J’ai perdu du Bitcoin d’une valeur de 300 millions de livres sterling lorsque ma mère a jeté un ordinateur portable cassé … cela a déclenché une dépression mentale, affirme un «  commerçant  »

Un commerçant de BITCOIN affirme avoir perdu une crypto d’une valeur de 300 millions de livres sterling lorsque sa mère a jeté son ordinateur portable cassé.

L’affiche anonyme sur le subreddit / r / bitcoin a déclaré que le Bitcoin «avait ruiné sa vie» alors que la révélation de sa fortune perdue frappait à la maison.

Le Redditor a affirmé qu’il avait perdu une fortune lorsque sa mère avait jeté son ordinateur portable Crédit: Reuters

Le Sun Online a examiné quelques récits édifiants du monde de la cryptographie – et une de ces histoires a été racontée par ce Redditor.

Il a affirmé avoir acheté 10000 Bitcoin au début de 2010 en tant que punt, dépensant environ 50 £ (80 $) après avoir été convaincu par ses colocataires d’université – en stockant les clés sur son ordinateur portable après les avoir transférées d’une clé USB.

Au fur et à mesure qu’il obtenait son diplôme et qu’il commençait à vivre sa vie, il a finalement oublié les pièces de monnaie.

Mais en 2014, alors que les crypto-monnaies gagnaient du terrain, le jeune homme de 25 ans a affirmé qu’il se souvenait de son achat et est retourné le chercher en pensant qu’il pouvait être assis sur une énorme fortune alors que la valeur de Bitcoin augmentait.

Et puis quand il est rentré chez lui pour essayer de trouver son vieil ordinateur portable – qui était en panne depuis des années.

Il dit avoir découvert que l’appareil avait été jeté par sa mère.

Ses 10000 Bitcoins valent désormais 300 millions de livres sterling.

« Je me suis littéralement évanoui, j’étais en colère, confus, choqué, dans le déni, triste, en colère et tant d’autres émotions », a-t-il écrit dans un post en 2019.

L’affiche – qui a depuis désactivé son compte Reddit – affirme que l’horrible malheur l’a laissé souffrant d’une « dépression mentale » et souffrant de dépression car « tous les jours » il se souvient qu’il pourrait être multimillionnaire.

Il a affirmé qu’il avait même éprouvé du ressentiment envers sa mère en lui reprochant d’avoir jeté l’ordinateur portable, qui était assis dans un tas de « déchets intacts » depuis des années.

Et malgré ses tentatives pour remettre sa vie sur les rails, il a déclaré que la valeur croissante du Bitcoin ne faisait qu’aggraver sa dépression.

«Je suis toujours fauché, je vis toujours avec mes parents, je suis employé, mais au travail aussi **** que je déteste, et j’ai des amis, mais nous ne parlons pas beaucoup, et la vie n’est tout simplement pas la même autrefois. «

Il a ajouté que les pensées le faisaient toujours « mal à l’estomac » et l’ont décrit comme un « long cauchemar ».

Les choses ne sont plus les mêmes qu’autrefois et ne seront plus jamais les mêmes parce que le bitcoin a ruiné ma vie, ou peut-être que je l’ai laissé ruiner ma vie Redditor

Certains Redditors se sont demandé si son histoire était vraie, mais l’utilisateur anonyme a insisté sur le fait qu’elle était exacte dans la section des commentaires.

Et sa réserve perdue n’est qu’une goutte dans l’océan d’une valeur estimée à 100 milliards de livres sterling de la crypto-monnaie hautement volatile maintenant laissée bloquée et inaccessible dans l’éther en ligne.

Le prix du Bitcoin continue de fluctuer alors que la crypto-monnaie volatile a plongé la semaine dernière à seulement 50% de son record, atteignant des creux de seulement 21000 £.

Son histoire vient après que nous ayons raconté l’histoire de « Bitcoin Pizza Guy », qui a dépensé 250 millions de livres sterling de Bitcoin sur Papa John’s, un commerçant de crypto qui a perdu 200 millions de livres sterling en oubliant son mot de passe, et une femme qui a découvert qu’elle avait dépensé £ 500000 de Bitcoin sur l’herbe et la MDMA.

Dans son article, le Redditor a écrit: « J’aurais pu avoir la vie la plus épique et la plus épique à raconter comment ma richesse est venue mais cela ne s’est jamais produit. Ma vie est sur une pente descendante, je suis gravement déprimé et juste se sentir si merde tous les jours.

« Les choses ne sont plus les mêmes qu’autrefois et ne seront plus jamais les mêmes parce que le bitcoin a ruiné ma vie, ou peut-être que je l’ai laissé ruiner ma vie, [I don’t know].

«Mes espoirs étaient tous élevés et euphoriques juste après un faible et terrible dans les 24 heures, et cela m’a touché jusqu’à maintenant et continuera de m’alourdir aussi longtemps que je vivrai.

«Il n’y a vraiment pas de morale spécifique dans cette histoire, mais je voulais juste révéler cela à quelqu’un ou à un endroit pour enfin faire sortir mon histoire.

« C’est la première et la dernière fois que je parlerai publiquement de cela à qui que ce soit, alors voilà les gars. C’est l’histoire de la façon dont j’ai perdu 10 000 bitcoins. »

Il a dit qu’il vivait dans l’espoir que la crypto-monnaie fluctuante et volatile s’effondrerait à nouveau et ne se rétablirait jamais pour soulager une partie de sa douleur.

RÉCIT ÉDIFIANT

Parlant de sa réaction après avoir découvert que sa mère s’était débarrassée de l’ordinateur portable, il a déclaré qu’il avait perdu son emploi car toute motivation lui avait été sapée.

«J’ai perdu des amis, je me suis isolé de tout le monde et de tout, y compris de ma famille», a-t-il écrit.

« J’ai pris beaucoup de poids et j’ai fait beaucoup de merde stupide dont je ne suis pas fier. Ma vie a été assez horrible pour l’année 2014. »

Il a ajouté: «Comme vous pouvez l’imaginer, le fait que je pensais avoir entre 5 et 10 mil à l’époque, puis juste après, m’a brisé le cœur.

« Je n’ai jamais ressenti autant de douleur et de dépression sévère que ce jour-là. »

Bitcoin est un investissement très volatil car son prix fluctue énormément Crédit: Reuters

Son histoire fait écho à l’ingénieur informatique britannique James Howells qui a jeté un disque dur contenant plus de 200 millions de livres sterling de Bitcoin.

L’homme de 35 ans continue de supplier Newport Council de lui permettre de fouiller une décharge où il pense qu’elle est enterrée – leur offrant même 55 millions de livres sterling de fortune.

Le prix du Bitcoin a bondi d’environ 4% hier après que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a tweeté qu’il avait des discussions actives sur la durabilité de la pièce numérique.

Cela est venu après avoir provoqué une chute des prix la semaine dernière après avoir confirmé que sa société Tesla cesserait d’accepter les préoccupations de crypto-monnaie concernant l’impact environnemental de la pièce.

Cela s’est produit alors que la Chine a réprimé l’extraction de pièces de monnaie et que Bitcoin n’a atteint que 50% de son niveau record dimanche.

Pour traiter les transactions Bitcoin, une procédure appelée «extraction» doit avoir lieu, qui implique un ordinateur résolvant un problème mathématique difficile avec une solution à 64 chiffres.

Pour chaque problème résolu, un bloc de Bitcoin est traité. De plus, le mineur est récompensé par un nouveau Bitcoin.

Pour compenser la puissance croissante des puces informatiques, la difficulté des puzzles est ajustée pour garantir qu’un flux constant de nouveaux Bitcoins est produit chaque jour.

Les devises Ethereum, Cardano et Dogecoin souffrent également, bien que les trois restent significativement en hausse par rapport à leur niveau de début 2021.