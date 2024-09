J’ai passé trois mois à tester ce kit de conversion de vélo électrique et cela m’a transformé en un véritable cycliste

En tant que rédacteur en chef des critiques ici à Tom’s Guide, je peux essayer toutes sortes de technologies, mais j’avoue que j’ai été particulièrement excité lorsque Swytch m’a proposé son dernier kit de conversion de vélo électrique pour le tester, le Swytch Go (349 $), qui peut transformer n’importe quel vélo en un vélo électrique entièrement fonctionnel avec seulement quelques outils et environ une heure de votre temps. Voyez-vous, même si j’aime mon vélo, en tant que vélo à vitesse unique, ce n’est pas la chose la plus facile à conduire, alors j’espérais le transformer en l’un des meilleurs meilleurs vélos électriques Cela résoudrait certains maux de tête et me permettrait de profiter davantage du vélo.

Nous avons déjà abordé le kit de conversion dans notre Avis sur Swytch Go où nous l’avons très bien noté. C’est un excellent outil technologique, facile à utiliser, qui vous offre tous les avantages d’un vélo électrique d’une marque fiable et de confiance, sans dépenser une fortune. Vous pouvez utiliser le vélo que vous aimez et même donner un nouveau souffle à un vélo qui a peut-être manqué de l’attention qu’il mérite.

J’ai testé le Swytch Go sur le long terme, pour voir comment il se comportait au fil du temps en tant que bête de somme au quotidien. Pour faire court, je l’adore. Il n’est pas parfait, et quelques aspects ont commencé à me taper sur les nerfs après quelques mois. Dans l’ensemble, cependant, il a admirablement fait son travail, a ravivé mon amour pour le cyclisme et, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, m’a aidé à me remettre en forme.

Voici mes impressions après 3 mois avec le Swytch Go.

Le meilleur des deux mondes

(Crédit image : Future)

Exactement comme je l’espérais, le Swytch Go a résolu tous les problèmes que j’avais avec mon vélo avant sa conversion. Mon Quella Nero à 400 £ (environ 525 $) est un single-speed, ce qui, avec le recul, était un achat mal avisé. Si vous avez déjà conduit un single-speed ou un fixed-speed, vous saurez que vous avez besoin des quadriceps d’Hercule pour gravir les collines, et d’une bonne dose d’endurance pour la conduite quotidienne également. Mes quadriceps n’étaient pas (et ne sont toujours pas) divins – et moins on parle de mes niveaux d’endurance historiques, mieux c’est – ce qui rendait le vélo pénible à conduire. C’était particulièrement gênant pour les déplacements quotidiens. Arriver au bureau le visage rouge et en sueur n’est pas un début de journée de travail idéal.

Une vitesse nécessite des quadriceps costauds ! (Crédit image : Future)

Avec le Swytch Go, je peux avoir le beurre et l’argent du beurre. Comme avec n’importe quel vélo électrique, les collines sont un jeu d’enfant et je peux arriver au travail frais et sans transpirer. Mais j’aime toujours avoir mon vélo d’origine en dessous. De nombreux vélos électriques (y compris un vélo électrique pliant garé dans mon garage) sont dotés d’un rapport de démultiplication conçu pour atteindre la limite de vitesse maximale de pédalage assisté au Royaume-Uni de 15,5 mph. Cela peut sembler très limitatif en général, mais surtout dans la circulation. J’aime avoir la puissance et le couple instantanés du moteur électrique, combinés à une vitesse de pointe plus élevée permise par le rapport de démultiplication plus long de mon vélo d’origine.

Tous ces avantages m’ont donné envie de sortir en vélo pour le plaisir. Mon compagnon et moi avons même commencé à faire des balades pour le plaisir, ce que nous n’aurions jamais fait auparavant. La vie à vélo électrique est géniale !

Assistance au pédalage et fitness peuvent coexister

Un avantage moins attendu, du moins à mes yeux, est que le Swytch Go s’est avéré très efficace pour faire de l’exercice. Cela m’a pris par surprise : j’avais supposé, peut-être naïvement, que le vélo à assistance électrique et l’exercice physique étaient diamétralement opposés. Ce n’est pas le cas.

(Crédit image : Future)

Le Go est équipé de cinq niveaux d’assistance au pédalage. Les niveaux d’assistance faibles peuvent agir comme des pseudo-vitesses sur mon vélo à vitesse unique, pour m’aider à gravir les collines sans pour autant supprimer tout l’effort. J’ai également trouvé que les niveaux d’assistance au pédalage étaient parfaits pour intensifier mon exercice de manière raisonnable. À l’origine, mon vélo était tout ou rien, ce pour quoi je n’étais ni prêt ni suffisamment en forme.

Le fait de réduire progressivement l’assistance au pédalage au cours des derniers mois m’a aidé à augmenter l’intensité de mon entraînement et à commencer à me mettre en forme à un rythme qui me convient.

Cette batterie, cependant

Cela dit, même si le Swytch Go est fantastique, j’ai encore quelques problèmes qui ne me dérangeaient pas au début, mais qui ont commencé à me gêner à long terme. Le premier est sa batterie. Je vis dans une ville où le vol de vélo est si répandu qu’il est effectivement décriminalisé. Si votre vélo n’est pas volé après une heure dans le centre-ville, il aura été débarrassé d’autant de pièces que possible.

(Crédit image : Future)

Cela nécessite de retirer la batterie lorsque vous vous garez n’importe où sauf à la maison ou au bureau, puis de la trimballer. Et ce n’est pas une batterie légère, loin de là, puisqu’elle pèse 5,75 livres (plus de 2 kg). Elle est également volumineuse – mon partenaire m’a demandé pourquoi je pesais une imprimante alors que je prenais la photo de la balance ci-dessus. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre par l’expérience, mais si j’avais à nouveau le choix, j’opterais pour le Swytch Air, plus portable, qui dispose d’une batterie plus petite de la taille d’une banque d’alimentation qui se fixe au guidon.

Bien sûr, la batterie plus grande du Swytch Go offre une autonomie accrue, mais je n’ai jamais réussi à atteindre l’autonomie maximale de 64 km entre deux charges. L’autonomie maximale de 24 km environ de l’Air serait plus que suffisante pour mes déplacements quotidiens.

Commandes à frapper

(Crédit image : Future)

Mon kit Swytch Go est équipé d’un écran numérique OLED qui se fixe au guidon et peut être utilisé pour afficher la batterie, les kilomètres parcourus, la vitesse, ainsi que pour contrôler le niveau d’assistance au pédalage. Ne vous y trompez pas, cet écran est extrêmement utile, mais j’ai trouvé qu’il était incroyablement facile de cogner pendant que je roulais. Cela m’a généralement amené à réduire par inadvertance l’assistance au pédalage, ce qui est frustrant, mais aussi un peu dangereux lorsque vous devez démarrer rapidement sur la ligne – dans le trafic, par exemple.

Difficilement discret

Au début, je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à l’apparence du Swytch Go, me concentrant davantage sur la fonctionnalité que sur la forme, mais le design a commencé à me gêner de plus en plus au fil du temps. J’ai acheté mon vélo en grande partie à cause de son apparence, et cela a été effectivement affaibli par le Swytch Go.

(Crédit image : Future)

Je n’ai pu fixer la batterie qu’à la partie supérieure arrière de mon cadre, ce qui a nécessité de faire passer des câbles dans deux directions : vers le moteur et l’écran à l’avant, plus le capteur de pédale en dessous. Il y a des câbles partout, une multitude de colliers de serrage qui maintiennent le tout ensemble, plus une énorme batterie au milieu du cadre.

Cela est en partie dû à la disposition de mon vélo et au positionnement du garde-boue, mais encore une fois, si j’avais le choix, j’opterais pour le Swytch Air : la batterie plus petite est moins intrusive, tandis que le positionnement du guidon permet un acheminement plus propre du câble unique le long de la potence de fourche et du cadre inférieur jusqu’au capteur de pédale. Comme nous l’avons noté dans notre test du Swytch Go, pour beaucoup, l’avantage de garder votre guidon libre pour le montage de lumières ou d’autres accessoires peut être plus important, mais pas pour moi.

Le Swytch Go vaut-il le coup ?

Absolument ! J’aurais certainement pu être plus en forme et commencer à apprécier mon single-speed sans assistance au pédalage, mais le Go m’a aidé à éliminer certains stigmates et à rendre la perspective de faire du vélo agréable. C’est objectivement une bonne chose. Je peux mettre de côté la masse de câbles et le casse-tête de trimballer la batterie, car à 349 $, le Go est un moyen relativement abordable d’accéder aux vélos électriques, donc quelques inconvénients mineurs sont faciles à avaler.

En fait, le Swytch Go a fait son travail trop bien. J’ai constaté que j’utilisais de moins en moins l’assistance au pédalage. J’utilise toujours mon vélo, mais je suis en pleine forme depuis quelques mois maintenant, j’ai gagné en force et j’apprécie le défi de faire du vélo pour me maintenir en forme. Je ne suis pas encore un guerrier de la route Specialized vêtu de spandex, mais tout le monde doit commencer quelque part. C’est bizarre de penser que je dois remercier un vélo électrique pour m’avoir initié au vélo et m’avoir aidé à me remettre en forme, mais c’est vrai, donc je dois un merci au Swytch Go.