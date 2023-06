J’ai perdu toutes mes économies en tombant dans une arnaque à l’investissement après avoir vendu notre maison familiale – voici comment j’ai été trompé

Un papa a raconté comment il a perdu toutes ses économies lorsqu’il est tombé dans le piège d’une arnaque à l’investissement élaborée après avoir vendu sa maison familiale.

Borja Ares, 37 ans, estime qu’il a « abandonné sa femme et ses enfants » après avoir été dupé en remettant 160 000 £ à des escrocs professionnels.

Borja Ares a perdu toutes ses économies après être tombé dans une escroquerie élaborée Crédit : Getty

L’agent de santé, qui vit en Nouvelle-Zélande, est torturé par un sentiment de « destin imminent » depuis qu’il a été trompé par des escrocs.

Il a expliqué que lui et sa femme Alfiya Laxmidhar, 35 ans, avaient vendu leur maison le 1er mai et voulaient mettre l’argent de côté jusqu’à ce qu’ils aient trouvé la propriété de leurs rêves.

Après avoir remboursé leur hypothèque et combiné le total avec leurs économies, il leur restait 160 000 £ pour jouer.

Borja a alors commencé à parcourir le Web à la recherche d’opportunités d’investissement qui pourraient faire fructifier son épargne sans trop de risques.

« L’idée était de le garder en sécurité », a-t-il déclaré au New Zealand Herald.

Le père est rapidement tombé sur un site qui comparait les taux d’intérêt des dépôts à terme et a saisi ses coordonnées pour évaluer la récompense potentielle.

Mais il avait sans le savoir mis les rouages ​​en marche pour que les fraudeurs bondissent – et il a été rapidement contacté par deux supposés investisseurs.

Borja dit qu’il a été approché par deux hommes – l’un qui se faisait appeler Simon David et l’autre qui s’appelait James Higgins.

Les deux hommes se sont affrontés pour convaincre l’agent de santé d’origine espagnole de tenter sa chance sur leurs portefeuilles d’investissement.

Simon a pris la tête de la course après avoir convaincu Borja qu’il était sincère et digne de confiance, désactivant la méfiance du père.

Il a déclaré: « Il m’a mis dans son filet dès la première seconde. Il était comme un Anglais vraiment éduqué et à la voix douce.

« Il semblait vraiment sincère et je pense que cela m’a mis au dépourvu. C’était comme si quelque chose d’émotionnel s’était activé en moi. Il y avait une confiance.

« Je ne sais pas comment il m’a manipulé pour lui faire confiance de cette façon. »

Simon a prétendu être un courtier en investissement de Citibank basé à Auckland et a envoyé à Borja un prospectus détaillant une gamme d’options d’investissement.

Il a insisté sur le fait que ses options étaient notées triple A, à faible risque et soutenues par la banque renommée, avant de convaincre le père de deux enfants d’en souscrire une.

Borja s’est contenté d’une obligation de la Yorkshire Building Society qui promettait un taux d’intérêt généreux de 13,5% – mais n’a toujours pas repéré de drapeaux rouges.

« C’était parfait. J’étais pleinement convaincu. Je sentais que mon argent était en sécurité », a-t-il déclaré.

Il a également effectué une recherche en ligne sur Simon David et a trouvé un profil LinkedIn légitime indiquant qu’il était vice-président des services bancaires aux entreprises chez Citibank – qui a maintenant été supprimé.

Borja, qui attend d’obtenir sa citoyenneté néo-zélandaise, a déclaré qu’il avait l’intention de faire preuve de diligence raisonnable pour confirmer que c’était légitime.

Il prévoyait de téléphoner directement à Citibank pour vérifier son investissement, mais a été mis à l’écart par des engagements professionnels et des affaires familiales.

« Et je faisais vraiment confiance », a déclaré le père. « Je pense que je ne suis pas particulièrement crédule homme. J’essaie d’être prudent. Mais ils m’ont eu, ils m’ont trompé. »

Alfiya avait laissé l’investissement entre les mains de son mari, qui a été convaincu par David d’augmenter sa proposition initiale de 50 000 £.

L’escroc a même conseillé à Borja de diviser les fonds en deux virements car sa banque BNZ ne lui permettrait pas de transférer la totalité des 160 000 £ en une journée.

Mais le père avait perdu sans le savoir toutes ses économies – un processus qui n’a pris que 12 jours aux escrocs à partir du premier point de contact.

Borja ne s’est rendu compte qu’il avait été dupé plus d’une semaine après avoir envoyé l’argent alors qu’il discutait de son investissement lors d’un dîner en famille.

Lorsqu’il a mentionné le taux d’intérêt attrayant de 13,5 %, il est venu à la horreur réaliser que cela semblait trop beau pour être vrai.

Le père a ensuite fait une recherche en ligne pour « escroquerie Citibank », pour trouver une foule d’autres victimes qui avaient été dupées par la même ruse.

Il a dit: « J’étais plein d’idées délirantes sur le fait que j’allais récupérer mon argent. Je me disais: » Non, Simon ne me ferait pas ça « . »

Après avoir contacté Citibank, sa propre banque, le médiateur bancaire néo-zélandais et la police, Borja s’est alors rendu compte que son argent était parti depuis longtemps.

On lui a dit que l’astuce était une méthode de tromperie bien connue et que sa banque BNZ aurait dû la signaler lorsqu’il a mentionné qu’il envoyait les fonds sur un compte Citibank.

Un porte-parole de BNZ a déclaré au NZ Herald: « Bien qu’il ait mentionné que le transfert concernait un investissement chez Citibank, car il a dit qu’il transférait les fonds sur son propre compte, notre banquier a traité la transaction. »

Malgré leurs finances en lambeaux et la dévastation de l’escroquerie, Borja a déclaré que sa femme était son rocher.

« Nous sommes en sécurité, les enfants sont en sécurité, c’est donc le réconfort que nous prenons », a-t-il déclaré.

BNZ travaille maintenant pour voir s’il peut récupérer une partie de l’argent de la famille.

Citibank a averti que les escrocs se faisaient passer pour elle et qu’elle n’offrait pas de produits ou de services financiers aux clients de détail, ni n’envoyait d’offres d’investissement non sollicitées.