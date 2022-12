J’ai pensé à l’héritage, à ce qui reste et à l’espoir – Shaw Local

Salut Brian dans DeKalb, celui-ci est pour toi.

Eh bien, merci à vous. Vous m’avez poussé dans cette voie avec vos réflexions sur l’héritage – quelque chose auquel je pense souvent.

Pour les autres qui écoutent, laissez-moi vous expliquer. Brian m’a envoyé une note après que j’ai écrit sur le démarrage d’un journal personnel. (Merci à tous pour vos encouragements, au fait.)

“Si je fais un journal, ce serait pour mes futures lectures… quand mes couchers de soleil s’amenuisent”, ai-je écrit. “Mais plus important encore, je voudrais le laisser à ma famille et à ceux qui pourraient se soucier de l’histoire de ma vie.”

Lonny Caïn

Puis Brian (dans la soixantaine) m’a envoyé ceci : « Je n’ai pas encore pris ma décision, mais j’ai tendance à penser qu’il est presque impossible de laisser un héritage. Je pense à Lincoln, et à quel point son héritage est plus petit parmi les gens en 2020, par opposition aux années 1960. Martin Luther King n’est rappelé que dans des villes nommées, pas ses enseignements.

«Mon père a touché la vie de centaines de personnes de manière substantielle au fil des décennies. Beaucoup lui ont rendu hommage après sa mort, mais maintenant, deux ans plus tard, il est perdu dans l’histoire, sauf dans la mémoire de sa famille et de ses amis.

« À moins que vous ne soyez dans la ligue de Jésus ou de Jules César, le temps vous classe. La vie est faite pour vivre, comme on dit.

«Je pense que votre voix la plus puissante est peut-être celle que vous avez maintenant. Ne consacrez pas trop d’efforts à l’espoir d’un héritage précieux. Donnez ce trésor maintenant pendant que nous vous écoutons tous.

Je ne m’attends pas à ce que Lincoln ou Martin Luther King s’estompent dans le temps. Mais le point de Brian va plus loin que cela. Il parle de la façon dont le temps érode tout. Les monuments. Souvenirs. L’intensité de l’émotion.

C’est vrai. De nombreuses vacances mémorables sont simplement des week-ends de trois jours. Jour après jour, nous avons nos propres vies à gérer. Et cela va au cœur de ce que Brian a noté à propos de nos propres vies et de ce que nous laissons derrière nous.

Je crois que nous sommes poussés à laisser une empreinte dans le temps. Faire notre marque et peut-être une différence.

Pour beaucoup, ce qui résiste le mieux à l’épreuve du temps est la simple pierre tombale. Une pierre ou une urne peut indiquer un nom et quelques dates, mais pas l’histoire.

Brian a déclaré que son père avait fait une différence et touché la vie de nombreuses personnes, mais il est maintenant perdu dans l’histoire. Seulement un souvenir pour la famille et les amis.

Pourtant, ces vies qu’il a aidées sont un héritage. Et il a donné un exemple à suivre pour les autres… surtout son fils.

Nos enfants font partie de notre héritage. Même si leur vie est écourtée, ils font partie de notre histoire.

Brian a fait un excellent point sur le fait que la voix la plus puissante est peut-être celle que nous avons maintenant. Comment nous écrivons notre histoire.

Peut-être que l’héritage concerne plus maintenant. Notre histoire doit d’abord être écrite avant d’être lue ou mémorisée.

Je peux regarder à travers ma cour et voir les arbres que nous avons plantés. Certains sont encore jeunes et d’autres beaucoup plus âgés, mais tous grandissent dans d’autres vies. Ils appartiendront à des histoires écrites par d’autres. Leur valeur va au-delà de qui les a plantés.

Mais eux aussi doivent résister à l’épreuve du temps. Nous ne pouvons qu’espérer qu’ils le feront. Brian se demande si l’espoir devient un murmure dans le vent. Mais l’espoir n’est-il pas le battement de cœur de tout héritage que nous essayons de créer ?

Peut-être que l’héritage n’est pas tant ce que nous laissons derrière nous, mais ce qui est mis en avant.

Et cela doit inclure l’espoir avec un bâton qui doit être porté et transmis.

