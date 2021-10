J’ai passé le quatrième anniversaire de mon fils à chanter sur sa tombe après avoir été renversé par le pick-up de son père à la ferme

Une maman au cœur brisé a chanté joyeux anniversaire au cimetière de son fils – quelques semaines seulement après qu’il ait été écrasé et tué par le pick-up de son père dans une ferme.

Le petit Ianto Jenkins, trois ans, jouait à vélo avec sa sœur et son cousin dans la maison de campagne de son père lorsque la tragédie a frappé.

Dévastée, Chloe Picton a passé le quatrième anniversaire de son fils près de sa tombe Crédit : WNS

Son fils Ianto Jenkins jouait à vélo dans la maison de campagne de son père lorsqu’il a été tué Crédit : WNS

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux après que Ianto a été heurté par le camion et la remorque appartenant au père Guto Sior Jenkins, 31 ans.

Maman Chloe Picton, 27 ans, a déclaré qu’elle s’était effondrée au sol lorsque son ancien partenaire Gutu lui avait téléphoné pour lui annoncer la nouvelle dévastatrice.

Chloé a déclaré: « Il a dit: » C’est Ianto, Chloé, il a été tué » – je suis juste tombée par terre. «

Chloé s’est précipitée vers la ferme de Guto à Efailwen près de Clynderwen, dans le Pembrokeshire, mais a été tenue à l’écart par des fonctionnaires.

Elle a dit: « ‘Je veux être avec mon fils’, leur ai-je dit. ‘Il est seul.’ Mais ils ne m’ont laissé le voir à l’hôpital que lorsqu’il était dans un meilleur environnement. »

Une enquête a révélé que le jeune avait subi des « blessures importantes » et avait été déclaré mort à la ferme, mais l’infirmière Chloé n’a vu Ianto qu’après son transport à l’hôpital.

Le voir étendu là, mort, était déchirant. Voir votre enfant si froid et sans vie est difficile. J’ai commencé à le border parce que j’avais peur qu’il ait froid. Chloé Picton

Elle a déclaré: « Le voir allongé là, mort, était déchirant. Voir votre enfant si froid et sans vie est difficile. J’ai commencé à le border parce que je craignais qu’il n’ait froid. »

Chloé a déclaré que Ianto aurait eu quatre ans le 18 septembre et que sa mère et ses deux sœurs – Seren, six ans et Daisy-Mae, 19 mois – ont marqué l’occasion en chantant Joyeux anniversaire sur sa tombe et en partageant un gâteau.

Les agriculteurs locaux ont également organisé une course de tracteurs à la mémoire de Ianto, fou de tracteurs.

Elle a déclaré: « Ils sont passés devant sa tombe et ont chanté des cornes. Il aimait l’agriculture et il allait suivre les traces de son père. »

Chloé a déclaré: « La douleur que je traverse est tout simplement insupportable.

« Cela ne disparaîtra jamais. Je ferme les yeux et tout ce que je vois, c’est Ianto. Je le vois partout, toujours souriant.

« J’avais demandé à mes amis : ‘Pourquoi ne puis-je pas avoir une chance de plus de le voir et de le serrer dans mes bras ?’.

« Cette nuit-là, j’ai rêvé que j’étais avec lui et qu’il voulait un câlin avec moi – c’était comme ma dernière chance d’avoir mon souhait. Mais ensuite, Seren m’a réveillé et cette chance s’est évanouie.

« Il sera toujours dans nos cœurs pour toujours. Nous le mentionnons tous les jours parce qu’il fait partie de la famille. Je serai toujours mère de trois enfants. Ils sauront qui était leur frère – c’était un beau personnage. »

Chloé a dit que ses derniers mots à Ianto étaient sur FaceTime deux jours avant sa mort alors qu’il restait à la ferme de papa Guto pendant une semaine.

Elle a dit: « Il pleurait parce qu’il voulait parler à maman », a-t-elle déclaré. « Il m’a dit : ‘Tu me manques, je t’aime, je serai bientôt à la maison’ et j’ai dit : ‘Je te verrai vendredi.’

L’officier du coroner Hayley Rogers a déclaré à l’ouverture de l’enquête : « À 19 heures, le 3 août, la police a reçu un appel d’urgence signalant qu’un enfant avait été impliqué dans une collision avec une pièce de machinerie agricole.

« Les enquêtes sur les lieux ont établi que Ianto jouait avec sa sœur et son cousin lorsqu’un véhicule de type pick-up et une remorque sont entrés en collision avec lui. »

L’enquête à Llanelli, dans le sud du Pays de Galles, a révélé qu’une enquête policière était en cours ainsi que des enquêtes du Health and Safety Executive.

Le coroner principal par intérim, Paul Bennett, a ajourné l’enquête jusqu’à quatre mois.

Après sa mort, la mère de Guto, Meinir, 61 ans, a déclaré: « Personne n’est à blâmer. Ianto jouait dans son nouveau vélo dans la cour arrière et mon fils ne savait tout simplement pas qu’il était là.

« Il ne l’a pas vu. Il a entendu le bruit de son pick-up heurtant quelque chose et quand il s’est arrêté et est sorti pour regarder, Ianto était allongé sur le sol, immobile.

«C’est juste déchirant. Pauvre Guto, je ne sais pas comment il va vivre avec ça. Il est complètement dévasté. »

Le petit Ianto Jenkins avec papa Guto Crédit : WNS

Chloé a déclaré qu’elle s’était effondrée au sol lorsque son ex-partenaire Gutu lui a téléphoné pour lui annoncer la nouvelle dévastatrice. Crédit : WNS

La dernière fois que Chloé a parlé avec Ianto, il lui a dit qu’il l’aimait et qu’elle lui manquait Crédit : WNS

Le petit garçon aurait eu quatre ans quelques semaines plus tard Crédit : WNS