenir du reste de la sortie après 22 heures – avant d’être retrouvé allongé dans la rue avec une grave blessure à la tête après être tombé.

Il a déclaré à ITV l’année dernière: “Les médecins et la police sont arrivés à la conclusion que je suis tombé et que je n’ai pas utilisé mes mains pour amortir la chute, alors j’ai fini par me cogner la tête contre le sol.

“La prochaine chose dont je me souviens, c’était quatre semaines plus tard.”

Le jeune homme de 28 ans a dû se faire enlever une partie du crâne par des médecins et a passé six mois à se remettre de son horrible accident.

Les médecins l’ont qualifié de “miracle ambulant”, bien qu’on prétende qu’il souffre toujours de “symptômes cognitifs persistants”.

Michael est retourné travailler à temps partiel en octobre 2019, tandis que PwC a annulé son événement annuel qui durait depuis environ sept ans.

Selon sa page LinkedIn, l’auditeur a été promu à un poste de direction au bureau de Reading en janvier de cette année.

Dans sa demande auprès de la Haute Cour, les avocats de Michael affirment que PwC devrait être tenu responsable de la négligence de Simon Fradgley.

Ils l’accusent de “ne pas avoir pris les précautions raisonnables pour la sécurité de ses collègues” et d’avoir fait pression sur les gens pour qu’ils assistent à l’événement.

Les chefs d’entreprise auraient “encouragé la consommation excessive d’alcool”, Michael affirmant que la même chose s’était produite lors d’un événement similaire l’année précédente.

Il poursuit maintenant PwC, où il est toujours employé, pour plus de 200 000 £ et demande que des paiements futurs supplémentaires soient disponibles.

Des documents judiciaires affirment qu’il existe un risque que l’homme de 28 ans développe une épilepsie à long terme en raison de ses blessures graves.

PwC a déclaré: “Nous ne sommes pas en mesure de commenter les détails d’une affaire faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours.

“En tant qu’employeur responsable, nous nous engageons à fournir une culture sûre, saine et inclusive à tous nos employés.

“Nous attendons également de toute personne participant à des événements sociaux qu’elle soit responsable et qu’elle assure sa propre sécurité et celle des autres.”