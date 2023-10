J’ai perdu ma jambe lorsqu’un taxi a heurté ma moto de plein fouet, maintenant je suis sur Big Brother, déclare le nouveau colocataire Dylan Tennant

Le NOUVEAU colocataire de Big Brother, Dylan Tennant, s’est ouvert sur l’accident d’horreur qui l’a vu perdre sa jambe dans un accident de moto en 2015 à Tenerife.

L’artiste de 39 ans, originaire de Coventry, s’est battu pendant deux ans pour sauver son pied droit après qu’il ait été gravement endommagé lorsqu’il a été heurté de plein fouet par un taxi à Tenerife.

ITV

Dylan Tennant, colocataire de Big Brother, s’est confié sur l’accident d’horreur qui lui a fait perdre sa jambe dans un accident de moto en 2015 à Tenerife.[/caption]

Malheureusement, les médecins n’ont pas pu le sauver et, en 2017, sa jambe a été amputée.

Il s’est battu pour apprendre à marcher et a documenté son voyage en ligne.

Dans sa première vidéo YouTube, Dylan a expliqué qu’au départ, les médecins avaient sauvé son pied après l’accident, mais qu’il n’avait jamais vraiment pu marcher correctement dessus.

« Depuis deux ans, j’ai eu des problèmes avec ça », a-t-il expliqué.

«Ça s’infecte, ça gonfle quand il fait chaud, ça fait mal à l’intérieur quand il fait froid.

« Chaque mois depuis un an et demi, j’ai un problème avec ça.

« J’ai eu une infection très très grave il y a trois semaines, je me suis réveillé un jour et je ne pouvais tout simplement pas marcher dessus, c’était juste une douleur absolue au pied.

Dylan a expliqué qu’on lui avait d’abord donné des antibiotiques mais qu’ils n’avaient pas fonctionné. Il s’est ensuite rendu à l’hôpital où on lui a administré une perfusion de morphine pour soulager la douleur et on lui a administré davantage d’antibiotiques.

Mais après que les antibiotiques n’aient pas fonctionné la deuxième fois, Dylan a appris qu’il aurait besoin d’une amputation sous le genou.

Dylan a déclaré qu’il avait décidé de documenter le processus sur YouTube pour servir de guide à d’autres personnes susceptibles de se retrouver dans la même situation.

Il fait désormais partie du casting de lancement de Big Brother d’ITV et est enthousiasmé par un nouveau chapitre.

Il a déclaré : « Je suis apparu dans une émission télévisée intitulée The Last Leg sur les amputés – deux ans avant de perdre ma jambe !

« J’aime toujours rencontrer de nouvelles personnes et avoir de nouveaux obstacles à franchir en tant qu’amputé.

« Ça va être un voyage intéressant pour voir si je peux faire tout ce qu’on nous demande sans avoir de problèmes pour rester debout sur ma jambe pendant un certain temps et accomplir toutes les tâches. »