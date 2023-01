J’ai perdu mes jambes après m’être jeté sur le chemin d’un chasse-neige pour sauver mes 2 filles – je recommencerais si c’était à refaire

Un papa HÉROS a perdu ses deux jambes après s’être jeté sur la trajectoire d’un chasse-neige en mouvement pour sauver ses enfants.

L’esprit vif Dave Miln a vu le véhicule se diriger droit vers ses filles Isla, trois ans, et Anna, un an, alors qu’ils se rendaient à des cours dans une station de ski californienne.

Dave Miln a perdu ses deux jambes après avoir sauté sur le chemin d’un chasse-neige pour sauver ses filles Crédit : Flash d’information

Sa fille Isla, trois ans, s’est cassé la jambe Crédit : GoFundMe

Sans hésiter, il se précipita devant les filles et fut aspiré dans la machinerie.

Dave – un vétéran des Forces de défense australiennes – a perdu sa jambe gauche au-dessus du genou et sa jambe droite au-dessus de la cheville.

Anna a survécu indemne et bien qu’Isla se soit cassé les deux jambes, on s’attend à ce qu’elle se rétablisse complètement.

La famille – Dave, sa femme Clare et leurs filles – vivait à San Diego, en Californie, aux États-Unis, mais est maintenant rentrée en Australie.

Isla a été rapidement transportée à l’hôpital après l’horrible accident survenu à Mammoth Mountain Resort le mois dernier.

Mais Dave a été plus gravement blessé et laissé coincé dans la machine jusqu’à ce que les sauveteurs puissent le libérer et le transporter à l’hôpital.

Il est entendu qu’il était conscient tout le temps.

En plus de perdre ses deux jambes, il s’est cassé les deux fémurs, le bassin, plusieurs vertèbres inférieures, une vertèbre sacrée et enfin trois côtes.

Selon une page GoFundMe créée pour aider le père, il a subi “dix interventions chirurgicales différentes en trois semaines et a encore de nombreuses autres interventions chirurgicales attendues”.

La page ajoute: “Beaucoup seront heureux de savoir que Dave conserve toujours son sens de l’humour noir et son esprit acéré.

“Dave a été transféré médicalement à Sydney mais est toujours hospitalisé.

“Clare, Isla et Anna sont maintenant de retour à Sydney où Isla se rend à des rendez-vous médicaux plusieurs fois par semaine. Ensemble, elles vont commencer le long processus de réhabilitation physique et mentale.

“Cet incident qui a changé la vie signifie que le” rêve californien “des Milns a pris fin prématurément.

“Pendant cette période, Clare et Dave ont fait preuve d’une force et d’une résilience au-delà de l’entendement.”

Jusqu’à présent, les sympathisants ont fait don de plus de 60 000 £ pour aider à couvrir les frais de rétablissement de Dave.

La page ajoute: “Il y a de nombreux coûts financiers (certains encore inconnus) impliqués pour que la famille Miln se réinstalle à Sydney et pour toutes les nécessités dont Dave et la famille auront maintenant besoin.

“Ceux-ci peuvent inclure des choses comme des modifications de véhicule pour Dave, des équipements ménagers et des modifications et d’autres éléments dont Dave aura besoin pour s’adapter à son handicap.”