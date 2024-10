J’ai passé quelques heures avec le téléviseur OLED le moins cher du monde : ce que j’aime (et ce que je n’aime pas)

Certains des meilleurs téléviseurs OLED sont proposés à un prix exorbitant, ce qui en fait une vente difficile pour les personnes qui souhaitent une technologie TV haut de gamme sans prix élevé. C’est pourquoi nous avons tendance à suggérer d’attraper un Téléviseur OLED LG C3 ou acheter ce LG B4 OLED de 48 pouces chez Best Buy pour 699 $. En dehors de ces deux valeurs aberrantes, la plupart des téléviseurs OLED sont chers.

Et si les téléviseurs OLED pouvaient être moins chers ? Et si vous n’aviez pas à dépenser plus de 1 000 $ pour obtenir le meilleures offres de téléviseurs OLED bon marché – ou, à tout le moins, obtenez quelque chose comme le 42 pouces LG C4 ? C’est ce que Sansui vise à modifier avec son nouveau Téléviseur OLED de 55 pouces au prix autocollant de seulement 799 $ .

Doté de Google TV et d’un taux de rafraîchissement ultra-doux de 120 Hz – parfait pour le PS5 Pro — Le téléviseur OLED moins cher de Sansui s’attaque à un marché de véritables puissances comme Sony, LG et Samsung. Et je suis heureux d’annoncer qu’il a des atouts majeurs dans une fourchette de prix largement dominée par les offres Mini-LED.

Jusqu’à présent, j’ai passé quelques heures à utiliser le téléviseur OLED Sansui et j’ai beaucoup à dire, alors allons-y.

Choix de conception experts avec des mises en garde mineures

À 799 $, vous vous attendez à des sacrifices sur la conception du Sansui, mais il y a en fait très peu de problèmes ici et, étonnamment, beaucoup de choses sont bien faites. Par exemple, Sansui a pensé à l’avance et a doté cet OLED d’un support sur pied, ce qui rend la configuration initiale un jeu d’enfant et signifie que vous pouvez placer le téléviseur sur pratiquement n’importe quelle surface de taille.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Vous aurez toujours besoin d’un coup de main supplémentaire lors du premier montage de cet écran, mais c’est assez simple et cela ne m’a pas pris plus de 45 minutes avant qu’il ne soit configuré et que je regarde du contenu.

En parlant d’émissions et de films, je lui ai donné toute une série de contenus, en lançant des anime comme « Dan Da Dan » et « Tokyo Swindlers » et « Rings of Power » et « Spy Games » d’Amazon.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Un reproche majeur que j’ai immédiatement remarqué était ses problèmes de haute réflectivité. Nous n’avons pas encore de chiffres officiels sur le Sansui OLED, mais la luminosité n’est probablement pas trop élevée avec cette proposition plus rentable – mais respectez le Guide de Tom pour un examen plus approfondi de ses mesures de performances. Dès le départ, les couleurs et le contenu HDR semblent fantastiques. Il ne prend pas en charge HDR10+, ce qui constitue un léger frein, mais le téléviseur OLED Sansui est toujours équipé de Dolby Vision, HDR10 et HLG.

Le rêve d’un joueur sur console ?

En ce qui concerne les meilleurs téléviseurs pour les jeux, il n’existe pas beaucoup d’options de valeur pour les modèles OLED. Bien sûr, vous pouvez obtenir le LG C4 OLED, que nous répertorions comme notre meilleure option 144 Hz, mais vous payez 1 800 $ pour ce téléviseur, soit 1 299 $ de réduction.

(Crédit image : Tom’s Guide)

Bien qu’il ne dispose que de deux ports HDMI 2.1, dont un relégué à l’eARC, le téléviseur OLED Sansui a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour les joueurs PS5 et Xbox Series X. À 144 Hz, le C4 OLED est meilleur pour les joueurs utilisant certains des meilleurs PC de jeu, car vous n’atteindrez pas plus de 120 Hz sur une console de la génération actuelle.

Et après seulement quelques heures de jeu sur le Sansui OLED, je suis assez impressionné par son potentiel. Encore une fois, nous n’avons pas de chiffres officiels de latence d’entrée, mais je suis prêt à parier qu’ils sont meilleurs que certains téléviseurs OLED Sony, qui ont souvent une latence élevée, comme le téléviseur OLED Sony XR A95L et ses 16,1 ms.

J’ai joué à la nouvelle campagne Call of Duty : Black Ops 6 et aux zombies sur le Sansui OLED, ainsi qu’un peu de Star Wars Outlaws et Silent Hill 2 Remake. Il a fonctionné de manière incroyable dans chacun d’eux et même si ses problèmes de réflexions constituent un sacrifice difficile, j’adore sa qualité audio. Vous voudrez toujours l’une des meilleures barres de son, mais sa puissance de 40 W n’est pas à dédaigner.

Je sais que j’ai déjà dit que le téléviseur OLED Panasonic Z95A est l’un des meilleurs téléviseurs pour la PS5 Pro, mais si le prix est votre plus grande préoccupation, voici un téléviseur OLED qui est exactement au même prix que la nouvelle console Sony avec support et lecteur de disque. Il s’agit d’une configuration de jeu complète pour moins de 2 000 $ – et le seul reproche que vous pourriez avoir est la taille.

Est-ce le nouveau téléviseur OLED économique à battre ?

Jusqu’à présent, j’ai vraiment apprécié mon temps avec le Sansui OLED. Cela dit, le LG B4 ressemble au champion en titre du marché des téléviseurs OLED économiques et il est difficile à battre.

Contre le Sansui OLED, il atteint 55 pouces et il n’est pas clair s’il envisage de créer des tailles supplémentaires à l’avenir. Je l’espère car, personnellement, j’aimerais voir plus de concurrence dans cet espace OLED de valeur.

J’attends pour formuler mon opinion finale jusqu’à ce que nous ayons reçu les données de test finales des laboratoires. Cependant, d’après ce que j’en ai vu jusqu’à présent, je pense que le Sansui est une alternative décente à l’OLED au meilleur budget de LG et que j’ai hâte de tester davantage.