J’ai passé un “mauvais moment”, j’ai eu du mal à me trouver

Lionel Messi a déclaré qu’il avait traversé une “mauvaise période” lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, mais a ajouté qu’il appréciait à nouveau son football, à deux mois de la campagne argentine pour la Coupe du monde.

Le capitaine argentin, après avoir passé 21 ans à Barcelone, s’est installé à Paris l’été dernier et n’a inscrit que 11 buts et 14 passes décisives pour les champions de Ligue 1 lors de sa première saison.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Messi a déjà marqué six buts et aidé huit fois en 11 apparitions cette saison et a déclaré que sa renaissance était due à une mentalité différente.

“Je me sens bien,” Messi a dit après la victoire 3-0 de l’Argentine sur le Honduras. “C’est différent de l’année dernière et je savais que ça allait être comme ça.

“L’année dernière, comme je l’ai déjà dit, j’ai passé un mauvais moment. Je n’ai jamais fini de me retrouver et cette fois c’est différent. Je suis arrivé avec un état d’esprit différent, plus adapté au club, au vestiaire, au jeu, à mon coéquipiers. La vérité est que je me sens très bien et que je m’amuse à nouveau.”

Lionel Messi a connu un bon début de saison pour le club et le pays. Photo de Catherine Steenkeste/Getty Images

Le joueur de 35 ans a marqué deux fois lors de la victoire de l’Argentine sur le Honduras lors du match amical international de vendredi à Miami pour prolonger sa série d’invincibilité à 34 matchs.

Messi disputera sa cinquième Coupe du monde au Qatar et l’Argentine se lancera dans le tournoi de bonne humeur après avoir remporté la Copa America 2021, leur premier titre majeur en 28 ans après des déceptions passées.

“Je suis très impatient, excité et anxieux qu’il arrive”, a-t-il ajouté. “Mais en même temps, je suis serein parce qu’on sait qu’il reste encore du temps. Il faut bien faire dans nos clubs pour arriver à ce point-là en forme. On a une grande équipe, un grand groupe, la Coupe du monde est spécial, et nous devons y aller une étape à la fois.”



1 Connexe

L’Argentine espère que Messi évitera de se blesser avant de commencer sa campagne de Coupe du monde contre l’Arabie saoudite le 22 novembre, mais l’attaquant a déclaré qu’il ne modifierait pas son jeu.

“Il y a beaucoup de matchs et peu de temps de repos, mais vous devez y faire face comme toujours”, a déclaré Messi. “Si vous allez jouer en pensant à la Coupe du monde, en prenant soin de vous ou en évitant les contacts, cela pourrait être pire au final.

“Je suis de ceux qui pensent que les choses arrivent parce qu’elles arrivent et si les choses doivent arriver, elles arriveront. Si Dieu le veut, rien n’arrive à personne, et nous pouvons tous arriver comme nous sommes”.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni se réjouit également que son joueur vedette ait retrouvé sa meilleure forme.

“Je pense que le PSG a trouvé une façon de jouer qui le comprend et je pense qu’il a pris une longueur d’avance dans son équipe”, a-t-il déclaré en début de semaine. “Nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se passent actuellement.”

Après la victoire de vendredi, Scaloni ajouté: « L’important, c’est qu’il [Messi] est à l’aise et qu’il aime jouer au football. Il aime jouer pour son club et c’est important. Quand il l’apprécie, nous l’apprécions tous. Puisse-t-il continuer.”