J’ai perdu mes jambes en servant en Afghanistan – maintenant j’escalade le mont Everest pour le roi et j’atteindrai le sommet lors d’une journée historique

C’est la nouvelle qui a laissé toute la Grande-Bretagne se sentir au sommet du monde le jour du couronnement de la reine.

Alors que des millions de personnes envahissaient les rues de Londres pour voir la jeune reine Elizabeth couronnée, il a été annoncé que les alpinistes Edmund Hillary et Sherpa Tenzing Norgay étaient devenus les premiers à conquérir l’Everest.

Malgré ses terribles blessures, Hari Budha Magar a pour objectif de gravir l’Everest, la plus haute montagne du monde à 29 032 pieds Crédit : Andy Bate /Blesma

Hari s’est fait arracher les deux jambes au-dessus du genou lorsqu’il était soldat en Afghanistan Crédit : fourni

Hari. encerclé, et ses camarades rencontrent le roi Charles et le prince Harry

Aujourd’hui, 70 ans plus tard, un héros de guerre blessé a rendez-vous avec le destin pour entrer dans l’histoire lorsque le roi Charles sera couronné en mai.

Hari Budha Magar a eu les deux jambes arrachées au-dessus du genou lorsqu’il était soldat en Afghanistan et qu’une bombe terroriste a explosé.

Malgré ses terribles blessures, Hari, père de trois enfants, a pour objectif d’escalader l’Everest, la plus haute montagne du monde à 29 032 pieds, pour coïncider avec le couronnement du roi.

S’il réussit, l’ex-Gurkha Hari, 43 ans, deviendra le premier double amputé au-dessus du genou à se tenir sur le sommet himalayen.

Hari, de Canterbury, dans le Kent, avait pour objectif de faire l’ascension en 2018. Mais les autorités népalaises l’ont interdit parce qu’elles craignaient qu’il ne soit trop handicapé pour faire l’ascension exténuante et qu’il ne périsse sur les pentes enneigées de l’Everest.

Trois personnes sont mortes lors de cette tentative l’année dernière et quatre l’année précédente. Hari a dû aller au tribunal pour annuler l’interdiction.

Il dit : « Maintenant, par une heureuse coïncidence, je serai sur l’Everest lors du couronnement du roi. Ce serait incroyable si je pouvais le faire ce jour-là.

«Je suis peut-être en route vers le sommet ou en train de descendre. Si nous sommes au camp de base, nous organiserons une fête, tout dépend de la fenêtre météo.

Hari, qui vit avec sa femme Urmila, 40 ans, et leur fille Samjhana, 26 ans, et leurs fils Brian, 15 ans, et Ubran, neuf ans, a grandi au Népal avant de rejoindre les Gurkhas à l’adolescence.

Rêve d’enfance

Sa famille d’agriculteurs était si pauvre qu’il marchait pieds nus pendant 45 minutes chaque jour pour aller à l’école.

Il rêve de grimper au sommet du monde depuis qu’il est petit.

Hari dit : « Quand nous étions enfants, nous lisions les histoires légendaires du mont Everest. Gravir la montagne est mon destin.

Ses rêves d’alpiniste ont semblé se terminer en un instant le 17 avril 2010, lorsqu’il a été pris dans l’explosion d’une bombe piégée. En plus de perdre ses jambes, il s’est également retrouvé avec un bras gravement endommagé.

Hari, un caporal du 1er bataillon Gurkha Rifles Regiment, s’est fait dire qu’il ne pourrait plus marcher.

Il raconte : « Dix-huit mois après l’explosion, je ne pouvais même pas marcher 100 mètres.

“Je pensais que ma vie était finie. J’ai commencé à mélanger mes médicaments avec de l’alcool, car j’essayais de gérer ma douleur ainsi que mes émotions.

“J’étais perdu. J’avais rejoint les Gurkhas à 19 ans, c’était ma vie.

Mais il a utilisé la devise Gurkha “mieux vaut mourir que d’être un lâche” pour inspirer son rétablissement, se disant que non seulement il marcherait à nouveau, mais qu’il braverait un exploit extraordinaire.

Il a jeté son dévolu sur l’escalade de montagnes et a commencé par le plus haut sommet du Royaume-Uni, le Ben Nevis, à 4 413 pieds, en Écosse. Il n’a jamais regardé en arrière, escaladant des sommets toujours plus hauts, dont le Mont Blanc dans les Alpes françaises à 15 780 pieds, le mont Kilimandjaro en Tanzanie, en Afrique, à 19 340 pieds, avant de s’attaquer à des sommets de 20 000 pieds dans l’Himalaya.

Il admet : « Je ne marche même plus correctement maintenant, mais cela ne m’empêche pas d’escalader des montagnes.

Sur son long chemin vers la guérison, Hari a reçu un soutien incroyable du roi Charles et d’autres membres de la famille royale.

Il dit : « J’ai rencontré la reine, et j’ai rencontré le roi Charles huit fois, car il est le colonel en chef du régiment. Il me reconnaît toujours.

“Il sait que j’ai escaladé l’Everest. Il est toujours favorable. Quand je me suis blessé, il m’a envoyé une lettre.

Mais juste avant Noël, lors d’une ascension d’entraînement sur Himlung Himal, un sommet de 23 400 pieds près de la frontière népalaise avec le Tibet, Hari a regardé la mort en face pour la deuxième fois de sa vie.

Son équipe a été frappée par un blizzard de quatre jours qui les a laissés se battre pour leur survie à 20 000 pieds.

Enterrés par la neige, les grimpeurs ont dû se creuser et descendre à 18 000 pieds dans des dérives jusqu’aux hanches, se reposant dans des vents hurlants qui ont aplati leurs tentes.

Alors qu’ils attendaient d’être secourus, un accident anormal avec un réchaud de camping a déclenché un incendie qui menaçait d’engloutir leur tente. Ils ont réussi à éteindre l’abri en feu avec de la neige et, heureusement, les jambes prothétiques de Hari, qui se trouvaient à l’intérieur, ont survécu.

Hari a été décoré pour sa bravoure Crédit : fourni

S’il réussit, l’ex-Gurkha Hari deviendra le premier double amputé au-dessus du genou à se tenir au sommet de l’Himalaya Crédit : fourni

Désormais à court de nourriture, ils en étaient également à leurs deux derniers matchs, essentiels pour allumer leur réchaud de camping de secours pour l’eau chaude et le chauffage jusqu’à ce que la tempête éclate. Leur seule nourriture était des tranches de salami et un demi-paquet de boisson au lait malté Horlicks qu’ils ont trouvés dans une tente abandonnée.

Hari dit : « Je pensais que je pourrais mourir sur la montagne.

«Quand tout dépend des deux derniers matches entre vos mains, vous pouvez ressentir un peu de pression. À ce moment-là, nous étions concentrés sur une chose : la survie. Je me suis porté volontaire pour gratter l’allumette pour rallumer notre réchaud de camping. Je tremblais.

“J’ai dit ‘Namaste’ et j’ai prié ‘S’il vous plaît, faites une étincelle’.

“J’ai frotté l’allumette et elle s’est allumée la première fois, mais il faisait si froid que le poêle a commencé à crachoter. Je pensais ‘S’il te plait, ne meurs pas’.

“Nous l’avons rapproché de l’entrée de la tente et il s’est éclairé avec l’oxygène supplémentaire. Nous avons applaudi et applaudi de soulagement, car nous savions que nous allions survivre un jour de plus.

« Je n’avais pas pris de Horlicks depuis que j’étais jeune – c’était fantastique car nous avions désespérément besoin d’une boisson chaude et cela nous a donné de l’énergie.

« Au bout de trois jours, il y a eu une légère pause et cinq gars sont venus nous secourir et nous ramener au camp de base. Puis, après quatre jours, un hélicoptère de l’armée népalaise nous a transportés par avion.

“Il y a eu tellement d’incidents autour de l’Himalaya à cause de la tempête. Tous les hélicoptères étaient occupés à entreprendre des opérations de sauvetage.

La bataille de Hari pour surmonter ses blessures physiques l’a inspiré à aller devant la Cour suprême du Népal pour obtenir le droit d’entreprendre son ascension historique, auparavant interdite aux personnes souffrant de certains handicaps.

Il raconte : « Même si j’ai dû m’adapter après mes blessures, j’ai compris que rien n’était impossible. J’avais juste besoin de trouver une autre façon de le faire.

“J’ai uni mes forces avec d’autres grimpeurs, des organisations de personnes handicapées et des personnes handicapées pour renverser avec succès l’interdiction faite aux doubles amputés et aux malvoyants de gravir l’Everest, devant la Cour suprême du Népal.”

La montée proprement dite présente d’autres défis. Il explique : « Les jambes prothétiques ne sont pas conçues pour grimper sur la glace. Les crampons commerciaux pour les amputés n’existent pas, nous avons donc dû en concevoir. J’emporterai avec moi trois paires de pieds différentes, une pour la marche, une pour l’escalade et une pour la glace et la neige. Je prendrai également deux paires différentes de jambes prothétiques. Un ensemble plus long à utiliser lors de la marche vers le camp de base.

« Là, je vais mettre mes jambes d’escalade de rocher et de glace, qui sont des jambes courtes appelées ‘stubbies’ qui ont également été spécialement adaptées.

“Là où ma jambe prothétique rencontre mon moignon, il y a un élément chauffant à cause des gelures. Je ne peux plus me permettre de perdre des membres.

« Le corps humain n’est pas conçu pour fonctionner à l’altitude que je vais gravir. Ajoutez à cela mes propres défis avec une mobilité réduite et il y a une toute nouvelle couche de difficulté.

Hari a une page Crowdfunder qui a collecté 150 000 £ sur les 312 000 £ nécessaires pour financer son expédition historique.

Le jour du couronnement de la reine Elizabeth, il a été annoncé que les alpinistes Edmund Hillary et Sherpa Tenzing Norgay étaient devenus les premiers à conquérir l’Everest. Crédit : Reuters

Maintenant, maintenant, 70 ans après le couronnement de la reine, Hari a rendez-vous avec le destin pour entrer dans l’histoire lorsque le roi Charles sera couronné en mai. Crédit : B196

Ce qui le motivera sur chacun des près de 30 000 pieds de la montagne sera la pensée qu’il peut inspirer les autres. Une équipe de tournage suivra chaque étape épuisante et courageuse.

Hari déclare : « Atteindre le sommet est le test ultime.

« Mon objectif principal est de sensibiliser au handicap et mon message est que quoi qu’il arrive, la vie continue jusqu’au dernier souffle. Les gens comme moi ne devraient pas être considérés comme misérables et vivant de bénéfices, mais changer cette perception sera une plus grande bataille que l’ascension de l’Everest.

Au sommet du plus haut sommet du monde, il vise à se photographier avec un drapeau de prière, le drapeau de son ancien régiment et ceux des associations caritatives qui l’ont aidé.

Il ajoute : « Cette ascension n’est pas seulement pour moi, c’est pour les personnes handicapées, les Gurkhas, pour les vétérans, pour le Royaume-Uni, pour le Népal.

“C’est pour toutes les personnes qui m’ont aidé. J’espère pouvoir les rendre fiers.

CE QU’IL A ESCALÉ

Le héros Hari s’attaque à une escalade sur glace périlleuse

Hari photographié au camp de base de l’Everest

Après avoir conquis le mont Kilimandjaro Crédit : fourni

Ben Nevis (1 345 m/4 413 pieds) – la plus haute montagne du Royaume-Uni.

Mont Blanc (4 810 m/15 780 pieds) – le plus haut des Alpes.

Mont Kilimandjaro (5 895 m/19 340 pieds) – le plus haut d’Afrique.

Mont Toubkal (4 167 m / 13 665 pieds) – le plus haut des montagnes de l’Atlas marocain.

Chulu Extrême-Orient (6 059 m/19 880 pieds) – au Népal.

Mera Peak (6 654 m / 21 831 pieds) – à côté de l’Everest.