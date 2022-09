J’ai payé 200 £ pour un énorme tatouage sur la jambe, mais j’ai été laissé à l’hôpital incapable de marcher après que cela ait mal tourné

Une maman qui a payé 200 £ pour un énorme tatouage à la jambe a été laissée à l’hôpital incapable de marcher après que cela ait mal tourné.

Shyann Johanneson, 26 ans, s’est fait tatouer sur la cuisse droite un motif représentant un œil, une horloge, une boussole et une rose en avril de l’année dernière.

Shyanne Johanneson a payé 200 £ pour un énorme tatouage de jambe Crédit : Kennedy News

Le tatouage de Shyanne avait l’air incroyable au début avant que l’infection ne frappe Crédit : Kennedy News

Son tatouage s’est horriblement infecté et l’a laissée en difficulté pour marcher Crédit : Kennedy News

Mais bien que l’artiste ait déjà fait un certain nombre d’autres tatouages ​​​​pour elle, celui-ci ne s’est pas déroulé comme prévu.

Shyann, maman de quatre enfants, dit qu’en quelques heures, elle était à l’agonie et avait du mal à marcher avant que sa jambe ne commence à “suinter” et à sentir la “chair pourrie”.

L’artiste aurait blâmé son utilisation de crème anesthésiante, mais Shyann affirme que les médecins lui ont dit que l’encre avait été enfoncée trop profondément dans sa peau, provoquant l’infection.

L’infection, qui était la plus grave dans les zones encrées plus foncées, s’est ensuite transformée en septicémie – la laissant à risque d’avoir besoin d’une greffe de peau.

La septicémie survient lorsque votre système immunitaire réagit de manière excessive à une infection et commence à endommager les tissus et les organes de votre corps.

Heureusement pour Shyann, la blessure a guéri après une période de récupération exténuante de trois mois.

L’étudiante en santé et bien-être est restée cicatrisée mais reconnaissante d’avoir gardé sa jambe et d’avoir évité une intervention chirurgicale.

Et Shyann a maintenant partagé des photos horribles de sa jambe infectée pour avertir les gens de faire des recherches approfondies sur les tatoueurs avant de passer sous l’aiguille.

Shyann, du West Yorkshire, a déclaré: “Quand le tatouage a été terminé pour la première fois, il était absolument magnifique, c’était l’un de mes meilleurs tatouages, j’en étais tellement content.

“Mais dans les quatre heures, j’étais à l’agonie, c’était tellement enflammé.

“J’ai donné naissance à quatre enfants sans soulagement de la douleur, je suis têtu avec la douleur, mais en 12 heures, la douleur était si intense que je ne pouvais même pas marcher, c’était si grave.”

Shyann a ajouté que dans les quatre heures, elle était allongée dans son lit et ne pouvait plus bouger, la décrivant comme “la pire expérience de ma vie”.

Elle a poursuivi: “Il a massacré ma jambe. Elle suintait littéralement et pourrissait, elle sentait même la chair pourrie.

“C’est arrivé au point où j’étais si mal que j’avais l’impression que j’allais mourir.

“Quand je suis allé à l’hôpital, il s’est avéré que j’avais une septicémie et ils envisageaient de faire une greffe de peau parce que c’était si grave.”

Et elle affirme que le chirurgien plasticien a déclaré que le tatoueur “était allé trop profondément dans ma peau”, ce qui a poussé sa peau à rejeter l’encre et à provoquer une septicémie lorsqu’elle atteignait la circulation sanguine.

Shyann a ajouté: “Je crois fermement que si je n’avais pas été aussi réactif en allant chez les médecins le lendemain puis à l’hôpital le lendemain, je ne crois pas que j’aurais gardé ma jambe.”

Shyann s’est vu prescrire des antibiotiques et un analgésique pour la plaie “suintante” après avoir rendu visite à son médecin le lendemain du tatouage.

Lorsque la douleur a continué d’augmenter un jour plus tard, elle s’est rendue à l’hôpital universitaire St James, à Leeds, où elle allègue que les médecins ont confirmé qu’elle avait une septicémie.

Shyann a reçu des antibiotiques IV pour combattre l’infection et dit qu’elle a commencé à se sentir mieux au cours des 48 heures suivantes.

Mais elle a dû retourner à l’hôpital pour changer de pansement tous les trois jours car les médecins l’ont avertie qu’elle pourrait avoir besoin d’une greffe de peau.

Après deux mois d’examens, sa jambe a montré des signes d’amélioration et elle est sortie avec des fournitures pour panser et nettoyer elle-même la plaie.

Le tatouage de rêve s’est transformé en cauchemar après que l’infection a laissé sa peau “suintant” Crédit : Kennedy News

Son encrage avait l’air rouge et brut Crédit : Kennedy News

Shyann a été hospitalisé après l’infection Crédit : Kennedy News

Après quelques semaines supplémentaires, presque trois mois après avoir fait le tatouage, sa jambe a finalement complètement guéri.

Shyann a déclaré: “Pendant très longtemps, cela ne guérissait pas et je craignais énormément d’avoir besoin d’une greffe de peau.

“Lors d’une visite, une infirmière a dit” si ça ne guérit toujours pas la prochaine fois, nous vous réserverons une greffe de peau “, mais ensuite ça a commencé à guérir, ce qui était incroyable.

«J’étais vraiment gêné de porter des shorts, mais à cause de la douleur de la jambe, je ne pouvais pas porter de jeans ou de pantalons, car tout ce qui frottait dessus était une douleur immense.

“Même quand je pouvais marcher et conduire à nouveau, cela m’a complètement empêché de quitter la maison.”

L’encrage, qui a duré quatre heures, était l’un des nombreux tatouages ​​​​que l’artiste avait réalisés pour Shyann au cours des deux dernières années.

Shyann affirme que l’infection et les cicatrices sont concentrées dans les zones ombragées, qu’elle pense avoir “surmenées”, provoquant l’infection.

Après s’être plainte à l’artiste des complications de santé de son dernier tatouage, Shyann dit qu’il a accepté de rembourser les frais de 200 £ pour le tatouage, mais l’a bloquée et n’a jamais envoyé l’argent.

Elle a ensuite demandé à un avocat d’enquêter sur l’affaire, qui, selon elle, a découvert que l’homme n’était pas enregistré en tant que tatoueur et n’était pas non plus assuré.

Shyann a déclaré: “Il a essayé de blâmer mon tube de crème anesthésiante, mais même le chirurgien plasticien à qui j’ai parlé à l’hôpital m’a dit catégoriquement que cela ne pouvait pas être la crème anesthésiante.

“J’ai dit ‘de toute évidence, quelque chose ne va pas, mais si vous me remboursez le tatouage, nous tracerons une ligne en dessous’.”

Shyann dit que le tatoueur lui a dit “pendant des semaines” qu’il allait la rembourser avant de la bloquer à l’improviste.

Elle a ajouté: “Après des mois à le poursuivre, l’avocat m’a envoyé un e-mail et m’a dit” nous ne pouvons rien faire car le gars n’est même pas enregistré en tant que tatoueur et il n’a pas d’assurance “.

“Il a dit sur les réseaux sociaux qu’il était un tatoueur qualifié. Vous ne pensez pas vraiment à le remettre en question quand quelqu’un dit” J’ai réussi XYZ “et que ses tatouages ​​sont bons aussi.”

Cependant, bien qu’elle ait reconnu qu’elle avait enfreint les conseils de suivi du tatouage, Shyann soutient que ce n’était pas la cause de l’infection.

Shyann a déclaré: “Parce que j’ai pas mal de tatouages ​​​​de toute façon, je sais que vous n’êtes pas censé le mouiller pendant 24 heures, mais c’est un conseil.

“J’ai déjà eu plein de tatouages ​​où j’ai sauté dans le bain cette nuit-là pour me débarrasser du sang et de l’encre et tous les autres tatouages ​​ont été parfaits.

“Mais celui-là, je ne pouvais même pas le mettre sous l’eau, sans parler de le laver, parce que c’était si douloureux.

“Je pense qu’il était déjà infecté avant même que je sois entré dans le bain.”

L’étudiante dit que sa jambe a été laissée cicatrisée par l’infection et avec une peau “mince comme du papier” sur laquelle elle a trop peur de se tatouer.

Elle espère maintenant avertir les autres tatoueurs de rechercher attentivement les artistes et de demander une preuve de leurs qualifications pour éviter le même sort qu’elle a subi.

Shyann a déclaré: “Les cicatrices sont assez mauvaises. Partout où se trouvait l’ombrage sombre, on dirait que j’ai commencé à l’enlever au laser et qu’il y a des cicatrices.

“Ma peau est littéralement mince comme du papier au point qu’un an et demi plus tard, j’ai encore trop peur de la faire retoucher.

“Assurez-vous avant de vous faire tatouer que vous avez vu leur assurance et leurs qualifications, car cela peut vraiment mal tourner. Dans mon cas, ça s’est vraiment mal passé.”

Le tatoueur a été contacté à plusieurs reprises pour un commentaire mais n’a pas répondu.