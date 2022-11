J’ai perdu un œil après qu’une fusée m’a explosé au visage lors d’un spectacle Bonfire Night à l’âge de 10 ans – mais cela aurait pu être encore pire

Un garçon BRAVE a raconté comment il avait perdu un œil lorsqu’un feu d’artifice incontrôlable lui avait explosé au visage.

Tyler Norris-Sayers était à une exposition organisée Bonfire Night à Burnley avec sa mère lorsque la fusée voyou a volé dans la foule – le laissant avec des blessures qui ont changé sa vie à l’âge de dix ans seulement.

Tyler Norris-Sayers a perdu un œil après qu’un feu d’artifice l’a frappé Crédit : Nicola Sayers

Le jeune, photographié avec sa mère Nicola, a averti les Britanniques de rester en sécurité cette nuit de feu de joie Crédit : Nicola Sayers

Il a subi plus de 70 opérations, mais les médecins n’ont pas pu sauver son œil.

Tyler, maintenant âgé de 16 ans, envisage de se faire poser une prothèse oculaire et a parlé de l’horreur pour la première fois.

Le jeune, qui fréquente l’université, a averti les Britanniques de rester en sécurité lors des feux d’artifice samedi.

Il a déclaré au Sun : “Je ne me souviens pas exactement de ce que ça faisait il y a si longtemps, mais je sais que ça aurait pu être bien pire que ça ne l’était.

“Mais maintenant, j’ai toujours l’impression que les feux d’artifice sont dangereux s’ils sont dans le mauvais environnement, et j’ai l’impression que mon accident n’était qu’un accident, et que personne n’en était responsable.

“Je ne me sens pas mal à ce sujet et quant à l’avenir, je ne sais pas, mais je vais peut-être continuer avec la prothèse et voir comment ça se passe car cela pourrait être mieux à long terme.”

Tyler était à un événement au Railway Social Club de Burnley avec sa mère Nicola lorsque seulement dix minutes de spectacle se sont transformées en cauchemar lorsqu’un feu d’artifice s’est renversé et a tiré sur la foule de 100 personnes.

Une femme de 60 ans et une fille de huit ans ont également été blessées dans l’explosion.

Nicola, qui se tenait derrière une barrière de sécurité avec Tyler, l’a entendu pleurer sur le sol et a baissé les yeux pour voir sa veste engloutie par les flammes.

Elle a déclaré: “Tout s’est passé si vite. Nous étions derrière la barrière quand l’un des feux d’artifice est tombé et a tiré dans la foule et a explosé.

«Cela a frappé Tyler dans l’œil droit. Ça partait quand ça l’a frappé. Cela l’a fait perdre pied. Quand j’ai regardé autour de moi, je l’ai entendu pleurer. Il était en feu. Il avait deux gros trous dans sa veste à cause du feu.

« J’ai couru vers lui et quand j’ai vu son visage, je n’y croyais pas. J’essayais d’éteindre le feu. Je criais. Je l’ai emmené à l’intérieur du club et je l’ai conduit en haut du bar.”

Nicola, 44 ans, raconte qu’une infirmière en congé l’a aidé et lui a mis des compresses froides sur le visage pendant qu’ils attendaient une ambulance.

Tyler a été transporté d’urgence à l’hôpital Royal Blackburn où il a subi une intervention chirurgicale pour retirer les débris de son œil enflé.

Le lendemain, il a été transféré à l’unité des brûlés du Royal Manchester Children’s Hospital pour un traitement supplémentaire.

La police et le Health and Safety Executive ont lancé une enquête sur l’accident anormal en 2016.

Il est apparu plus tard que les organisateurs n’avaient pas d’assurance pour l’événement à la suite d’une enquête du Lancashire County Council.

Nicola a été obligée de dépenser des milliers et de parcourir des centaines de kilomètres pour le traitement de Tyler dans le meilleur hôpital ophtalmologique du Royaume-Uni.

Il a subi plusieurs opérations à l’hôpital Queen Victoria à East Grinstead – à 274 miles de leur domicile à Burnley, Lancs.

Le voyage aller-retour de 548 miles a coûté à Nicola 1 000 £ à chaque fois en frais de voyage et d’hôtel.

Nicola, un responsable administratif, a déclaré: “Tout semblait aller bien et il guérissait bien sans changements majeurs.

“Ensuite, nous sommes allés à la clinique d’East Grinstead début mars 2020 et bien que l’œil lui-même ait l’air bien, il avait soudainement perdu la perception de la lumière dans son œil, l’hôpital a fait une échographie mais ce n’était pas assez clair pour voir ce qui se passait et ils voulaient pour nous référer à une IRM pour vérifier ce qui se passait à ce stade, il a été présumé qu’il s’agissait à nouveau de tissu cicatriciel envahi.

“Ensuite, le verrouillage a frappé et tous les examens, les rendez-vous à l’hôpital et les contacts ont cessé.

“Malheureusement, nous ne saurons jamais si c’était ainsi que cela allait toujours se passer ou si c’est le manque de traitement dû à la pandémie.”

Tyler a dû subir 70 opérations Crédit : Nicola Sayers

Nicola a déclaré que la veste de son fils avait été engloutie par les flammes après que le feu d’artifice l’ait frappé Crédit : Nicola Sayers