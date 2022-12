J’ai passé Noël dernier enfermé avec des talibans assoiffés de sang – ils ont menacé de me tuer mais une tactique extrême m’a sauvé

ENTOURÉ d’êtres chers, de dinde et de tous les accompagnements, Noël de cette année sera un monde à part des expériences horribles de Grant Bailey il y a 12 mois.

Le travailleur humanitaire britannique a passé la saison des fêtes de l’année dernière sous terre dans une cellule de dix pieds carrés en Afghanistan après avoir été capturé et retenu en otage par les talibans pendant 150 jours.

Grant Bailey a raconté ses horribles 150 jours de captivité talibane Crédit : Agence de presse Magnus

Le travailleur humanitaire a passé Noël dernier sous terre dans une cellule de dix pieds carrés Crédit : US Navy

Les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan l’année dernière et se sont emparés du palais présidentiel Crédit : AP

Il a survécu avec peu de lumière naturelle, rien pour occuper son esprit et de maigres portions de nourriture.

L’ancien soldat s’était rendu à Kaboul pour aider les efforts humanitaires après que le groupe islamiste militant a pris le contrôle du pays en août 2021.

Il a été capturé le 18 décembre de l’année dernière, interrogé en tant qu’espion, a refusé les appels téléphoniques à sa famille et a même été menacé de pendaison.

Sa libération n’est intervenue qu’après que le père de deux enfants du Dorset a entamé une grève de la faim de 14 jours pour exiger de meilleures conditions de vie et a écrit une lettre de suicide qui a été envoyée au ministère des Affaires étrangères.

S’exprimant pour la première fois, Grant, 57 ans, a déclaré au Sun : “Après tout ce que j’ai vécu, ce Noël sera très spécial.

“Au lieu d’être avec ma famille, l’année dernière, j’ai été enfermé dans des conditions épouvantables sans aucune idée du temps qu’il me faudrait avant d’être libéré.

« Nous allons rattraper le temps perdu avec nos fêtes de Noël. À bien des égards, je sais que j’ai de la chance d’être en vie.

Grant s’est rendu dans une zone verte “sûre” en novembre avec d’autres groupes d’aide internationaux après le retrait des forces occidentales suite à la prise de contrôle des talibans.

Les dirigeants du groupe avaient convaincu le monde extérieur qu’ils avaient tourné une nouvelle page, mais bon nombre de leurs promesses – y compris la possibilité pour les filles d’aller à l’école – seraient plus tard reniés.

Sur le terrain, Grant s’est d’abord senti en sécurité en aidant à distribuer de l’aide, après avoir obtenu des papiers et l’autorisation des talibans.

Grant déclare : « Nous n’avions aucune idée que quelque chose n’allait pas. En fait, dans un autre hôtel, un haut fonctionnaire taliban s’est assis à notre table et nous a dit : « Votre sécurité est notre priorité ».

“Ils ouvraient leurs portes à la communauté internationale, alors je me suis dit : ‘Pourquoi voudraient-ils qu’il nous arrive quelque chose ?'”

Mais une semaine avant Noël, les travailleurs ont été convoqués dans la salle à manger de leur hôtel pour être interrogés avant d’être emmenés dans un complexe de détention, puis dans une prison souterraine.

Il raconte : « Les talibans nous ont emmenés dans un Land Cruiser blindé et dès que nous sommes arrivés au bâtiment, nous avons été conduits dans une zone herbeuse et nous nous sommes arrêtés.

“En fait, je pensais que j’allais être exécuté, mais j’ai été emmené dans un bâtiment principal où mon téléphone, ma montre, mon portefeuille, mon alliance et mon passeport ont été confisqués.”

La première semaine de Grant a été passée à l’isolement avant d’être transféré dans une cellule avec d’autres, où ils ont été privés de lumière et de nourriture.

Il se souvient : « Pendant les huit premières semaines, il n’y avait pas accès aux livres ou aux jeux.

“Nous étions juste assis par terre toute la journée et toute la nuit, à l’exception de quatre pauses toilettes de cinq minutes.

“Nous n’avions à manger qu’une louche de ragoût, une assiette de riz et la moitié d’un pain plat à trois ou plus.”

Grant Bailey était tout sourire en Afghanistan des semaines avant sa capture

Grant a été interrogé à plusieurs reprises, menacé de poursuites judiciaires et accusé d’être un espion, ce qu’il a nié.

Il a déclaré: «Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, mais les miennes étaient des attaques mentales des talibans.

« Je me souviens d’avoir été dans une salle d’interrogatoire. On m’a acheté des clips de moi en uniforme militaire et on m’a dit: “Grant, tu es un homme dangereux – nous allons te pendre”.

« Il a fallu si longtemps pour nous faire sortir et nous avons été ignorés la plupart du temps.

“Nous avons traversé beaucoup de choses. J’ai écrit une lettre de suicide et j’ai dû faire une grève de la faim avant d’être libéré.”

Les accusations n’ont jamais été rendues publiques – mais un responsable taliban anonyme a déclaré au Washington Post que la plupart des arrestations étaient soupçonnées d’espionnage ou d’aide aux Afghans pour fuir le pays en difficulté.

De fausses allégations d’actes répréhensibles contre Grant peuvent avoir été provoquées par sa carrière de 22 ans dans l’armée britannique, qui comprenait des périodes d’entraînement de tireurs d’élite.

Avant de prendre sa retraite de l’armée en 2005, pour travailler comme garde du corps et conseiller en matière de sécurité, son service comprenait des tournées en Irlande du Nord, dans l’ex-République de Yougoslavie et en Irak.

Grant affirme qu’il a fallu près de deux mois avant que le contact ne soit établi avec le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement.

Les prisonniers ont finalement été autorisés à voir la lumière du jour lors de brefs exercices en plein air et ont autorisé quelques livres, un échiquier et le jeu Ludo – mais les jeux d’esprit ont continué.

Grant avait été interrogé et menacé de la peine de mort à plusieurs reprises, ce qui, selon lui, était dû au fait que son incarcération avait été rapportée dans les médias.

Malgré la menace qui pesait sur sa vie, l’ex-militaire est resté calme et insiste : « Je n’étais pas nerveux car je ne pouvais rien y faire.

“Ayant été menacé d’être pendu à plusieurs reprises, je me suis ennuyé avec tout cela et j’ai provoqué les gardes pour qu’ils me tirent dessus plutôt que de me pendre.”

‘LAISSÉ ACCROCHER PENDANT DES SEMAINES PAR FOREIGN OFFICE’

Les négociations entre les talibans et le FCDO étaient au point mort, ce qui, selon les ravisseurs de Grant, était dû au fait que la Grande-Bretagne “jouait à des jeux”.

Alors que ses conditions empiraient, il se souvient de tactiques cruelles, notamment d’avoir été conduit dans un bureau avec “une grande quantité de nourriture” qu’aucun des prisonniers n’était autorisé à manger.

Grant s’est vu refuser des appels téléphoniques avec sa famille profondément inquiète après que les talibans aient menti aux responsables britanniques et déclaré qu’il “ne voulait pas parler à ses proches”.

Le traitement des prisonniers « se dégradait » et avec peu de nouvelles du FCDO, Grant a décidé qu’il n’avait pas d’autre choix que de prendre des mesures drastiques.

Il dit : « Les quantités de nourriture ont été réduites et l’exercice a été arrêté – même en allant dans le couloir – nous étions donc dans la cellule 23 heures et demie par jour.

“Puis un garde a attrapé l’un des individus, qui était dans la cellule cinq avec moi, et l’a poussé. Je n’avais jamais vu ça auparavant.

“À ce stade, j’ai décidé que c’en était assez et le 25 mai, j’ai dit ‘Bien, je suis en grève de la faim maintenant’.”

Il a fallu deux semaines pour que les demandes de Grant soient satisfaites par les talibans – qui risquaient une rupture des négociations et une large condamnation si l’ancien soldat était mort.

Grant se souvient : « L’interrogateur principal est venu dans ma cellule et m’a donné deux heures pour commencer à manger, sinon j’aurais été emmené à l’hôpital et mis sous perfusion intraveineuse.

“J’ai discuté de mes demandes avec lui et il les a acceptées – pizzas, brochettes de poulet, boissons non alcoolisées et sucreries à apporter pour tout le monde et plus de périodes d’exercice.”

La nouvelle de la grève de la faim de Grant est revenue au FCDO et, quatre jours plus tard, le 12 juin, il a finalement été libéré après plus de six mois d’emprisonnement.

D’autres détenus ont été libérés un peu plus d’une semaine plus tard, puis la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss a tweeté ses louanges aux diplomates britanniques.

Aucune somme d’argent n’aurait été échangée contre les prisonniers, mais le ministère s’est publiquement excusé « pour toute violation de la culture, des coutumes ou des lois afghanes ».

Ils ont affirmé que c’était une “erreur” pour les ressortissants britanniques d’être allés dans le pays et ont déclaré à l’époque qu’ils “regrettent cet épisode”.

En septembre, alors que Liz Truss se présentait à la tête des conservateurs, Grant lui a reproché d’avoir tardé à le faire libérer, en criant : “Je ne veux pas qu’elle soit le prochain Premier ministre.”

Grant espère que des leçons pourront être tirées de son expérience et a estimé qu’elles avaient été “laissées pendant des semaines” par le FCDO.

Le vétéran a retrouvé sa famille et malgré des problèmes de vue dus à un manque de lumière et un léger bégaiement dû à son emprisonnement, il reste étonnamment déchiqueté.

Grant dit : « J’ai eu un examen médical avec un médecin généraliste dans quelques jours parce que vous ne savez pas ce que vous allez prendre. J’ai perdu la 2e place, mais heureusement, une pinte et une tarte ont réglé le problème.

Bien qu’il soit soulagé d’être hors de Kaboul, il n’a aucun espoir pour l’avenir sous le régime taliban et affirme que les civils à qui il a parlé “ne sont pas contents non plus”.

Il a déclaré : “Après 20 ans de préparation pour gouverner leur pays, les talibans n’ont toujours aucune idée de ce qu’ils font.”

Rapports supplémentaires : Andrew Drury et Richard Ashmore

Grant Bailey était fier de servir dans l’armée britannique en 1988 1 crédit

Il a également servi en patrouille en Irlande du Nord en 1989 Crédit : Grant Bailey/ Magnus News