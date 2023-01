J’ai passé une décennie à enfermer des retards dans la prison la plus dure du Royaume-Uni… voici CINQ faits effrayants sur le système pénitentiaire

UN ANCIEN surveillant de prison qui a passé plus d’une décennie dans l’une des prisons les plus dures du pays a raconté sa vie entourée d’assassins, de violeurs, de tueurs et de pédophiles.

Neil Samworth, aujourd’hui âgé de 60 ans, a passé 11 ans dans la vaste prison Strangeways de Manchester, travaillant avec des criminels endurcis, des trafiquants de drogue et des violeurs en série.

Neil a révélé comment les agents pénitentiaires risquaient d’être ciblés chez eux par l’IRA et la mafia s’ils se disputaient avec des détenus liés à des groupes criminels internationaux.

Il a expliqué comment les prisonniers utilisent le système pour diriger des gangs de l’intérieur et comment le Royaume-Uni a maintenant besoin d’une prison Supermax de style américain par crainte qu’un terroriste puisse tuer un officier.

L’homme costaud du Yorkshire se souvient de Dale Cregan, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre des PC Fiona Bone et Nicola Hughes, pour sa manière « distante » sur l’aile.

Il a déclaré: “Dale ne voulait pas parler aux agents de la prison. Il voulait seulement traiter avec un gouverneur.”

Neil a déclaré que même si Cregan était lié à des criminels de l’extérieur qui utilisaient des armes à feu, il y avait des hommes plus dangereux à l’intérieur de la prison.

Il a déclaré: “Oui, nous savions qu’il avait des associations à l’extérieur.

“Mais il y avait des gens plus dangereux à l’intérieur de Strangeways que lui.”

Neil, qui a été contraint de faire face et de retenir physiquement des prisonniers violents, a déclaré qu’il rencontrait souvent d’anciens retardataires lorsqu’il faisait du shopping.

Il a déclaré: “J’ai rencontré tellement d’anciens détenus au supermarché. Ils ont tous du temps pour moi, s’arrêtant pour me serrer la main.

“Certains m’ont présenté à leur famille et se sont même excusés pour leur comportement dans le passé.”

Neil a déclaré qu’il essayait d’avoir une relation décente avec la plupart des prisonniers, appréciant les conversations et les plaisanteries avec des escrocs et des gangsters sur les ailes.

Neil a déclaré que même si une grande partie de son séjour dans la prison victorienne de 2005 à 2016 était banale, la violence pouvait exploser à tout moment.

Neil a décrit Stangweways comme un environnement de travail très inhabituel où l’ennui et l’ennui étaient interrompus par des moments de violence et de terreur.

Il a dit que l’aile Cat A de haute sécurité du HMP Manchester était un endroit grouillant d’ego fanfarons, avec une forte concentration de criminels et de gangsters endurcis.

Neil a raconté au Sun comment deux membres d’une famille criminelle notoire de Manchester ont utilisé le système téléphonique de la prison pour s’assurer qu’ils étaient placés dans l’aile Cat A.

Il a déclaré: “Ils savaient qu’ils étaient écoutés et voulaient être en Cat A. Alors ils ont fait semblant de planifier une évasion au téléphone.”

Neil a déclaré que de nombreuses représentations du système carcéral dans les films et la télévision étaient inexactes.

Il a déclaré que le problème du viol masculin était “très rare” et que les mythes urbains qui entouraient les douches en prison n’étaient tout simplement pas vrais.

Neil a expliqué: “Le viol masculin se produit mais c’est très rare.”

Il a fait l’éloge du drame carcéral de la BBC Time avec Sean Bean et Stephen Graham comme un regard «authentique» sur la vie derrière les barreaux.

Neil a déclaré que le drame était capable de transmettre la façon dont les criminels sophistiqués pouvaient exercer une influence et une pression sur l’aile, à la fois sur les autres détenus et sur les agents.

Il a déclaré: “Le temps a vraiment capturé l’atmosphère sur l’aile.”

Il a dit que ce type de criminel, connu dans le système sous le nom de “chef”, dirigeait normalement l’aile dans laquelle il se trouvait.

L’ancien officier a déclaré qu’à son avis, de nombreux prisonniers étaient sur la voie du crime en raison de leurs antécédents, qui étaient souvent gâchés par les traumatismes de l’enfance et la consommation de drogue.

Il a déclaré: “Je me souviens d’un garçon qui m’a dit que son père était un braqueur de banque.

“Il rentrait à la maison et il y avait un fusil de chasse sur la table de la cuisine.

“Les tiroirs seraient remplis de billets de 20 et 50 £.”

Le dernier livre de Neil sur la vie au HMP Manchester, intitulé “Strangeways Unlocked”, jette un regard sans faille sur la vie à l’intérieur.

Le livre raconte l’histoire de la façon dont un membre d’une famille criminelle de Liverpool a attaqué deux officiers de la prison, laissant les deux hommes avec de graves blessures au visage.

Neil a déclaré que les agents pénitentiaires de tout le pays travaillaient sous la menace constante de la violence.

Il a dit qu’il avait été choqué par l’attaque à la prison de Belmarsh à Londres lorsque trois terroristes ont pris d’assaut un bureau et battu un gardien de prison.

Hashem Abedi, Ahmed Hassan et Muhammed Saeed ont ensuite été poursuivis pour l’attaque « frénétique ».

Abedi a aidé à organiser l’attentat à la bombe de la Manchester Arena avec son frère Salman en 2017, qui a coûté la vie à 22 personnes.

Neil a déclaré qu’à son avis, les agents n’étaient pas formés pour s’occuper de prisonniers complètement radicalisés comme Hashem Abedi.

Il a ajouté: “Les jeunes agents pénitentiaires qui entrent en fonction doivent être parfaitement formés et préparés à ce qui les attend. Ce n’est pas une blague.”

Neil, de Sheffield, a déclaré que dans de rares cas, des prisonniers liés à des organisations de type terroriste et mafieux pouvaient cibler un officier.

Il a déclaré: “Si vous dérangez quelqu’un qui est lié à l’IRA ou à la mafia, il découvrira où vous vivez. Cela arrive.”

Neil a déclaré que le Royaume-Uni avait maintenant besoin d’une prison Supermax de style américain pour les délinquants les plus dangereux du pays.

Il a déclaré: “Mon inquiétude est que des terroristes vont assassiner un gardien de prison dans une prison britannique.

“Je crois que nous avons besoin d’une prison de style Supermax pour les délinquants les plus dangereux du pays.”

