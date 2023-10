L’athlète indienne Swapna Barman a fait une allégation sensationnelle après avoir terminé quatrième de l’épreuve d’heptathlon féminin des Jeux asiatiques en cours à Hanghzhou, en Chine. Swapna a affirmé qu’elle avait perdu sa chance de décrocher une médaille de bronze à cause d’une « femme transgenre (sic) » inéligible.

La médaille de bronze est revenue à l’Indienne Nandini Agasara qui a accumulé un total de 5712 points.

Swapna, qui a réussi 5708 points, était le champion en titre de cette épreuve après avoir remporté une médaille d’or lors des Jeux asiatiques de Jakarta en 2018.

Un jour après avoir mis fin en larmes à ses espoirs de médaille, elle s’est adressée à la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) pour demander de l’aide et du soutien tout en proférant des allégations surprenantes. Cependant, elle a ensuite supprimé son message.

«J’ai perdu ma médaille de bronze aux Jeux asiatiques face à une femme transgenre lors des 19es Jeux asiatiques organisés à Hangzhou, en Chine. Je veux récupérer ma médaille car elle va à l’encontre des règles de notre athlétisme. Aidez-moi et soutenez-moi s’il vous plaît », a écrit Swapna.

La Chinoise Ninali Zheng a remporté la médaille d’or de l’heptathlon féminin après avoir récolté un total de 6 149 points. Ekaterina Voronina, d’Ouzbékistan, a remporté la médaille d’argent avec 6056 points.

Dans une interview accordée à Bridge, Swapna a affirmé qu’elle « dénoncerait tout le monde » si on lui refusait la médaille qu’elle mérite.

« Si je n’obtiens pas cette médaille que je mérite, je dénoncerai tout le monde. Tout le monde peut voir l’injustice à laquelle je suis soumise », aurait-elle déclaré.

« Les athlètes transgenres, dont le taux de testostérone est supérieur à 2,5, ne peuvent pas participer à des épreuves de plus de 200 mètres. Aucune fille ne peut progresser aussi vite en heptathlon. Je me suis entraînée pendant 13 ans là-dessus, c’est impossible qu’elle s’entraîne pendant quatre mois et atteigne ce niveau », a-t-elle ajouté.

Swapna a en outre affirmé qu’elle avait déjà protesté contre Nandini auparavant et qu’elle avait été surprise lorsque son nom figurait parmi le contingent des Jeux asiatiques.

« J’ai déjà protesté contre elle, j’ai été surpris de voir son nom sur la liste des Jeux Asiatiques. Les responsables de la Fédération me demandent de protester à nouveau, ils disent qu’ils ne sont pas médecins, que seuls les médecins peuvent vérifier. Ils me demandent d’aller à la NADA, à l’AMA. Je demande de l’aide les mains jointes », a déclaré Swapna.