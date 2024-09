« J’ai perdu la moitié de mon âme »

« Lorsque mon frère est décédé, mon corps a fait quelque chose que je ne l’avais jamais vu faire auparavant, c’est-à-dire en quelques jours », a-t-elle déclaré.

Le joueur de 35 ans s’est assis avec PERSONNES et a partagé ce qui s’est passé quelques jours seulement après avoir perdu son jeune frère Jansen d’une hypertrophie cardiaque non diagnostiquée.

« J’ai vu des paparazzis horribles me voir sortir des funérailles de Jansen, qui ont eu lieu dans un endroit très privé, et c’était choquant », a-t-elle déclaré. « Je ne me suis pas reconnue. Mon agoraphobie est ressortie, ce qui est un problème avec lequel j’ai lutté dans le passé. »

Cependant, au fil du temps, elle a commencé à penser à la perspective de retourner au travail et a commencé à marcher et à s’entraîner avec une physiothérapeute, Marnie Alton.

« Ces longues et belles promenades nous permettaient de nous défouler et de vivre une véritable séance de thérapie », dit-elle. « Marnie m’a donné du pouvoir. »

« Mon corps a commencé à réagir, et pas seulement grâce à l’entraînement. Cela m’a permis de me libérer du stress, des attentes élevées que je m’étais toujours fixées », dit-elle. Au fur et à mesure que ses insécurités s’estompaient, son agoraphobie s’estompait également. « Il n’y a rien de tel que de se regarder dans le miroir et de se sentir suffisamment bien pour sortir », dit-elle.