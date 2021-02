‘J’ai perdu la main quand un soldat a tenté de me violer’

Une image photoshoppée montrant une femme couvrant son visage et levant son autre main

Attention: certaines personnes peuvent trouver les détails de cette histoire dérangeants.

Une écolière éthiopienne a raconté à la BBC comment elle avait perdu sa main droite en se défendant d’un soldat qui avait tenté de la violer – et qui avait également tenté de forcer son grand-père à avoir des relations sexuelles avec elle.

La jeune femme de 18 ans, que nous ne nommons pas, est hospitalisée dans la région du Tigray, au nord de l’Éthiopie, depuis plus de deux mois, se remettant de son calvaire.

Le conflit au Tigray, qui a éclaté début novembre 2020 lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé une offensive pour évincer le parti au pouvoir TPLF de la région après que ses combattants ont capturé des bases militaires fédérales, a détruit ses rêves et ceux de beaucoup de ses camarades de classe.

La plupart d’entre eux, ainsi que d’autres familles de leur ville, ont fui vers les montagnes – même après que M. Abiy, lauréat du prix Nobel de la paix, ait déclaré la victoire après la prise de la capitale du Tigray, Mekelle, par les forces fédérales le 29 novembre.

En effet, les forces de sécurité ont lancé une opération pour traquer les membres du TPLF qui ont refusé de se rendre, ce qui a abouti à des allégations de graves violations des droits humains commises contre les habitants de Tigray. Les autorités nient les accusations.

L’écolière et son grand-père sont restés chez eux dans la ville d’Abiy Addi, à environ 96 km (60 miles) à l’ouest de Mekelle, car il leur était difficile de voyager loin.

De nombreuses personnes ont fui les villes de Tigray vers les montagnes pendant le conflit

Le 3 décembre, l’adolescent a déclaré qu’un soldat, vêtu d’un uniforme militaire éthiopien, est entré dans leur maison pour demander où se trouvaient les combattants tigréens.

Après avoir fouillé la maison et ne trouver personne, il leur a ordonné de s’allonger sur un lit et a commencé à tirer tout autour de lui.

« Il a ensuite ordonné à mon grand-père d’avoir des relations sexuelles avec moi. Mon grand-père s’est énervé et … ils ont commencé à se battre », dit-elle.

Le soldat, dit-elle, a emmené le vieil homme à l’extérieur et lui a tiré une balle dans les épaules et la cuisse, puis est revenu vers elle en disant qu’il l’avait tué.

« Il a dit: » Personne ne peut vous sauver maintenant. Enlevez vos vêtements. » Je l’ai supplié de ne pas le faire mais il m’a frappé à plusieurs reprises. «

L’histoire continue

Leur lutte a continué pendant plusieurs minutes – bien qu’elle se soit sentie désorientée par les coups – et à la fin il est devenu tellement en colère qu’il a tourné le pistolet sur elle.

« Il a tiré sur ma main droite trois fois. Il m’a tiré sur la jambe trois fois. Il est parti quand il a entendu un coup de feu de l’extérieur. »

Heureusement, son grand-père était toujours en vie, bien qu’inconscient, et pendant deux jours, ils sont restés intimidés et blessés chez eux, trop effrayés pour demander de l’aide.

‘Pas de justice du tout’

Le récit de l’adolescent confirme les inquiétudes concernant les viols présumés au Tigré exprimées par Pramila Patten, l’envoyée de l’ONU sur les violences sexuelles dans les conflits.

Elle a déclaré qu’il y avait « des rapports inquiétants d’individus qui auraient été contraints de violer des membres de leur propre famille, sous des menaces de violence imminente.

<< Certaines femmes auraient également été forcées par des éléments militaires à avoir des relations sexuelles en échange de produits de base, tandis que les centres médicaux ont indiqué une augmentation de la demande de contraception d'urgence et de dépistage des infections sexuellement transmissibles, qui sont souvent un indicateur de violence sexuelle dans les conflits. . "

« De nombreuses femmes ont été violées à Mekelle. Ceci est fait exprès pour briser le moral des gens, les menacer et les faire abandonner le combat » « , Source: Weyni Abraha, Description de la source: groupe de défense des droits des femmes tigré Yikono (Assez), Image: Une femme marchant avec un parapluie le long d’une route à Tigray, Ethiopie

Trois partis d’opposition au Tigray ont déclaré que les exécutions extrajudiciaires et les viols collectifs étaient devenus des «pratiques quotidiennes», citant également le cas d’un père contraint de violer sa fille sous la menace d’une arme.

Un médecin et un membre d’un groupe de défense des droits des femmes – qui souhaitent tous deux garder l’anonymat – ont déclaré à la BBC en janvier qu’à eux deux, ils avaient enregistré au moins 200 filles de moins de 18 ans dans différents hôpitaux et centres de santé de Mekelle qui ont déclaré qu’ils avait été violée.

La plupart d’entre eux ont déclaré que les auteurs portaient des uniformes de l’armée éthiopienne – et par la suite, ils avaient été mis en garde contre la recherche d’une aide médicale.

« Ils ont des ecchymoses. Certains sont même violés collectivement. L’une a été contenue et violée pendant une semaine. Elle ne se connaît même pas. Et il n’y a pas de police, donc pas de justice du tout », a déclaré le médecin.

Le militant des droits de l’homme a déclaré: « Nous avons également entendu des histoires choquantes similaires de viols dans d’autres parties du Tigray. Mais à cause des problèmes de transport, nous n’avons pas pu les aider. C’est tellement triste. »

Carte

Un autre médecin travaillant dans un hôpital de Mekelle a déclaré que récemment, cinq ou six femmes par jour venaient à l’hôpital chercher des médicaments anti-VIH et une contraception d’urgence en rapport avec des viols présumés.

Weyni Abraha, qui appartient au groupe de défense des droits des femmes tigré Yikono (Enough) et était à Mekelle jusqu’à la fin du mois de décembre, a déclaré à la BBC qu’elle pensait que le viol était utilisé comme arme dans la guerre.

» De nombreuses femmes ont été violées à Mekelle. Ceci est fait exprès pour briser le moral des gens, les menacer et les faire abandonner le combat. «

« Nos forces de défense ne violent pas. Ce ne sont pas des bandits … les forces gouvernementales ont l’éthique et la règle des engagements » « , Source: Birhanu Jula Gelalcha, Description de la source: chef de l’armée éthiopienne, Image: Soldats non identifiés de l’armée éthiopienne au garde à vous

Le chef de l’armée éthiopienne, Birhanu Jula Gelalcha, a nié de telles accusations.

« Nos forces de défense ne violent pas. Ce ne sont pas des bandits. Ce sont des forces gouvernementales. Et les forces gouvernementales ont une éthique et des règles d’engagement », a-t-il déclaré à la BBC.

Atakilty Hailesilasse, le maire par intérim nouvellement nommé de Mekelle, a déclaré que les chiffres cités par les groupes de défense des droits étaient grossièrement exagérés.

Le gouvernement a récemment envoyé un groupe de travail à Tigray pour enquêter plus avant sur les allégations, y compris des personnes des ministères des femmes et de la santé et du bureau du procureur général, qui ont établi que des viols avaient eu lieu, bien que leur rapport complet ne soit pas encore publié.

La semaine dernière, la Commission éthiopienne des droits de l’homme a déclaré que 108 cas de viol avaient été signalés au cours des deux derniers mois dans l’ensemble du Tigray, tout en admettant << les structures locales telles que la police et les établissements de santé où les victimes de violences sexuelles se tournaient normalement pour signaler ces crimes. ne sont plus en place ".

«Je voulais être ingénieur»

La BBC a été contactée au sujet du cas de l’adolescente Abiy Addi par un médecin après qu’il lui eut amputé la main.

Elle et son grand-père lui ont raconté comment ils avaient été retrouvés deux jours après l’attaque par des soldats érythréens qui fouillaient la région – bien que l’Éthiopie et l’Érythrée nient l’implication de l’Érythrée dans le conflit du Tigré.

Ils ont dit que les Érythréens avaient soigné leurs blessures – et les avaient remis aux troupes éthiopiennes qui les ont emmenées à Mekelle alors que l’hôpital d’Abiy Addi était fermé.

En savoir plus sur le conflit du Tigray:

Le grand-père s’est maintenant remis de ses blessures, mais sa petite-fille a encore besoin de soins après l’amputation. Sa jambe droite reste en plâtre.

Elle a parlé à la BBC depuis son lit d’hôpital, pleurant sur ses rêves perdus.

Lors de sa dernière année d’école avant le début de la guerre, son ambition était d’aller à l’université pour étudier l’ingénierie et se lancer dans une carrière qui lui permettrait de prendre soin de son grand-père, qui l’a élevée depuis la mort de sa mère.

Son grand-père, à son chevet, apaisé en sanglotant: « Comment cela sera-t-il possible? Je ne peux pas être ce que je pensais être. »