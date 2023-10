Maghazi, bande de Gaza — Vendredi dernier, il était environ six heures du soir lorsque l’ensemble de Gaza a perdu tout contact avec le monde extérieur et entre eux au sein de l’enclave assiégée.

Ma famille, ainsi que celle de mon oncle, étaient rassemblées dans une seule pièce chez lui, dans le camp de Maghazi. Nous avions évacué notre maison dans la partie ouest et déménagé vers le sud de Gaza conformément aux ordres israéliens. Israël, bien sûr, prétend que ses ordres de partir sont pour notre sécurité, mais en tant que survivant de son agression barbare contre Gaza, je peux vous dire que la prétention d’une sécurité relative dans le sud de Gaza est un mythe.

La raison pour laquelle nous nous réunissons dans une seule pièce est simple : si nous sommes soumis à des bombardements et, Dieu nous en préserve, nous perdons la vie, nous le faisons ensemble. Aucun de nous ne souhaite que l’autre endure seul la douleur du chagrin.

Comme à mon habitude, j’ai pris mon ordinateur portable ce soir-là pour m’assurer que sa batterie était chargée au maximum, me permettant ainsi de poursuivre mon travail de journaliste. Quelques instants auparavant, j’étais engagé dans une conversation avec un journaliste canadien, discutant des circonstances désastreuses dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, mon père était au téléphone avec mon frère Adham, qui réside aux États-Unis, essayant de le rassurer sur notre sécurité.

Dans la même pièce, ma cousine Reem lit assidûment les informations qu’elle suit sur Telegram, nous fournissant des mises à jour sur les lieux qui ont été attaqués dans et autour de la bande de Gaza, afin que nous puissions tendre la main à nos proches résidant dans ces zones.

Dans un autre coin, mon petit frère, qui n’a que 13 ans, joue avec le fils de mon cousin, Hammoud, qui aura deux ans le mois prochain.

Puis, brusquement, ma connexion Internet a été interrompue et j’ai demandé d’une voix tremblante : « Y a-t-il un problème avec Internet ? Au même moment, mon père a dit : « J’ai perdu le contact avec Adham », et mon oncle a ajouté : « Je n’ai aucun signal téléphonique ! »

Il ne nous restait plus que la radio comme moyen de communication. Lorsque nous avons allumé la radio et entendu le présentateur de la radio Al Jazeera rapporter qu’Israël avait coupé les communications et l’accès à Internet dans toute la bande de Gaza, nous sommes tous restés sous le choc et dans le silence. Nous avons commencé à réfléchir aux raisons qui poussent Israël à nous isoler du reste du monde.

Parmi nous, certains pensaient qu’ils cherchaient à nous isoler afin de commettre de nouveaux crimes à l’abri du contrôle de la communauté internationale. Certains se demandaient même si ce serait notre dernière nuit en vie.

Nous avons échangé des regards, nous disant au revoir en silence.

Mes pensées étaient absorbées par l’inquiétude pour mes amis à l’extérieur de Gaza, imaginant l’angoisse qu’ils devaient ressentir sans aucun moyen de recevoir des informations sur ma sécurité. Mon inquiétude s’est étendue à mes proches qui avaient choisi de rester dans les régions les plus précaires de Gaza, refusant de déménager vers le sud. Le poids de mes responsabilités de journaliste pesait lourdement sur mon esprit, sachant que j’étais impuissant à transmettre la vérité au reste du monde en raison de la panne d’électricité et de la perte de connectivité Internet. Je ne pouvais pas imaginer un sentiment plus angoissant que la combinaison écrasante d’impuissance et de peur qui m’envahissait.

Nous nous sommes tournés vers le Coran, cherchant du réconfort pour nos âmes, et nous avons récité des prières, implorant Dieu de nous protéger, ainsi que nos maisons et ceux qui nous sont chers.

Dormir cette nuit-là était impossible car les bombardements d’artillerie se poursuivaient sans relâche, sans un instant de répit. Des fragments des explosions ont même atteint le jardin de notre maison. Les bruits des missiles étaient tout simplement terrifiants, mais ce qui était encore plus effrayant était notre ignorance totale quant aux cibles et aux victimes de cette violence insensée.

Dès le premier jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, nous avons dépendu d’une lumière LED. Au fil du temps, l’obscurité est devenue plus oppressante et notre lumière est devenue plus faible alors que nous luttions pour recharger la batterie qui alimentait notre LED.

Essayez de comprendre ceci : l’obscurité totale, l’artillerie et les bombardements terrestres incessants, l’isolement de nos parents et amis et la déconnexion du monde entier.

Cette nuit a été la plus longue de ma vie, marquée par notre brusque isolement du monde. Cela faisait suite à de lourds bombardements dans la région de Maghazi, une zone éloignée des zones de Gaza qu’Israël nous a demandé de quitter.

La veille de cette tragédie, avant que les communications et l’accès à Internet ne soient coupés, les avions d’occupation ont bombardé la maison de mes proches dans le camp de réfugiés de Maghazi, entraînant la perte de neuf vies, dont sept enfants.

Ceux qui fuyaient dans la peur dans les rues étaient mes propres parents. Parmi eux se trouvait une mère âgée qui avait perdu son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. C’est une femme gentille qui me tient à cœur. Je la voyais rire et j’écoutais ses histoires de mon enfance.

C’est mon frère Karam, qui venait de s’inscrire à un doctorat en comptabilité à Gaza quelques jours avant l’agression israélienne sur Gaza, qui transportait les blessés dans sa voiture privée. Aujourd’hui, les deux universités sont réduites en ruines.

Dans la nuit du jeudi 26 octobre, l’occupation israélienne a ciblé l’unique boulangerie du camp de Maghazi, s’ajoutant au sinistre bilan de plus de 11 boulangeries bombardées à travers la bande de Gaza lors de cette agression. Il est évident que la stratégie d’Israël dans cette guerre est une stratégie d’extermination et de famine.

Lors de cette attaque particulière, j’ai récupéré à la hâte mon sac d’évacuation, qui ne contenait que mon passeport et ma carte d’identité, me préparant à fuir à nouveau. Cependant, cette fois, je ne savais pas où trouver refuge.

Tragiquement, le bombardement de la boulangerie a entraîné la perte d’environ 10 civils innocents. En outre, les débris de l’attaque ont atteint une école de l’UNRWA abritant environ 6 000 Palestiniens déplacés du nord de Gaza, causant la mort d’une personne dans l’école qui a été blessée par des pierres propulsées par l’explosion de la boulangerie.

Ceci n’est qu’un petit aperçu de l’illusion de « sécurité » qu’Israël prétend offrir dans le sud de la bande de Gaza.

Lorsque Gaza a finalement retrouvé la connectivité Internet, je n’ai pas ressenti la même joie que beaucoup. Au lieu de cela, j’ai été submergé par un sentiment de terreur. J’ai immédiatement pris mon téléphone portable pour vérifier si mes amis et mes proches allaient bien, craignant qu’ils n’aient été blessés ou pire encore. J’avais des raisons de craindre : le 22 octobre, lors d’un horrible raid aérien israélien visant sa maison, mon collègue, l’aspirant traducteur Mahmoud, avait tragiquement perdu la vie. Toute sa famille a été impitoyablement tuée – son père, son frère, ses sœurs et leurs enfants.

Je me suis tourné vers mon compte X, anciennement Twitter, pour suivre les événements survenus à Gaza pendant les deux jours où j’ai été coupé du monde, en lisant les tweets d’amis décrivant les horreurs qu’ils ont endurées lors des bombardements incessants.

J’étais désespéré d’apprendre les développements politiques et l’étendue de la dévastation à Gaza, dans l’espoir d’entendre des nouvelles d’un cessez-le-feu et de la fin des massacres incessants contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, alors qu’Israël poursuivait son agression sans être tenu pour responsable. . Il était décourageant d’apprendre que la brutalité des bombardements persistait et qu’il n’y avait aucune indication d’une résolution en vue.

Le monde ne comprendra peut-être jamais la réalité déchirante de faire la queue pendant près de quatre heures ardues, juste pour obtenir du pain d’une valeur de 2 dollars, pour ensuite voir la boulangerie réduite en ruines par un bombardement. Face à une telle adversité, on est obligé de recourir à des méthodes primitives, comme utiliser du bois pour allumer un feu, juste pour fournir du pain à plus de 50 personnes regroupées dans un modeste bâtiment de deux étages.

La lutte désespérée pour obtenir ne serait-ce qu’une quantité minimale d’eau potable, juste pour survivre, est une épreuve que peu de gens peuvent comprendre.

Et l’agonie de l’isolement du reste du monde, au milieu des assauts incessants de l’artillerie, des bombardements navals et aériens israéliens, est une expérience qui dépasse l’imagination.