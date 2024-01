“J’ai perdu plus de 4 000 £ à cause de la taxe sur le TDAH”

Par Alex Collins

Légende, Rach Idowu dirige un blog intitulé Adulting with ADHD

Janvier peut être une période difficile pour de nombreuses personnes lorsqu’il s’agit de gérer leurs finances après Noël. Mais pour les personnes atteintes de TDAH, comme moi, cela peut être un problème sans fin de dépenses croissantes, parfois appelé la taxe sur le TDAH.

Lorsque Rach Idowu est arrivée à l’aéroport, elle a rapidement rencontré des problèmes car son billet ne pouvait pas être scanné.

Elle se rendait à Barcelone pour un stage et son niveau de stress a commencé à augmenter.

Elle a vérifié son billet mais n’a pas pu voir ce qui n’allait pas.

Elle a retrouvé un employé de l’aéroport qui a rapidement repéré le problème : son vol était parti quelques heures plus tôt.

“Je ne faisais pas attention aux détails et j’ai malheureusement dû en payer un autre”, a déclaré Rach au podcast de la BBC, Access All. Cette erreur lui a coûté 200 £.

Mais il ne s’agissait pas d’un cas où Rach était scatty, mais plutôt de la réalité de vivre avec le TDAH.

La maladie neurodéveloppementale signifie souvent que les gens ont du mal à prêter attention aux détails et peuvent régulièrement égarer ou perdre des objets, entraînant des dépenses supplémentaires. Au sein de la communauté, ces paiements supplémentaires sont désormais connus sous le nom de taxe sur le TDAH et, avec environ 3 % de la population britannique souffrant de TDAH, cette soi-disant taxe pourrait avoir un impact sur des centaines de milliers de personnes.

Rach, qui dirige le blog Adulting with ADHD, a reçu un diagnostic de TDAH en 2020 et estime qu’elle a jusqu’à présent perdu environ 4 000 £ à cause de la taxe sur le TDAH.

Au-delà des vols manqués, le TDAH peut vous amener à payer plus que les autres pour de nombreuses autres raisons.

“J’ai sorti une carte de crédit et je n’ai pas lu les termes et conditions”, explique Rach. “J’ai oublié de rembourser la dette, ce qui m’a coûté beaucoup de frais supplémentaires.”

Étant moi-même atteint de TDAH, je peux m’identifier à de nombreuses expériences de Rach. Au fil des années, j’ai payé des centaines d’euros pour remplacer des paires de lunettes perdues.

J’ai également dû appeler plusieurs fois des serruriers lorsque j’avais perdu les clés de mon appartement.

Les personnes atteintes de TDAH sont également confrontées à d’autres défis, comme les dépenses impulsives.

La technologie a changé notre façon de magasiner. Et il est plus facile que jamais d’acheter quelque chose d’un simple glissement sur un smartphone.

Rach déclare : « Une grande partie de la taxe sur le TDAH provient du fait de commander des choses et de ne pas les utiliser. Et je ne rends pas [unwanted items] parce que c’est mentalement éprouvant de remplir des formulaires.”

Le professeur Amanda Kirby, experte en TDAH, qui vit également avec cette maladie, affirme que les défis de Rach sont ressentis par beaucoup.

Elle dit que les personnes atteintes de TDAH sont sujettes à des comportements impulsifs parce que le neurotransmetteur qui contrôle les sentiments de bien-être et de récompense ne fonctionne pas correctement.

Les dépenses impulsives “vous donnent un coup rapide [of dopamine]mais cela n’a pas eu cet impact durable”.

Le professeur Kirby affirme que de nombreux patients atteints de TDAH souffrent également de dyscalculie, une condition qui rend difficile le traitement des informations numériques. Cela signifie que la budgétisation et la planification financière peuvent être inexistantes ou très stressantes.

De nombreux membres de la communauté utilisent des forums et des plateformes en ligne telles qu’Instagram pour partager les défis et les solutions autour de ces problèmes, mais de plus en plus de soutien est également proposé ailleurs.

Légende, La boîte importante de Rach est l’endroit où elle met tout ce dont elle a besoin pour garder une trace

Les grandes banques sont devenues plus conscientes de certaines des difficultés auxquelles les clients neurodivergents peuvent être confrontés et apportent des modifications à certains de leurs produits pour les aider.

Certaines banques proposent un certain nombre de fonctionnalités sur leurs applications, telles que des notifications instantanées et des « pots » dans lesquels l’argent sort d’une zone spécifique du compte plutôt que du solde global.

Natalie Ledward, responsable de la vulnérabilité, de l’accès et de l’inclusion à la banque Monzo, affirme que ces fonctionnalités sont conçues pour donner aux clients « le contrôle de leur comportement en matière de dépenses, ce qui est utile pour tout le monde mais essentiel pour les personnes atteintes de TDAH ».

Rach trouve que l’application Monzo l’a aidée à maîtriser ses finances, mais elle a sa propre solution pour l’aider à réduire ses impôts sur le TDAH.

Comme beaucoup d’autres personnes atteintes de TDAH, elle doit souvent racheter des objets tels que des montres et des clés, car elle les égare régulièrement. Elle a désormais pour rituel quotidien de ranger ces objets dans une vieille boîte à tricoter qu’elle a rebaptisée Important Box.

“C’est là que je mets mon portefeuille, mes Airpods ou tout ce qui est important”, explique Rach. “Je souffre de TDAH, j’oublie. Donc le simple fait d’avoir tout dans la case importante m’aidera à me rappeler de l’y remettre.”

Malgré ces solutions pour éviter la taxe sur le TDAH, il arrive encore des jours où Rach risque de perdre des objets ou de mal lire les petits caractères.

Malgré cela, elle ne regrette pas son voyage en Espagne, même si elle a dû débourser des centaines de livres pour un nouveau billet.