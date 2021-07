« J’ai perdu mon individualité »: Krishna Shroff a rendu publique sa relation précédente avec Eban Hyams | Nouvelles des gens

New Delhi: Krishna Shroff, la fille de la star de Bollywood Jackie Shroff, a récemment parlé de sa relation et a rompu avec son ancien petit ami Eban Hyams, un basketteur. Dans une interview franche, elle a révélé qu’elle avait perdu son individualité après avoir rendu sa relation publique, car les fans les traiteraient constamment comme une paire et non comme des humains individuels. Cela l’agaçait car elle ne voulait pas être matraquée avec lui dans tous les aspects de sa vie. Pour cette raison, elle a décidé de ne pas faire connaître sa prochaine relation dans la sphère publique.

Interrogée sur la leçon qu’elle a apprise de sa relation précédente, elle a déclaré à Zoom Digital : « Certainement pas pour la rendre complètement publique (rires). Je serai réel, je n’ai jamais compris pourquoi les gens n’admettront pas avec qui ils sortent ou quoi que ce soit. comme ça. Je n’ai jamais compris ça, c’était comme une chose étrangère pour moi. Pas parce que je suis gêné ou quoi que ce soit. «

« Parce que quand je l’ai sorti, et le montant que je l’ai mis là-bas, j’ai en quelque sorte perdu mon individualité. Tout était à propos de nous et comme cela nous a liés. Nous étions une seule personne. Et je pense qu’il est si important d’être votre propre personne et être connu pour vous – et pas vous et quelqu’un d’autre ou personne d’autre impliqué dans cela. Tout ce que j’ai est pour moi, à propos de moi et personne ne travaille à part moi. Donc je veux être connu pour moi-même comme moi-même et à cause de moi », a-t-elle ajouté.

Krishna était auparavant en couple avec Eban Hyams, un basketteur. Cependant, ils se sont séparés l’année dernière. Leurs photos sur les réseaux sociaux étaient assez virales sur Internet.

Elle fait sensation sur les réseaux sociaux car elle a accumulé un grand nombre d’adeptes au cours des dernières années. Bien qu’elle soit restée à l’écart du monde fastueux de Bollywood. L’enfant vedette est assez passionnée par le fitness et est le co-fondateur de MMA Matrix – le terrain d’entraînement de fitness qui est le secret de ses abdos de planche à laver