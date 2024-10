J’ai payé 900 $ la nuit pour séjourner dans un hôtel de l’époque victorienne avec un ancien bar clandestin au sous-sol et beaucoup de charme classique – jetez un oeil

J’ai récemment séjourné au Blind Tiger, un hôtel-boutique historique et pittoresque à Portland, dans le Maine.

L’hôtel a des liens fascinants avec l’époque de la Prohibition et beaucoup de charme classique.

Je suis resté deux nuits et j’ai trouvé le mobilier confortable et l’emplacement parfait pour une escapade confortable.

Des rues pittoresques pavées et pavées, des bâtiments historiques et une scène culinaire incroyable ne sont que quelques-unes des choses dont je suis tombé amoureux lors d’un récent voyage à Portland, Maine.

Cependant, mon séjour à Tigre aveugleun boutique-hôtel de luxe situé juste au nord du quartier animé du Vieux-Port, m’a fait rêver de mon prochain voyage à Portland avant même d’avoir remballé mes bagages.

L’hôtel a deux emplacements, mais j’ai séjourné dans la maison d’hôtes de Danforth Street, qui est la plus ancienne des deux et qui m’a coûté, à moi et à un invité, environ 900 $ la nuit. L’hôtel dispose de neuf chambres et de plusieurs espaces de rassemblement publics, d’une salle de petit-déjeuner à un bar complet et une salle de billard.

J’y suis allé début août, au plus fort de la saison touristique, et de nombreux habitants ont déclaré que c’était probablement l’un des week-ends les plus chers de l’été pour séjourner à Portland.

Voici à quoi ressemble votre séjour à Blind Tiger à Portland, dans le Maine.

Blind Tiger a été construit en 1823 par Joseph Holt Ingraham, un auteur local né à Portland.

Blind Tiger a été construit au début des années 1820 comme résidence privée.Erin McDowell/Business Insider

Selon le site Internet de l’hôtel, le bâtiment a été vendu à nouveau comme résidence privée à la famille Thomas qui l’a agrandi et lui a permis de se faire connaître dans la ville comme le lieu de grandes et somptueuses fêtes – même pendant la Prohibition, époque à laquelle le sous-sol est devenu un bar clandestin informel.

Elle devient ensuite une école privée, un presbytère et un office paroissial avant de finalement prendre sa nouvelle vie d’auberge en 1993.

Malgré ses siècles d’histoire, le style de décoration intérieure de l’hôtel était étonnamment moderne.

Le design intérieur était moderne tout en honorant ses racines historiques.Erin McDowell/Business Insider

J’ai été impressionné par la façon dont le style de conception semblait allier le charme historique de la Nouvelle-Angleterre avec des détails modernes, comme les boiseries classiques vues dans l’entrée combinées à une œuvre d’art moderne et à un luminaire recouvert de mousse.

L’hôtel a été entièrement rénové en 2020.

L’hôtel était connu sous le nom de Danforth Inn avant d’être repris et rénové.Erin McDowell/Business Insider

Après avoir été racheté par Lark Hotels, Blind Tiger, anciennement connu sous le nom de Auberge Danforth, est né.

Le nom « tigre aveugle » est un terme d’argot de l’époque de la Prohibition désignant un bar clandestin illégal ou un lieu où de l’alcool était vendu.

« Lorsque nous avons découvert cette propriété pour la première fois, nous étions impressionnés par son histoire », a déclaré Rob Blood, président de Lark Hotels, dans un communiqué de presse au moment de la vente de l’immeuble.

« Aujourd’hui, Blind Tiger honore cet esprit avec une version unique de la maison d’hôtes urbaine. [that offers] un espace pour se rassembler et célébrer à sa manière », a-t-il poursuivi.

Nous sommes arrivés à 16 heures un dimanche après-midi.

Le processus d’enregistrement s’est déroulé sans problème.Erin McDowell/Business Insider

Lorsque nous avons réservé cet hôtel, le séjour minimum était de deux nuits.

Avant notre arrivée, le personnel a clairement communiqué notre processus d’enregistrement, me demandant notamment de soumettre mes informations à l’avance et de me donner un code pour pouvoir entrer dans le bâtiment, plutôt que de simplement nous présenter au comptoir d’enregistrement de l’hôtel. Le processus semblait sûr et organisé.

Nous avons même pu enregistrer notre chambre un peu plus tôt en envoyant un SMS au personnel de l’hôtel, ce qui était extrêmement pratique.

Après notre enregistrement et la réception de nos deux jeux de clés, on nous a montré notre chambre.

L’hôtel nous a fourni deux jeux de clés pour notre chambre.Erin McDowell/Business Insider

Lors de la réservation, nous savions exactement quelle chambre nous allions avoir. J’ai réservé la suite Evangeline de deux pièces, dotée d’un lit king-size, d’une salle de bain avec baignoire et d’un salon séparé avec un canapé.

La pièce était située dans une partie de la maison conçue par l’architecte John Calvin Stevens en 1901.

Il doit son nom à un poème intitulé « Évangeline » de Henry Wadsworth Longfellow, poète basé à Portland et ami du propriétaire d’origine de la maison, Joseph Holt Ingraham.

La chambre coûte 781,50 $, plus 140,67 $ de taxes et frais. Le coût de la chambre dans laquelle nous avons séjourné varie en fonction du moment où vous réservez, mais les estimations de prix varient d’environ 300 $ à 850 $ par nuit.

À notre arrivée, le concierge nous a également donné une liste de restaurants et de bars locaux dans les environs. Nous avons fini par essayer l’un des bars à cocktails qu’elle a recommandés et avons adoré l’expérience. Dans l’ensemble, nous avons été très bien accueillis par le personnel.

Le mobilier et la literie de la chambre étaient élégants et extrêmement confortables.

La chambre était très confortable.Erin McDowell/Business Insider

Encore une fois, le design intérieur était moderne mais avec une touche historique et classique. Je suis immédiatement allé en ligne pour savoir où je pouvais acheter des coussins en lin marron pour ma chambre.

Le cadre du lit était en bois mais peint en noir pour accentuer une partie du décor.

La décoration était vraiment attrayante.Erin McDowell/Business Insider

Je pensais que la décoration donnait l’impression que nous étions dans une maison historique, sans nous sentir démodés ni comme si nous étions chez grand-mère.

Il y avait deux téléviseurs intelligents LED dans la pièce.

La chambre avait des équipements modernes comme deux télévisions intelligentes.Erin McDowell/Business Insider

L’un était situé sur la commode antique de la chambre et l’autre dans le salon attenant.

Le salon a fini par être utile comme espace séparé pour se préparer aux soirées à Portland.

Le salon était un bon endroit pour se préparer.Erin McDowell/Business Insider

La chambre était assez étroite à cause du lit king-size, donc avoir le salon finissait par être presque une nécessité pour se préparer le matin et le soir.

L’hôtel se trouve à seulement 10 minutes à pied du Vieux-Port, où se trouvent la plupart des restaurants et bars les plus célèbres de la ville. Cependant, nous avons fini par prendre un service de voiture les deux nuits.

Cette pièce aurait également pu servir d’espace de couchage pour une personne ou un enfant – le canapé était étonnamment très profond et confortable. Cependant, la suite ne peut accueillir que deux personnes.

La salle de bain était propre et moderne, avec quelques détails féminins.

La salle de bain avait un miroir doré. Erin McDowell/Business Insider

Nous avons adoré l’ajout du miroir doré et avons trouvé que c’était un endroit idéal pour se préparer le matin.

La chambre avait une baignoire que nous utilisions tous les deux.

Nous avons tous deux utilisé la baignoire pendant notre séjour.Erin McDowell/Business Insider

La baignoire ajoutait à l’ambiance pittoresque de l’endroit – nous ne pouvions qu’imaginer ce que ce serait de revenir à l’automne ou à Noël, lorsque l’ambiance serait au maximum confortable.

Après avoir regardé autour de notre chambre, nous avons exploré le reste de l’hôtel.

L’hôtel disposait d’un grand escalier majestueux qui menait aux principaux espaces de vie.Erin McDowell/Business Insider

Au rez-de-chaussée de notre chambre se trouvaient les principaux espaces de vie, dont deux salons, une salle à manger et un bar.

Les espaces de vie semblaient tous confortables et soigneusement conçus.

Il y avait deux grands salons en bas.Erin McDowell/Business Insider

L’hôtel était très calme pendant la majeure partie de notre séjour. Même si l’endroit était complet, nous n’avons presque jamais entendu ou rencontré d’autres clients.

Nous avons parfois aperçu quelques autres invités en train de lire sur l’une des chaises ou de prendre une collation dans le garde-manger.

Il y avait un bar bien approvisionné avec tout ce dont vous auriez besoin pour préparer un cocktail spécial.

Le bar avait des garnitures pour les cocktails.Erin McDowell/Business Insider

Il y avait un congélateur et un mini-réfrigérateur que les clients pouvaient utiliser pendant leur séjour.

Des olives congelées aux garnitures de fruits, le bar était rempli d’ingrédients pour compléter la plupart des cocktails. Cependant, vous devrez fournir votre propre alcool – ce n’est peut-être pas une interdiction, mais c’est toujours du BYOB.

Le garde-manger proposait également des collations et des boissons aux invités.

Le garde-manger était rempli Erin McDowell/Business Insider

Le prix de la chambre comprenait l’accès au garde-manger bien approvisionné de Blind Tiger, qui contenait de tout, des collations comme des noix et des mélanges montagnards au café infusé froid fait maison. Il y avait également un évier complet, un mini-réfrigérateur et un four micro-ondes à la disposition des clients.

Nous avons utilisé le garde-manger plusieurs fois tout au long de notre séjour et avons particulièrement aimé préparer des cappuccinos dans la machine à café sophistiquée de l’espace chaque matin.

Certes, l’accès à ce garde-manger était l’un des meilleurs moments de notre séjour et quelque chose que nous n’avions jamais connu dans un autre hôtel.

Le garde-manger contenait toutes sortes d’ustensiles de service, de verres et encore plus de fournitures pour cocktails.

Le garde-manger était rempli d’ustensiles de service et de fournitures pour préparer des cocktails.Erin McDowell/Business Insider

Nous avons été particulièrement impressionnés de trouver des eaux toniques en conserve individuelles, des fruits frais et des fruits secs dans le garde-manger.

Le garde-manger contenait également une collection de jeux de société que les clients étaient libres d’utiliser.

Le garde-manger contenait des jeux de société comme Clue et Monopoly.Erin McDowell/Business Insider

Même si nous avons passé la plupart de nos nuits à explorer la ville, jouer à Clue ou au Monopoly aurait pu être une façon amusante de passer une journée pluvieuse.

L’histoire liée à la prohibition de l’hôtel réside dans sa salle de billard au sous-sol.

La salle de billard était située au sous-sol.Erin McDowell/Business Insider

Au moment où le Maine a adopté la première loi d’interdiction du pays en 1851, la maison était connue sous le nom de « coins sociaux » en raison de ses rassemblements débauchés à grande échelle.

Lorsque la Prohibition a commencé, la famille a continué à organiser des rassemblements, déplaçant simplement leurs célébrations dans un club clandestin caché au sous-sol.

Les clients peuvent toujours se divertir et prendre un verre au sous-sol, aménagé en salle de billard.

La salle à manger était l’endroit où l’hôtel servait le petit-déjeuner chaque matin.

Le petit-déjeuner était servi dans la salle à manger chaque matin.Erin McDowell/Business Insider

Les principales caractéristiques de l’espace étaient deux longues tables et la cheminée, l’une des 12 cheminées fonctionnelles réparties dans la propriété.

Les cheminées dans les espaces communs sont allumées une fois que le temps se refroidit, et les clients qui ont une cheminée dans leur chambre reçoivent une bûche Duraflame pour ajouter de l’ambiance à leur chambre.

Nous avons été vraiment impressionnés par la diversité du petit-déjeuner.

Le petit déjeuner était gratuit et comprenait des fruits, des bagels et d’autres aliments.Erin McDowell/Business Insider

Après avoir préparé notre café, nous avons apprécié la répartition saine de baies, de fruits, de yaourts, de bagels et bien plus encore.

Le petit-déjeuner a même semblé plaire à une foule internationale, car certaines offres, comme les cornichons et les olives, n’étaient pas des plats typiques du petit-déjeuner américain.

Nous avons mangé dans la salle du petit-déjeuner attenante.

La salle du petit-déjeuner était attenante à la salle à manger.Erin McDowell/Business Insider

L’espace était propre et lumineux et, comme nous étions les seuls là-bas les deux matins, un espace pour rattraper son retard et planifier le reste de notre journée.

Après notre séjour de deux jours, nous ne pouvions pas arrêter de dire à quel point cela avait été relaxant. En tant que personnes aimant les propriétés historiques, nous nous sommes sentis chez nous à Blind Tiger et avons pensé que cela valait le prix élevé.

De l’emplacement idéal et du parking sur place au charme historique, en passant par les nombreux espaces de rassemblement et les collations gratuites, chaque aspect de notre séjour était confortable et haut de gamme.

Nous avons hâte d’y retourner, espérons-le, pour une escapade automnale confortable et admirer le feuillage du Maine.

