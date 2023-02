J’ai perdu de la famille lors du tremblement de terre en Turquie et je vais aider à sauver les autres – ils ont besoin de notre aide, déclare Tamer Hassan

TAMER Hassan a lancé un appel désespéré à l’aide à la suite du tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie, alors que le nombre de morts dépasse les 12 000.

L’acteur anglo-turc, connu pour son rôle principal dans The Football Factory, a perdu sa famille dans le tremblement de terre et fait maintenant tout ce qu’il peut pour aider les équipes de secours et les survivants.

Hassan, qui a perdu sa famille dans la catastrophe, a appelé à une aide urgente pour aider les efforts de sauvetage et soutenir les survivants Crédit: Sky News

Les agences d’aide et les secouristes épuisés se précipitent dans l’épave pour trouver des survivants Crédit : La Méga Agence

Le séisme catastrophique devrait atteindre 20 000 Crédit : La Méga Agence

Le séisme majeur de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie tôt lundi.

Il a été suivi d’un autre séisme de magnitude 7,5 et de violentes répliques et secousses qui ont continué à dévaster la région et à gêner les équipes de secours.

Il s’agit du plus grand tremblement de terre à avoir frappé la région en 84 ans et on pense qu’il a déplacé la Turquie de 10 pieds – devenant ainsi l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de ce siècle.

“Je n’ai littéralement pas de mots pour cela. Nous sommes tous dévastés comme je l’ai expliqué avant que nous ayons de la famille qui est perdue, pas retrouvée”, a déclaré Hassan à Sky News.

Actuellement à Chypre, il collecte des fonds pour les secours et s’efforce d’envoyer des fournitures avant de rejoindre les sauveteurs en Turquie dans les prochains jours.

“La plus grande détresse pour moi est que certaines zones ont été complètement aplanies sans aucune aide”, a-t-il expliqué. “Personne n’est là pour les aider”.

L’Organisation mondiale de la santé prévoit que 23 millions de personnes sont touchées par la catastrophe, le nombre de morts devant atteindre 20 000 à mesure que d’autres corps sont retrouvés.

Hassan est également extrêmement effrayé par la catastrophe humanitaire qui se déroule, car de nombreux survivants se retrouvent sans aide, sans nourriture ni nulle part où vivre.

“Les gens gèlent, les gens meurent de faim”, a-t-il déclaré.

Hassan a exhorté les gens à aider. “Ils ont besoin que le monde se rassemble pour les aider.”

La star de cinéma a également partagé sa fureur contre le gouvernement turc, qui, selon lui, n’en fait pas assez.

“Ils doivent intensifier leurs efforts”, a-t-il déclaré. “Les gens sont laissés à eux-mêmes pour survivre… ils ont besoin d’une aide dure et rapide.”

Sa critique du gouvernement du président turc Erdogan intervient alors que la colère grandit rapidement dans les zones touchées face à la lenteur des efforts de sauvetage.

Des familles seraient obligées de creuser pour leurs proches sans aide dans certaines des zones les plus durement touchées.

D’autres facteurs entravent les équipes de secours, notamment le manque de machinerie lourde et des infrastructures détruites empêchant l’accès aux zones.

Yousseff, 25 ans, attend depuis deux jours des nouvelles de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur et de son fils, tous piégés dans les ruines de son immeuble à Alep, en Syrie.

Il a écouté leurs voix affolées mais les secouristes n’ont pas encore pu les joindre.

“Vous pouvez voir ici – ils sont très lents au travail et ils n’ont pas assez d’équipement”, a-t-il déclaré à Reuters.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent toute la nuit alors que des volontaires se précipitent sur les ruines de bâtiments aplatis pour trouver des survivants – à l’écoute des voix de ceux qui sont piégés.

Des images déchirantes montrent des sacs mortuaires s’empilant dans les villes de la zone sinistrée, comme à Antakya, en Turquie, où les morts ont été placés sur les trottoirs alors que des proches se précipitaient pour retrouver leurs proches.

Erdogan a déclaré un état d’urgence de trois mois dans l’épicentre du séisme, Gaziantep, et dans neuf autres villes.

Des rapports récents font état d’équipes de secours piégées dans les décombres de la ville gravement touchée de Hatay, en Turquie.

D’autres images de la catastrophe montrent des scènes déchirantes, notamment un père accroché à la main de sa fille décédée, dont le corps reste sous les décombres de leur maison.

Dans un moment d’espoir, un nouveau-né a été tiré des décombres avec son cordon ombilical toujours attaché. La mère, cependant, serait décédée après avoir accouché alors qu’elle était piégée pendant plus de 24 heures.

La misère continue alors que des nouvelles émergent que les sacs mortuaires sont rares et que les travailleurs humanitaires ont du mal à faire face à la gestion des corps.

La Syrie, un pays déjà déchiré par la guerre, fait face à des crises qui s’aggravent alors que les agences d’aide sont épuisées pour fournir de l’aide et de l’aide à des millions de personnes à travers le pays en proie à une guerre civile.

Les lecteurs de Generous Sun ont déjà promis plus de 300 000 £ à notre appel en cours pour le tremblement de terre qui sera reversé à la Croix-Rouge britannique.

Les efforts de sauvetage frénétiques se poursuivent alors que des voix crient depuis les décombres Crédit : Getty

L’ampleur inimaginable des dommages causés par le tremblement de terre de 7,8 sur les villes et villages de Turquie et de Syrie 1 crédit

Hassan a averti que les gens étaient gelés et affamés alors que des millions de personnes sont maintenant sans domicile Crédit : AP