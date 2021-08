Né à Krasnodar, Sen a participé à la gloire du handball russe aux Jeux olympiques de 2016 à Rio, qu’ils ont remportés en battant la France 22-19 en finale.

Il y a eu un score plus élevé et un résultat plus étroit alors que les équipes se sont rencontrées à nouveau en phase de groupes cette fois-ci, Sen aidant le ROC – le nom sous lequel la Russie joue à la suite d’une décision des chefs de dopage – se classe à 28-27 la victoire.

« Seigneur, j’ai perdu ma voix » a avoué la star de Rostov-Don après que le ROC ait marqué cinq points en quatre matchs avant son affrontement de groupe avec l’Espagne lundi.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Anna Sen (@annasen.8)

« Mes filles intelligentes. Je suis fière de tout le monde. Aujourd’hui, nous avons prouvé beaucoup de choses. Que cette victoire nous donne encore plus d’envie de gagner et de confiance en nos capacités. »

L’arrière centrale Ekaterina Ilina, qui a également gagné à Rio et rencontré le numéro un mondial du tennis Novak Djokovic pour une photo peu de temps avant le début des Jeux en cours, a marqué sur l’ensemble de ses neuf tirs.

Sen s’est également amusée avant le début de l’action compétitive au Japon, rejoignant la fête russe lors de la cérémonie d’ouverture.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Anna Sen (@annasen.8)

« C’était ma première fois à l’ouverture des Jeux Olympiques », a-t-elle expliqué, partageant un montage de photos du lancement avec ses fans.

« Auparavant, nous n’étions pas autorisés car nous jouions le lendemain. Et comme j’avais une telle opportunité, je ne pouvais pas manquer cet événement.

« En général, je ne suis pas si sentimental pour être honnête. Honnêtement, quand je suis entré dans cet immense stade, j’ai ressenti l’énergie, ressenti combien de personnes nous regardaient à la télévision avec de si grands athlètes … Je suis l’un de ceux qui représentent maintenant notre pays à ces incroyables compétitions. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Anna Sen (@annasen.8)

Sen a déclaré que sa famille était fière et a déclaré que certains de ses proches n’avaient pas pu retenir « des larmes de bonheur », ajoutant qu’elle « avait reçu une énorme charge d’émotion » de cette expérience inoubliable.

Ailleurs, la Suède était à égalité avec le Brésil tard au stade national de Yoyogi jusqu’à ce qu’une poussée tardive leur donne la victoire.

La victoire 34-31 a permis aux Suédois de marquer sept points en quatre matches, assurant leur chemin vers les quarts de finale.