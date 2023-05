J’ai perdu mon emploi – j’ai donc dépensé 13 500 £ pour de nouveaux seins et maintenant je suis un millionnaire autodidacte avec une entreprise en plein essor

Une MUM-OF-FOUR qui a perdu son emploi en raison du verrouillage est maintenant une millionnaire autodidacte – et tout a commencé avec un investissement de 13 500 £.

Sara Blake Cheek a dépensé l’argent en chirurgie mammaire après la fermeture de son salon en raison de la pandémie.

Elle est maintenant millionnaire avec un empire commercial Crédit : Instagram

L’homme de 32 ans a ensuite commencé à faire du mannequinat en ligne pour joindre les deux bouts – avant de payer pour l’opération.

Sara Blake Cheek attribue à son opération le mérite d’avoir changé sa vie Crédit : Instagram

Et depuis lors, son succès a grimpé en flèche, utilisant l’argent qu’elle a gagné sur OnlyFans pour investir dans l’immobilier.

Sara est passée de la perte de son emploi et de son entreprise à devenir millionnaire – et elle a même joué dans Playboy.

Le mannequin lance même sa propre marque d’alcool appelée Sensational Moonshine alors qu’elle poursuit ses ambitieuses entreprises commerciales.

« J’ai utilisé mes seins sur OnlyFans qui a généré l’argent pour offrir cette opportunité », a-t-elle déclaré au Daily Star.

« Donc, je suis vraiment reconnaissant envers mon chirurgien parce que j’ai investi dans un boulot de 13 500 £ et que j’ai gagné des millions que j’ai investis dans l’immobilier et maintenant pour ma propre compagnie d’alcool.

«Après avoir fait la couverture de FHM puis de Playboy, je savais que le ciel était la limite. Et obtenir toute la haine d’être un modèle à succès et créateur d’OnlyFans de la part de vos emporte-pièces de tous les jours m’a juste donné plus de munitions.

« Je voulais créer une autre source de revenus et je voulais que ce soit celle qui rassemble la majorité des gens. »

Sara est même apparue sur ESPN en tant que diffuseur sportif car elle a trouvé à la fois le succès commercial et la renommée.

Cela a complètement changé nos vies, bonnes et mauvaises Sara Blake Joue

Elle a déclaré: « Mon objectif n’a jamais été de prouver que quelqu’un avait tort. Je me fiche vraiment de ce que les gens pensent.

« Cela met en évidence ma polyvalence que j’ai réussi dans une multitude d’industries, du mannequinat au sport.

« Je suis motivé, mais j’établis également des relations avec des personnes qui savent personnellement qui je suis par rapport à ce que pensent les Karens et les trolls sur la base d’une photo de moi en ligne. »

Et tandis que certains ont critiqué son passage à OnlyFans, avec même l’interdiction d’assister aux jeux sportifs de ses enfants, elle reste fière de ce qu’elle a accompli.

« Cela a complètement changé nos vies, en bien et en mal », a-t-elle déclaré.

« Je reçois des gens dans ma vie de tous les jours qui sont tellement haineux qu’ils m’insultent dans les patinoires de hockey devant leurs enfants pour avoir simplement existé et j’ai des femmes qui se mettent en quatre pendant que je sors pour prendre une photo avec moi parce que Je les inspire.