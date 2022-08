J’ai perdu 10 000 £ après que des ouvriers aient complètement bâclé les rénovations de ma salle de bain – laissant des trous dans mes murs et des tas d’ordures

Un père FURIEUX a affirmé qu’un ouvrier voyou lui avait fait perdre 10 000 £ en ratant les rénovations de sa salle de bain.

James Crosthwaite, 37 ans, s’est retrouvé avec des trous dans ses murs où les fenêtres n’étaient pas installées et des ordures étaient éparpillées sur le devant de sa maison.

Firm Home Bathroom Installations a également utilisé les mauvais tuyaux, fils et revêtements chez lui à Newcastle.

Le père de deux enfants, James, a reçu un devis de 9 000 £ en mars 2021 pour construire une salle de bain au rez-de-chaussée, mais a dû débourser 3 000 £ supplémentaires pour qu’une autre entreprise résolve les problèmes.

Le projet a également connu une série de retards, les travaux commençant avec un mois de retard et n’ont été achevés que plus d’un an plus tard, lorsque James a embauché une deuxième entreprise.

Maintenant, un jugement du tribunal de comté a été rendu contre Home Bathroom Installations, propriété d’Anthony Wilson, affirmant qu’il devait 7 655 £ à M. Crosthwaite.

Les agents de la Haute Cour chargés de l’application des lois ont tenté à trois reprises d’exécuter une assignation contre M. Wilson, mais n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de le faire.

James a déclaré: “Cela a été un cauchemar total. Il blâmait constamment les autres pour les retards et utilisait des sous-traitants pour faire le travail.

“Nous avons reçu un devis de sa part en mars de l’année dernière et les travaux devaient commencer en avril, mais ils ne sont arrivés que fin mai.

“Au début, il a embauché un homme qui a probablement travaillé pendant environ cinq jours complets sur une période d’un mois, il se disputait avec Anthony au sujet des matériaux et d’être payé.

“En fin de compte, Anthony a viré ce type, mais il est ensuite venu chez nous pour exiger que je le paie personnellement et a menacé de faire échouer le travail qu’il avait terminé en présence de ma fille d’un an.

“Le revêtement a ensuite été installé dans le mauvais sens, les mauvais tuyaux ont été utilisés et nous avons eu des déchets à l’extérieur de notre maison pendant des mois.

“Il nous a laissés stressés et en colère. Le désordre à l’extérieur de ma maison était embarrassant.

“Je lui ai fait savoir que j’obtiendrais des conseils juridiques car nous avions payé plus de 7 000 £ pour un travail incomplet et une pièce sans fonction.

“Je n’arrêtais pas de lui demander de finir la pièce, il a promis et promis mais ne s’est jamais présenté alors j’ai décidé d’intenter une action en justice.

“Quand cela se passait, j’avais un enfant d’un an, un nouveau-né et une femme qui se remettait d’une opération. Cela a été très stressant.”

La salle de bain de James a finalement été terminée après qu’il ait déclaré avoir été obligé de payer 3 000 £ à une autre entreprise pour remettre la salle de bain en état.

James a ajouté : “J’ai demandé à un autre constructeur de me citer pour le reste des travaux à terminer, il a dit que le revêtement déjà installé était incorrect, que le ciment posé était mauvais et fissuré et qu’il y avait aussi une fuite dans la douche.

“Il a également déclaré que le travail effectué jusqu’à présent ne valait pas plus de 3 000 £ et que j’avais payé Anthony 7 200 £.

“J’ai contacté les forces de l’ordre du tribunal de grande instance pour essayer d’obtenir mon argent, mais il a créé une nouvelle entreprise et Home Bathroom Installations n’a jamais été répertorié sur la maison des entreprises.

“Je lui ai donné de nombreuses occasions de terminer le travail avant d’aller de l’avant avec les procédures judiciaires, mais il n’a jamais respecté les délais ou les promesses.”

Contestant la réclamation, Wilson a admis qu’il y avait eu des retards, mais a déclaré: “J’ai toujours eu l’intention de terminer ce travail et il n’est pas raisonnable de demander le remboursement de près de 8 000 £.”

Il a également déclaré que les retards dans les travaux étaient dus à l’isolement de sa main-d’œuvre conformément aux directives de Covid et également à une pénurie de matières premières.

Home Bathroom Installations a depuis cessé ses activités, mais M. Wilson a maintenant créé une nouvelle société nommée Bathrooms and Cladding.

Il a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté.

