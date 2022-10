“J’ai perdu mes simples, mes doubles… mais malgré tout, ma retraite n’aurait pas pu être plus parfaite” -Roger Federer

La légende du tennis Roger Federer a mis fin à sa carrière internationale après avoir perdu son match de retraite à la Laver Cup 2022. Bien qu’il ait perdu le dernier match, le champion en simple majeur à 20 reprises a déclaré qu’il ne fallait pas trop penser à une fin parfaite.

Federer, qui a joué aux côtés du grand tennisman Rafael Nadal, a perdu 6-4, 6(2)-7, 9-11 le match de double contre Jack Sock et Frances Tiafoe à l’O2 Arena de Londres. Après avoir disputé le match d’adieu, le maestro suisse a mis en ligne un message, énumérant ses défaites lors de ses derniers matchs – en simple, en double et par équipe – et a conclu que même s’il avait perdu en finale, sa retraite était parfaite.

“Nous espérons tous une fin de conte de fées. Voici comment la mienne s’est déroulée : j’ai perdu mon dernier simple, j’ai perdu mon dernier double, j’ai perdu mon dernier événement par équipe, j’ai perdu ma voix pendant la semaine, j’ai perdu mon travail”, a déclaré Federer dans un post Instagram.

« Mais malgré tout, ma retraite n’aurait pas pu être plus parfaite et je suis tellement content de la façon dont tout s’est déroulé. Alors ne réfléchissez pas trop à cette fin parfaite, la vôtre sera toujours incroyable à votre manière.

Federer a eu une carrière compétitive décorée puisqu’il a terminé avec 20 titres majeurs en simple, deux derrière le record de tous les temps que Nadal détient actuellement. Au cours de sa carrière sur le circuit ATP, Federer a remporté 1251 victoires, ce qui est le deuxième après Jimmy Connors (1274).

Il a également remporté 103 trophées au niveau de la tournée, seulement derrière Connors (109). A noter également que Federer ne s’est jamais retiré d’un match et, à 36 ans, est devenu le numéro un mondial le plus âgé de l’histoire du classement ATP le 19 février 2018.

Le joueur de 41 ans n’est pas seulement connu pour ses talents de tennis mais aussi pour ses amitiés en dehors du terrain. A tel point qu’après son match d’adieu, son plus grand rival, Nadal a été vu en larmes. De plus, toutes les stars du tennis, dont Novak Djokovic, Andy Murray et Nadal, ont été vues debout à ses côtés pour célébrer le dernier match.

Après la Laver Cup 2022, Federer a déclaré : « J’ai plus hâte de venir à Vancouver l’année prochaine (pour la Laver Cup 2023). Je pense que la ville va être géniale. J’espère encore une fois que nous avons une équipe très forte.

