« J’ai perdu mon père, une mère diagnostiquée avec un cancer »: l’acteur de télévision Pearl V Puri s’effondre au milieu d’allégations de viol | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’acteur de télévision Pearl V Puri, qui a été libéré sous caution le 15 juin après avoir été arrêté pour agression et viol présumés sur une fillette de 5 ans, s’est récemment rendu sur son Instagram pour rédiger une note de remerciement pour ses fans, amis , et sa famille qui l’ont soutenu au cours des derniers mois difficiles. Dans la note, il a énuméré les tragédies qu’il avait récemment affrontées, telles que le décès de son père, le diagnostic de cancer de sa mère et les » allégations de viol horribles » qui lui ont été infligées. Il a exprimé qu’il était complètement brisé et qu’il se sentait toujours engourdi en raison des événements récents.

Il a écrit: « La vie a sa propre façon de tester les gens! J’ai perdu ma nani ma il y a quelques mois, puis le 17e jour, j’ai perdu mon père, j’ai posté que ma mère avait reçu un diagnostic de cancer, puis cette accusation horrible. Ces dernières semaines étaient épuisants pour moi comme un cauchemar. J’ai été, du jour au lendemain, fait sentir comme un criminel. Tout cela au milieu du traitement contre le cancer de ma mère, cela a brisé mon sentiment de sécurité, me faisant me sentir impuissant. Je suis toujours engourdi.. mais j’ai senti qu’il était temps de tendre la main à mes amis, fans et sympathisants qui m’ont comblé de leur amour, de leur soutien et de leur inquiétude. Merci de garder confiance en moi et je crois fermement en #Satyamavjayate. J’ai confiance en la loi, le pouvoir judiciaire de mon pays et Dieu là-haut. S’il vous plaît, continuez vos duas à venir. «

Découvrez son article:

Pour les méconnus, Pearl V Puri a été arrêté vendredi 4 juin 2021 par la police de Mumbai après qu’une plainte a été déposée par une fille mineure contre l’acteur. L’affaire remonte à 4 ans selon les informations. La jeune fille a allégué que Pearl avait pris des faveurs sexuelles de sa part sous prétexte d’obtenir son travail dans l’industrie de la télévision. Le 5 juin, un tribunal de Vasai a envoyé l’acteur de télévision arrêté Pearl à 14 jours de détention judiciaire.

Il avait été condamné en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO). L’acteur avait été arrêté en vertu de la section 376 AB de l’IPC, r/w POCSO Act 4, 8, 12,19, 21.

Le sous-commissaire de police (Zone II) de Mira-Bhayander Vasai-Virar (MBVV), Sanjaykumar Patil, avait déclaré que le crime présumé avait été perpétré sur la mineure lorsque l’acteur accusé tournait dans un endroit de la région de Naigaon près de Vasai. en octobre 2019.

Plusieurs célébrités ont apporté leur soutien à l’acteur. Outre Karishma Tanna, le producteur Ekta Kapoor, l’actrice Anita Hassanandani, entre autres, l’a rejeté comme une fausse accusation et a montré son soutien à Pearl.

(Avec entrées IANS)