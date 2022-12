J’ai perdu un pari de 100 € avec Messi sur penalty

Le gardien polonais Wojciech Szczesny a déclaré qu’il avait perdu un pari de 100 € avec Lionel Messi avant que l’attaquant argentin ne rate un penalty lors de la victoire 2-0 de son équipe en Coupe du monde au Stadium 974 au Qatar.

Les buts d’Alexis Mac Allister et Julian Alvarez ont suffi à sceller la victoire et la première place du groupe C pour les vainqueurs de la Copa America 2021, qui affronteront désormais l’Australie en huitièmes de finale samedi.

Et la Pologne a également atteint les huitièmes de finale, malgré sa défaite face à l’Argentine, après avoir devancé le Mexique à la différence de buts pour réserver un match nul avec la France, championne du monde, dimanche.

L’arrêt de Szczesny sur penalty de Messi s’avérerait finalement crucial pour la Pologne dans la bataille de la différence de buts avec le Mexique, mais la décision de l’arbitre Danny Makkelie d’accorder le coup de pied a surpris le gardien de but de la Juventus, qui a été jugé avoir attrapé Messi au visage avec son bras. tout en récupérant un ballon aérien.

Makkelie a passé en revue l’incident sur VAR avant d’accorder le penalty et Szczesny a déclaré qu’il était tellement convaincu que l’arbitre rejetterait les demandes de pénalité qu’il avait parié avec Messi.

Lionel Messi et Wojciech Szczesny ont tous deux fini par se qualifier pour les 16 derniers matchs de la Coupe du monde. Adam Pretty – FIFA/FIFA via Getty Images

“Nous avons parlé avant le penalty et je lui ai dit que je lui parierais 100 € qu’il [referee] n’allait pas le donner”, a déclaré Szczesny à TV2. “J’ai donc perdu un pari contre Messi.

“Je ne sais pas si c’est autorisé à la Coupe du monde – je vais probablement être banni pour ça ! Mais je m’en fiche pour le moment.

“Je ne vais pas le payer non plus – il se fiche de 100 €, je pense qu’il en a assez.”

Pour Szczesny, il s’agissait de son deuxième arrêt sur penalty de la Coupe du monde après avoir démenti Salem Al-Dawsari lors de la victoire 2-0 de la Pologne sur l’Arabie saoudite samedi.

“J’ai eu de la chance deux fois cette compétition”, a-t-il déclaré à RAI Sport. “C’est un grand moment dans la carrière d’un joueur, la Coupe du monde c’est le maximum et c’est spécial.

“Il y a aussi un peu de travail à faire, mais pour sauver un penalty de Messi, il faut aussi de la chance.”

L’échec de Messi depuis le point de penalty lui a refusé la chance de se rapprocher de Marcus Rashford, Kylian Mbappe, Cody Gakpo et Enner Valencia sur trois buts dans la course au Soulier d’or de la Coupe du monde.

La star du Paris Saint-Germain est sur deux buts après avoir marqué un penalty contre l’Arabie saoudite et un autre but contre le Mexique.