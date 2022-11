J’ai perdu 3e après avoir fait honte – maintenant je suis critiqué pour être mince mais je suis d’accord avec les trolls dit Zara McDermott de Love Island

En entrant dans Love Island en tant que jeune femme confiante de 21 ans, Zara McDermott était satisfaite de son corps de taille 10 et n’avait jamais compté une calorie de sa vie.

Mais tout a changé lorsque les trolls ont sauté sur des clichés de vacances pris après son départ de la villa en 2018 et qu’elle a été inondée de 1 200 commentaires la qualifiant de “grosse baleine” et d'”unité”.

Zara McDermott était satisfaite de son corps de taille 10 et n'avait jamais compté une calorie de sa vie

Zara a été trollée après et a été inondée de 1 200 commentaires la qualifiant de «grosse baleine» et d'«unité»

Zara a perdu trois pierres grâce à une alimentation saine et à l'exercice, mais a ensuite été accusée d'avoir déclenché l'anorexie et d'autres troubles de l'alimentation

Zara a continué à perdre trois pierres – grâce à une alimentation saine et à l’exercice – mais lorsqu’elle a publié les résultats sur Instagram, elle a été accusée d’avoir déclenché l’anorexie et d’autres troubles de l’alimentation.

Maintenant, Zara dit que ces derniers critiques avaient raison à son sujet avant et après les photos.

Et elle avoue qu’elle a été réduite aux larmes lorsque des adolescents lui ont dit qu’elle faisait “partie du problème”.

“J’ai été absolument dévastée d’entendre cela”, a-t-elle déclaré au Sun avant un nouveau documentaire de la BBC qu’elle a réalisé sur les troubles de l’alimentation.

Pendant le tournage de Zara McDermott: Disordered Eating, elle a rencontré des adolescents souffrant de problèmes alimentaires qui l’ont convaincue que ses actions avaient aggravé les choses.

Elle explique : « L’ensemble du documentaire a été une expérience révélatrice, mais les patients adolescents de la clinique Schoen de Birmingham m’ont montré que quelque chose affiché et perçu de manière erronée contribuait au problème.

“C’était vraiment difficile à entendre. Tu ne serais pas humain si tu ne t’éloignais pas de ce sentiment vraiment bouleversé.

L’un des enfants de la clinique spécialisée pour les troubles de l’alimentation a déclaré à Zara, 25 ans, que ses publications sur la perte de poids étaient potentiellement préjudiciables : « Vous aviez un poids santé avant. Tu étais belle avant.





“Cela renforce l’idée que votre principal trait de personnalité est l’apparence de votre corps.”

Un autre a ajouté: “Beaucoup de filles de notre âge regardent Love Island, donc ce que vous y diffuserez ira directement à elles.”

L’influenceuse, qui compte 1,7 million d’abonnés sur Instagram et gère également la page de nourriture et de fitness A Day With Zara, a admis qu’elle envisageait de quitter les réseaux sociaux après avoir entendu leurs opinions.

Elle raconte : « Pendant un moment, j’ai mis toute la responsabilité sur mes propres épaules et j’ai pensé : ‘Je ne veux plus jamais refaire cette erreur’.

« Je ne savais pas où aller à partir de là, car je ne veux blesser personne et il est si facile que tout ce que vous publiez soit perçu de manière erronée.

“Je ne savais pas si je devais complètement m’éloigner des réseaux sociaux, mais je pense que tout ce que je peux faire, c’est apprendre et écouter, et faire de mon mieux.

“Il y a tellement d’influenceurs et je ne suis qu’une goutte dans l’océan, mais nous avons tous le devoir commun d’être responsables.”

Les admissions à l’hôpital pour troubles de l’alimentation ont augmenté de 84% au cours des cinq dernières années, selon les chiffres du NHS, et près de 10 000 enfants ont commencé un traitement entre avril et décembre de l’année dernière.

Dans le documentaire, Zara souligne la montée choquante des sites Meanspo – où les jeunes s’inscrivent pour être qualifiés de « gros » et « dégoûtants » afin de les « inspirer » à perdre du poids – et révèle que quelques secondes après avoir créé un compte sur TikTok elle a été inondée de messages faisant la promotion de l’anorexie.

L’attitude de Zara envers son corps a changé du jour au lendemain après avoir été attaquée par des trolls honteux.

Bien qu’elle ait 10 livres et 7 livres en bonne santé lorsqu’elle a publié des photos de bikini de vacances en famille, elle a été frappée par un flot de commentaires qui, selon elle, étaient “négatifs à 99%”.

“Cela m’a fait me sentir absolument horrible”, ajoute-t-elle.

“Je suis passé d’un innocent de 21 ans qui ne s’est jamais regardé dans le miroir ou qui n’a jamais suranalysé mon corps à penser:” Devrais-je commencer à me voir différemment parce que les autres le sont? “.

“C’était vraiment difficile à 21 ans, et j’ai réalisé le pouvoir et l’impact des médias sociaux sur votre estime de soi et comment cela peut affecter votre image corporelle. On m’a dit tant de fois que j’étais gros et il y a un nombre limité de fois où vous pouvez entendre cela avant de commencer à le croire.

On m’a dit tant de fois que j’étais gros et il y a un nombre limité de fois où vous pouvez entendre cela avant de commencer à le croire.

Zara McDermott

Pour la première fois, l’ancienne Love Islander, qui sort avec la star de télé-réalité Sam Thompson, 30 ans, a examiné son régime alimentaire et son manque d’exercice et a décidé d’apporter des changements.

Elle a commencé à manger plus de fruits et de légumes et a passé des heures à s’entraîner.

Un an plus tard, après être passée d’une taille 10 à une taille 6, elle a posté des photos de sa nouvelle silhouette mince avec la légende : “Je n’arrive pas à croire à quel point j’en suis arrivée.”

Zara ajoute : « J’ai apporté des changements positifs. Je voulais être en forme et j’ai commencé à regarder les calories dans les aliments. Et quand j’ai commencé à voir des résultats, j’ai voulu partager cette transformation.

« J’étais vraiment fier de moi et du dévouement dont j’avais fait preuve. C’était un peu un doigt d’honneur pour tous ceux qui m’appelaient gros.

Puis vint le contrecoup.

À l’époque, Zara a défendu les messages, insistant sur le fait qu’elle venait d’adopter un mode de vie plus sain.

Mais rencontrer les jeunes dans son documentaire lui a fait voir ses messages de fitness A Day With Zara sous un jour différent.

Elle a déclaré: «J’ai appris à ne pas publier ce que je mange en une journée. Donner aux gens la possibilité d’imiter un jour de votre vie, les calories que vous mangez et leur donner des mesures précises est extrêmement préjudiciable.

“L’idée de contrôle est souvent apparue dans ce film et maintenant je me rends compte que cela leur donne quelque chose contre quoi se mesurer. Souvent, les gens pensent qu’en mangeant exactement ce que quelqu’un d’autre mange, ils peuvent obtenir les mêmes résultats, mais ce n’est pas du tout le cas.

«Nous sommes tous coupables de faire de notre mieux sur les réseaux sociaux et il est vraiment facile de s’asseoir ici et de dire:” Je mange mes sept fruits et légumes par jour, je m’entraîne tous les jours et je ne mange jamais de plats à emporter “, mais ce n’est pas vrai.

“Vendredi, j’ai cuisiné un énorme lot de brownies et Sam et moi nous sommes moqués de nos visages. Il s’agit de montrer qu’il y a un équilibre, parce que si vous montrez aux gens un style de vie “parfait”, ils vont se comparer à ça et c’est préjudiciable.”

Elle a maintenant abandonné les messages de comptage des calories, et A Day With Zara présente des images de beignets glacés, de bouchées de protéines de beurre de cacahuète et de frites croustillantes faites maison, ainsi que des séances d’entraînement de gym punitives et des vidéos d’haltérophilie.

Et bien que Zara admette qu’elle a édité des photos dans le passé, elle s’est engagée à le garder réel pour ses millions de followers à l’avenir.

C’est facile de dire : « Je mange sept fruits et légumes par jour et je m’entraîne tous les jours », mais ce n’est pas vrai. Vendredi, j’ai cuisiné des brownies.

Zara McDermott

Dans le documentaire, Zara rencontre Lauren, de Bucks, dont les entraînements de confinement se sont transformés en une obsession qui a vu son poids chuter.

Atteinte d’anorexie, elle raconte à Zara : « J’ai une mauvaise circulation dans mes doigts, mes cheveux tombent et je n’ai pas la force de monter les escaliers. Je ne vois que des os maintenant.

Zara parle également à Tiwa, qui dit qu’elle a commencé à manger et à purger jusqu’à cinq fois par jour à l’adolescence parce que “j’étais tellement triste de mon apparence”.

Elle a montré au présentateur des messages ignobles envoyés par son “entraîneur Meanspo”, à qui elle a envoyé des “contrôles corporels” quotidiens pendant six mois à l’âge de 15 ans.

L’un d’eux se lit comme suit : “Tu es un gros cochon laid, tu as l’air horrible, arrête de manger.”

Zara crée également un compte TikTok et après avoir cherché à perdre du poids, est bombardée de vidéos faisant la promotion de l’anorexie et des “thinfluencers”.

Elle espère maintenant que son documentaire encouragera les plateformes de médias sociaux et d’autres influenceurs à s’attaquer de front au problème.

« Nous savons que les médias sociaux ne causent pas de troubles de l’alimentation, mais ils contribuent aux troubles de l’alimentation et les perpétuent », dit-elle.

«Je veux vraiment que les influenceurs regardent ce film et je veux créer un plan pour donner des conseils sur le contenu qui peut être préjudiciable.

« Si vous ne l’avez jamais vécu vous-même, il est vraiment difficile de se mettre à la place de quelqu’un qui a un trouble de l’alimentation pour savoir ce qui va déclencher.

“Mais j’espère vraiment que ce film commencera à inciter les gens à être un peu plus attentifs, car cela peut faire toute la différence pour tant de jeunes.”

Zara McDermott: Disordered Eating sera diffusé sur BBC3 le 22 novembre.

