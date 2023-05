J’ai passé un accident d’horreur où une femme a été tuée – je n’avais aucune idée que ma vie venait d’être détruite

UN MARI a parlé de son chagrin d’amour après avoir passé devant un accident d’horreur où une femme a été tuée – sans savoir que c’était sa femme.

Bolaji Onifade, 43 ans, se rendait au travail lorsqu’il est passé devant les services d’urgence de Manchester en essayant de sauver la vie d’une femme.

Bolaji Onifade est passé devant un accident d’horreur – sans savoir que sa femme Ibizugbe avait été fauchée 1 crédit

Ibizugbe, 38 ans, est décédé tragiquement des suites de blessures horribles un jour plus tard 1 crédit

La femme de 38 ans traversait la route lorsqu’elle a été fauchée par le fils d’un riche homme d’affaires au volant d’une puissante Mercedes G-Wagon de 200 000 £ à des vitesses allant jusqu’à 91 mph.

Ce n’est que 20 minutes plus tard que Bolaji a découvert que cette femme était sa femme Ibizugbe – qui est décédée de multiples blessures horribles à l’hôpital un jour plus tard.

Le mari en deuil a maintenant rappelé : « Ce jour a changé ma vie pour toujours. Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai eu l’impression d’être arrivé au bout du monde. Que vais-je faire sans ma femme ?

« C’était une personne dynamique et sympathique. Nous nous sommes rencontrés à l’université de Salford et nous nous sommes mariés plus tard. Nous avions essayé d’avoir un bébé et envisagions une FIV avant que COVID ne nous retarde.

« Elle aurait été une mère merveilleuse. Les gens ne devraient pas être capables de conduire des voitures aussi puissantes quand ils sont si jeunes. S’il avait conduit raisonnablement, j’aurais toujours ma femme. »

Bolaji, connu sous le nom de BJ, a déclaré que le couple avait fait du shopping ce matin-là et avait emmené leur neveu avec eux, avant de la laisser tomber au travail.

Il a ajouté: « J’ai proposé de venir la chercher au travail plus tard, mais elle a dit qu’elle prendrait un bus pour rentrer chez elle car elle faisait des heures supplémentaires.

«J’étais de nuit, alors je suis allé travailler plus tard. Lorsque je conduisais sur Ashton New Road, j’ai remarqué des feux de police clignotants de l’autre côté de la route et j’ai pensé qu’il devait y avoir un incident.

« Quelque chose m’a dit d’appeler ma femme, mais elle n’a pas décroché. J’ai demandé à ma cousine d’essayer de l’appeler, mais elle n’a pas non plus décroché.

»Quand je suis finalement arrivé au travail 20 minutes plus tard, j’ai reçu un appel de l’employeur de ma femme pour dire qu’il y avait eu un incident et que la police allait se présenter à mon adresse.

« Je pensais que la police n’assistait pas à votre adresse quand ce n’était pas grave. J’ai quitté le travail et je suis rentré à la maison, où ils m’ont annoncé la nouvelle. »

Il a raconté que le couple était ensemble depuis 10 ans et qu’Ibizugbe avait travaillé dur pour ses études, obtenant même une maîtrise alors qu’elle était encore au Nigeria.

L’accident d’horreur s’est déroulé en octobre 2021, lorsque Mohammed Chowdhury, 22 ans, était au volant.

On a découvert que Chowdhury avait bavardé sur son téléphone avant de s’en prendre à l’homme de 38 ans.

Avant le smash, Chowdhury courait dans le véhicule G63 de quatre litres – qui peut atteindre 0 à 60 mph en seulement 4,3 secondes – dépassant et entreprenant d’autres pilotes.

La vitesse à laquelle il roulait aurait fait « trembler » les autres voitures en passant devant lui.

Il est maintenant enfermé depuis cinq ans et six mois après avoir reconnu avoir causé la mort par conduite dangereuse.

Mohammed Chowdhury a maintenant été enfermé pour la mort d’Ibizugbe 1 crédit