J’ai payé 200 £ pour un dîner de luxe – ce qu’on m’a servi ressemblait à du VOMIT et les gens disent que cela devrait être ILLÉGAL

Un DINER a été horrifié après avoir déboursé 200 £ pour un dîner de luxe pour se voir servir un repas “dégoûtant”.

La femme a reçu le plat décevant lors d’un événement de récompenses commerciales à Sydney, en Australie.

Le repas que la femme a été servi après avoir déboursé 200 £ pour le dîner de luxe Crédit : Facebook

Le repas semblait composé d’un demi-chou-fleur, de quelques tiges de brocoli trop cuit, d’une dispersion de petits pois et d’une sauce rouge.

Le restaurant, qui ne contient ni gluten ni lactose, a suscité une réaction furieuse après avoir publié une image du repas dans un groupe Facebook.

Une personne lui a dit qu’elle aurait dû “le renvoyer”, tandis qu’une autre a dit qu’il “avait l’air dégoûtant”.

En tant que personne ayant des besoins alimentaires spécifiques, les gens étaient furieux de ce qu’elle recevait, rapporte news.com.au.

“C’est affreux”, a déclaré l’un d’eux.

“Lors de notre dernier travail, deux d’entre nous ont dû partager un demi-chou-fleur pour notre plat principal, c’était incroyable!”

Un autre a écrit : “Je serais livide… Je déteste quand ils pensent que c’est un repas principal équilibré, comme si 90 % de la population mondiale ne mangeait pas de viande au dîner.”

Un troisième a fulminé : “Le secteur de la restauration s’en fout.

“Il y a quelques années, je suis tombé sur quelques exemplaires d’un magazine de l’industrie hôtelière qui contenait une discussion sur les personnes ayant des besoins alimentaires tels que le GF (sans gluten).

«Ils étaient effectivement considérés comme une distraction sans vraiment y penser.

« La réalité est qu’il s’agit d’une discrimination fondée sur une maladie pour les personnes coeliaques. Cela devrait être rendu illégal.

“Hier, le repas GF de ma femme à (un autre hôtel) a été un fiasco.”

D’autres ont dit que le repas était « lamentable ».

L’un d’eux a dit : « Qui veut manger une tête de chou-fleur comme repas ?

“Peu importe si vous aimez le chou-fleur ou non, ce n’est pas agréable.”

Cela survient après qu’une passagère d’avion a été laissée furieuse après avoir reçu la “bouillie la plus détrempée, la plus triste et la plus grise” pendant son vol.

Le menu comportait une photo d’une délicieuse lasagne avec du fromage fondu et des légumes assaisonnés.

Mais la femme n’en croyait pas ses yeux quand on lui a remis le plat et cela ne ressemblait en rien à ce qui était annoncé.

Elle a immédiatement renvoyé le repas et a demandé qu’il soit réchauffé correctement, mais on lui a ensuite donné une toute nouvelle lasagne – ce qui était tout aussi peu appétissant.

Bien que de couleur légèrement plus beige, les lasagnes ne ressemblaient en rien à celles de la photo.