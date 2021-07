J’ai perdu une jambe et des amis en Afghanistan. Quel était l’intérêt si nous laissions les talibans reprendre le contrôle ?

QUAND Tony Blair a déclaré la guerre aux talibans à la suite des attentats terroristes de New York il y a 20 ans, notre Premier ministre de l’époque a promis que la Grande-Bretagne « ne se retirerait pas » du peuple afghan.

Mais maintenant, alors que les dernières forces alliées quittent tranquillement l’Afghanistan au beau milieu de la nuit, ceux qui ont tant sacrifié dans la lutte sanglante dans ce pays lointain se sentent trahis.

Royal Marines en 2007 combattant les forces talibanes dans le Helmand Crédit : droit d’auteur de la Couronne

Avant même que les forces britanniques et américaines n’aient fait leurs bagages, les talibans avaient commencé à reprendre de larges pans du pays.

Et les hauts gradés de l’armée craignent que les djihadistes impitoyables ne tarderont pas à prendre le contrôle total.

Avec 454 militaires britanniques ayant perdu la vie en luttant pour garder la terre hors des mains des talibans, leurs proches et les anciens combattants survivants se demandent, à quoi cela servait-il ?

Stuart Pearson, dont la jambe a été arrachée en sauvant un camarade d’un champ de mines près du barrage de Kajaki dans le Helmand en 2006, a déclaré au Sun : « J’ai perdu des amis là-bas. Il se sent gaspillé.

Tony Blair, avec le leader afghan Hamid Karzai en 2006, a promis que « la Grande-Bretagne ne s’éloignera pas » du peuple afghan Crédit : EPA

« Qu’avons-nous obtenu si les talibans prennent le contrôle ? »

Jo Jukes, dont le mari héros, David, souffrait de troubles de stress post-traumatique et s’est suicidé après 21 ans de service, a déclaré : « Des milliers et des milliers de vies ont été sacrifiées pour cette guerre, et pour quoi ?

« Nous ne parlons pas seulement de ces forces britanniques qui sont mortes là-bas, mais aussi de ceux qui sont revenus brisés, de leurs familles qui en subissent toujours les conséquences, et aussi de tous les Afghans qui vivront désormais sous la terreur quotidienne des talibans. «

Les troupes britanniques ont été initialement envoyées en Afghanistan en 2001 dans le cadre d’une force de l’OTAN de 130 000 hommes chargée de renverser le régime taliban qui avait abrité le cerveau du 11 septembre Oussama ben Laden.

Les Alliés les expulsèrent rapidement, mais tenir le pays s’avéra coûteux.

L’ancien ingénieur royal Gary Weaving, 42 ans, a tenté de se suicider parce qu’il ne pouvait pas se débarrasser des terribles souvenirs de ce qu’il a vu en Afghanistan Crédit: News Group Newspapers Ltd

Nos hommes et nos femmes ont été attaqués à plusieurs reprises dans la province de Helmand, souvent tués ou mutilés par des engins explosifs improvisés.

Depuis le départ de nos troupes de combat en 2014, 750 militaires britanniques sont restés pour aider à former et assister l’armée nationale afghane. Au cours des dernières semaines, ils sont également partis, avec les dernières troupes américaines et le soutien aérien indispensable.

De manière humiliante, les Américains n’ont même pas prévenu leurs alliés afghans lorsqu’ils ont quitté la base aérienne de Bagram.

Il a été pillé avant que l’armée locale ne puisse reprendre le contrôle.

Le député conservateur Tom Tugendhat, qui a passé deux ans dans des opérations de combat en Afghanistan et a aidé à mettre en place le conseil de sécurité nationale, décrit cela comme « un coup de poing ».

Il ajoute : « C’est une erreur politique. Nous avons gagné l’opération, le gouvernement est en train de se former et en nous retirant nous avons créé un vide.

« Les chances de cette détention sont lointaines. »

Stuart Pearson, dont la jambe a été arrachée en sauvant un camarade d’un champ de mines près du barrage de Kajaki dans le Helmand en 2006, a déclaré au Sun : « J’ai perdu des amis là-bas. Il se sent gaspillé Crédit : Stuart Pearson

On rapporte que des troupes de l’armée afghane abandonnent des bases, tandis que d’autres se tiennent debout et se battent.

Un tiers de la masse continentale est désormais sous contrôle taliban.

Tous les efforts pour soutenir la démocratie naissante du pays appauvri, qui comprenait le soutien aux droits des femmes à l’éducation, qui était interdit sous les talibans, se transformeront en poussière.

Les 7 000 prisonniers du centre de détention de Parwan, situé à côté de Bagram, comprennent quelques « grands noms » d’Al-Qaïda et des talibans.

Al-Qaïda et Isis ont déjà pris pied dans le pays.

Le colonel Richard Kemp, qui commandait les troupes britanniques en Afghanistan, pense que ce serait une « trahison » si ces groupes terroristes planifiaient à nouveau des attaques contre l’Occident à partir de là.

L’ancien militaire Steve Roberts pense que nous continuons à faire les mêmes erreurs.

Sa femme Pauline s’est effondrée sur le sol d’un supermarché en apprenant que leur fils, le caporal Andrew Roberts, 32 ans, avait été tué par des tirs ennemis à Helmand en 2012.

Stuart sur le front afghan Crédit : Stuart Pearson

Steve, 65 ans, de Middlesbrough, déclare : « Rien n’a changé. C’est la tristesse.

« Il est un gaspillage. Apprenons-nous jamais de nos guerres ?

Membre du 23 Pioneer Regiment, Andrew, père de trois enfants « plus grand que nature », prévoyait de quitter l’armée après sa deuxième tournée en Afghanistan pour commencer une nouvelle vie avec sa petite amie Paula Ewers. Son père ajoute : « Nos gars là-bas sont les héros, mais ce sont les familles qui doivent recoller les morceaux quand quelqu’un meurt.

De nombreuses organisations caritatives les soutiennent également dans leur lutte pour guérir les profondes cicatrices mentales infligées par l’horrible conflit. La veuve Jo Jukes, de Birmingham, travaille désormais avec un organisme de bienfaisance appelé For The Fallen, qui soutient de nombreuses familles de militaires et de femmes qui se sont suicidés.

Jo, 50 ans, raconte : « David était en Afghanistan de 2011 à 2012, et c’est son séjour là-bas qui a vraiment provoqué sa spirale descendante.

« Il m’a appelé avant de partir, disant qu’il ne pensait pas pouvoir s’en sortir, que c’était bien pire qu’en Irak – quelque chose qu’il pensait ne jamais dire.

Le député conservateur Tom Tugendhat, qui a passé deux ans dans des opérations de combat en Afghanistan et a aidé à mettre en place le conseil de sécurité nationale, décrit le retrait comme un « coup de poing » Crédit : PA : Association de la presse

« Et puis quelques mois plus tard, il s’est suicidé. »

L’ancien ingénieur royal Gary Weaving, 42 ans, a tenté de se suicider parce qu’il ne pouvait pas se débarrasser des terribles souvenirs de ce dont il a été témoin en Afghanistan.

Vengeance impitoyable

Le caporal suppléant déclare : « La nuit, le stress sort encore. Il y a des terreurs nocturnes et des reconstitutions.

« Je ne peux pas dormir. L’impact de mon service, mentalement et physiquement, ne me quittera jamais.

Il a fondé l’association caritative Forgotten Heroes pour offrir un soutien en santé mentale spécialement conçu pour nos braves militaires.

Gary déclare : « Nous avons perdu des milliers de soldats alliés là-bas pour rien. »

Il y a des doutes que les troupes afghanes seront en mesure d’empêcher les talibans de reprendre le pays à nouveau Crédit : AFP

Gary, qui a aidé à construire la base britannique de Camp Bastion en 2006, qui à un moment donné abritait 21 000 personnes et était plus fréquentée que l’aéroport de Luton, craint que les Afghans laissés pour compte se débrouillent seuls.

Il se souvient : « Ils étaient ravis quand nous étions là-bas. Ils voulaient que nous gardions leurs familles en sécurité. Ils veulent juste des équipements de base.

« J’ai vu les gens comme très reconnaissants. Les entrepreneurs locaux que j’ai embauchés m’ont tous acheté des cadeaux quand ils sont partis.

Les habitants qui résistent aux talibans sont confrontés à une vengeance impitoyable et la guerre civile entraînera une crise de réfugiés.

Mais certains vétérans n’ont pas perdu espoir.

Le parachutiste Stuart Hale, 39 ans, qui a été amputé de la jambe droite après avoir été blessé dans un champ de mines Kajaki, a déclaré : « Je pense que les Afghans continueront à se battre.

« Cela tombera aux talibans contrôlant les zones rurales et les forces nationales afghanes se concentreront davantage sur les villes et les villages. »

L’ancien sergent, qui avait entrepris de tirer sur un barrage taliban en marchant sur un engin explosif, a déclaré : « Je n’ai aucun regret à part me tenir sur la mine.

Beaucoup de parents et d’anciens combattants pensent que les attaques terroristes d’Al-Qaïda contre New York le 11 septembre étaient une bonne raison d’aller en Afghanistan.

Mais ils craignent qu’en se retirant maintenant, cela ne fasse qu’augmenter les effusions de sang.

Le colonel Richard Kemp, qui commandait les troupes britanniques en Afghanistan, estime que ce serait une « trahison » si des groupes terroristes planifiaient à nouveau des attaques contre l’Occident depuis le pays Crédit : Getty – Contributeur

La veuve Jo conclut : « Bien sûr, nous avons envahi l’Afghanistan avec les bonnes intentions, et à certains moments, il a semblé que des progrès significatifs avaient été réalisés. C’était un régime terroriste méprisable et despotique.

« Mais laisser à nouveau le contrôle total des talibans signifie non seulement que nous n’avons rien accompli, mais cela pourrait en fait renforcer leur détermination.

« Rétrospectivement, je pense que cette nouvelle fera de nombreuses familles qui ont perdu un fils, un mari, une fille ou une femme à cause de cette mission ratée si cela en valait la peine. »

NOUS DEVONS DES DETTES AUX FORCES Le colonel à la RETRAITE Richard Kemp, qui commandait les forces britanniques en Afghanistan en 2003, écrit : LA mission qui a amené les troupes britanniques en Afghanistan était d’éliminer les talibans et al-Qaïda afin de les empêcher de lancer d’autres attaques contre l’Occident à partir de là. Les forces alliées ont réussi à atteindre cet objectif. Ces 454 soldats britanniques qui ont perdu la vie au cours de cette guerre de 20 ans ne sont pas morts en vain. Mais si l’Afghanistan redevient un refuge pour les terroristes, ces troupes auront été trahies par les politiciens. Isis et al-Qaïda y ont gagné un terrain considérable et nous verrons des djihadistes du monde entier revenir en masse à l’avenir. Les Britanniques, les Américains et leurs alliés devraient renforcer notre présence en Afghanistan sans partir. Nous avons besoin de forces aériennes et de forces spéciales en place pour soutenir l’armée nationale. Mon ancien interprète est maintenant général dans l’armée afghane et je ne doute pas de son courage ni de celui d’aucun des soldats. Mais ils sont dans une situation très difficile. D’après ce que je comprends, les talibans ont pris au moins un tiers de la masse continentale et envahissent les provinces à un rythme rapide. Au cours des deux dernières années, ils ont éliminé l’opposition, en particulier les enseignants, la magistrature, les avocats et les forces de sécurité. Je pense que les talibans vont s’emparer au moins de ce qu’ils avaient avant l’arrivée des troupes alliées en 2001 et peut-être même prendre tout le lot cette fois. Lorsque les troupes américaines ont quitté la base aérienne de Bagram au milieu de la nuit la semaine dernière sans en informer les commandants afghans, cela a envoyé un signal que l’Amérique ne soutient pas ses amis. D’autres nations qui doivent décider entre se ranger du côté de l’Occident, de la Chine ou de la Russie réfléchiront à deux fois avant de faire confiance à l’Amérique.