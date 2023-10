J’ai payé 1 300 £ de ma poche pour nettoyer le jardin derrière ma maison – maintenant, la municipalité m’a envoyé aux flics.

Un GRAND-PÈRE de 90 ans a été dénoncé à la police par sa municipalité – pour avoir défriché un jardin sauvage derrière sa maison.

Keith Ramsell a payé 1 300 £ aux entrepreneurs pour abattre le « mur de végétation » à Bushey, Herts., après être tombé et s’être blessé au bras.

Keith Ramsell, quatre-vingt-dix ans, a été dénoncé à la police par son conseil Crédit : SWNS

Cela s’est produit après avoir payé des entrepreneurs pour nettoyer le « mur de végétation » Crédit : SWNS

Bien que Keith soit convaincu que le terrain semble meilleur, le conseil a déclaré qu’il avait commis des dommages criminels. Crédit : SWNS

Il avait passé plus d’un an à contacter le conseil d’arrondissement de Hertsmere, leur demandant de gérer la zone.

Mais lorsqu’il leur a envoyé un e-mail pour leur dire qu’il avait terminé le travail lui-même, on lui a dit qu’il avait commis des dommages criminels – et les flics en avaient été informés.

Un e-mail du conseil indiquait : « Pour une clarté absolue, vous ne devez plus effectuer de telles actions. »

Agacé, Keith, un professeur d’université à la retraite, a répliqué une semaine plus tard et a déclaré qu’il s’était approché d’un policier qui passait – pour se rendre.

Mais il a déclaré que l’officier « a absolument refusé de me mettre au Taser, ou même de me menotter » dans un e-mail adressé au conseil.

Et pour l’instant, il n’a pas été arrêté.

Keith, grand-père et veuf de quatre enfants, s’est dit « à moitié indigné et à moitié amusé » par toute cette épreuve.

Le conseil a confirmé avoir déposé un rapport criminel sur les dommages. La police a déclaré qu’une enquête était en cours.

Keith a déclaré : « J’ai écrit au conseil pour leur dire ce que j’avais fait – et ils ont dit que j’avais causé des dommages criminels.

« J’ai donc contacté la police et leur ai dit que la vie en fuite ne me convenait pas.

« Je préfère me rendre.

« Il y a eu deux incendies sur ce terrain – l’automne dernier et ce printemps – car il fait très sec. Les incendies étaient terrifiants.

« Et je me sentais très en colère et très inquiet pour mes deux voisins qui vivaient dans le noir, car ils avaient ce mur de végétation jusqu’à leurs fenêtres. »

Keith a acheté la propriété pour retraités en mars 2021 et affirme que l’appartement offrait autrefois une vue sur un parc voisin et d’anciennes douves.

Mais cela a été obscurci par les herbes hautes et les « jeunes arbres », affirme Keith – qui, selon lui, encourageaient également les comportements antisociaux et constituaient un risque d’incendie.

Les courriels montrent que Keith a contacté le conseil au sujet de la zone, à côté du Moatfield Recreation Ground, en juin de l’année dernière – la qualifiant de « sujet très préoccupant ».

Des messages ont ensuite été échangés dans lesquels Keith demandait que la zone soit entretenue.

À bout de nerfs

Mais un courriel du conseil en avril de cette année indiquait qu’aucun autre travail n’était prévu.

Keith est ensuite tombé et s’est blessé au bras alors qu’il nettoyait la zone des détritus en août – et a décidé qu’il en avait assez.

Violoniste de concert international, il affirme que sa blessure l’a laissé douter de sa capacité à remplir son dernier engagement : enregistrer un concerto pour deux violons de Bach.

Heureusement, il a quand même pu terminer l’enregistrement.

À bout de nerfs avec le conseil, Keith a embauché des entrepreneurs pour nettoyer la zone le 26 août.

Mais lorsqu’il a informé le conseil de ce qu’il avait fait quelques jours plus tard, il a reçu un e-mail l’informant qu’il avait été dénoncé à la police pour dommages criminels.

Après sa tentative infructueuse de se rendre, Keith a répondu au conseil en demandant à la police de « bien vouloir continuer ».

Et il a déclaré : « Une fois par semaine, je vais ramasser des bouteilles, des canettes vides et tout, et dans les hautes herbes, j’ai trébuché sur une souche et je me suis fait très mal au bras.

«J’ai perdu mon sang-froid et j’ai demandé à des entrepreneurs de nettoyer uniquement les choses mortes, rien de vert. Ils ont fait un excellent travail, ils ont tout emporté et m’ont facturé 1 300 £.

«C’est beaucoup d’argent mais ils ont fait du bon travail et c’est sûr. Ça ne brûlera plus.

La coiffeuse à la retraite Jennifer Gee, 73 ans, vit dans le même pâté de maisons que Keith.

« C’EST UN DANGER »

Elle a décrit la zone de broussailles comme « triffide » – une référence courante pour décrire de grandes plantes envahissantes ou menaçantes.

Jennifer a déclaré : « C’était un danger et c’est une expérience claustrophobe et triffide de vivre ici.

« Je vis ici depuis 11 ou 12 ans. Ils venaient tous les deux ans pour le réduire.

« Ensuite, c’est passé tous les trois ans, et maintenant ils disent qu’ils ne reviendront pas et qu’ils ne le feront plus.

« C’est un petit coin du parc donc pour eux ce n’est pas une nuisance, mais pour nous c’est tout simplement horrible. »

La soignante de Keith, Dorota, 45 ans, a aidé à contacter le conseil pour demander de l’aide auparavant.

Et elle a déclaré : « Pour l’instant, nous n’avons eu aucune nouvelle de la police concernant les dommages criminels.

« Nous avons essayé de contacter la police et de leur demander. »

Un porte-parole du conseil d’arrondissement de Hertsmere a déclaré : « Nous pouvons confirmer que nous avons signalé un incident de dommages criminels (l’enlèvement de 30 arbres matures et autres arbustes) au Moatfield Recreation Ground à Bushey à la police du Hertfordshire.

« Comme une enquête policière est en cours, il ne serait pas approprié pour nous de commenter davantage à ce stade. »

La police du Hertfordshire a déclaré : « La police de Hertsmere enquête actuellement sur un rapport faisant état de dommages criminels après que 30 arbres auraient été abattus sur Moatfield Road, Bushey, le samedi 26 août.

« Des enquêtes sont en cours et toute personne ayant des informations doit appeler le numéro non urgent 101 en citant la référence criminelle 41/70946/23. »