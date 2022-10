J’ai passé la nuit à l’intérieur d’un orphelinat hanté qui effraie les chasseurs de fantômes professionnels – c’était de la pure terreur

Il est minuit et je suis dans un ancien orphelinat et asile psychiatrique abandonné, priant pour que mes yeux me jouent des tours.

Personne d’autre ne semble remarquer la silhouette dégingandée qui se cache derrière nos chasseurs de fantômes paranormaux – jusqu’à ce qu’une balle apparaisse d’un coin sombre et roule lentement vers moi.

Sun Reporter, Nicola Aguis, est allé à l’intérieur d’un orphelinat abandonné du XIXe siècle Crédit : Dave Nelson

L’année dernière, une équipe de télévision E4 a emmené un groupe de visages célèbres pour filmer Celebrity Ghost Trip à Newsham Park Crédit : Dave Nelson

Quelques jours avant Halloween, je rencontrais les chercheuses Helen Nicholson et Mandy Taylor à Newsham Park dans le Merseyside, l’un des bâtiments les plus hantés du Royaume-Uni.

La propriété classée Grade II du XIXe siècle est restée à l’abandon pendant 30 ans.

Il a été décrit par d’anciens membres du personnel comme un “mal pur” et aurait autrefois abrité le meurtrier des Maures, Ian Brady.

Avec des observations d’esprits, des visiteurs physiquement attaqués et des meubles se déplaçant tout seuls, même les chasseurs de fantômes professionnels ont été traumatisés par le bâtiment.

Helen, qui dirige les chasses aux fantômes de Newsham Park pour la société d’événements Haunted Happenings, m’a dit : « Je viens juste de commencer à revenir ici après ce qui s’est passé la dernière fois, ça m’a tellement fait peur.

“Nous faisions une visite du bâtiment il y a quelques mois quand j’ai entendu ce cri dans le sous-sol.

« C’était tellement bruyant que j’ai arrêté la tournée parce que j’étais convaincu que tout le monde devait l’avoir entendu, mais ce n’était pas le cas.

Voix désemparée

« C’était une voix de femme, très aiguë, et tellement affolée, qui disait ‘Désolé’.

“C’était aussi clair que n’importe quoi et si incroyablement effrayant. Même maintenant, ce que j’ai entendu m’affecte encore.

Plus tôt cette année, deux clients de Haunted Happenings ont été attaqués alors qu’ils participaient à une veillée avec Mandy.

L’homme et la femme, qui ne se connaissaient pas, ont tous deux signalé une sensation de brûlure sur la peau.

Lorsque Mandy a allumé les lumières, la femme a découvert une égratignure profonde sur sa joue, tandis que l’homme avait plusieurs marques de griffes rouges sur son cou.

Mandy, 45 ans, a déclaré : « Ce n’est pas quelque chose qu’une femme ferait à son visage », puis m’a montré des photos des blessures.

Elle a ajouté: «J’ai également vu une étagère se déplacer toute seule de six pieds sur le sol.

La propriété classée Grade II du XIXe siècle est restée à l’abandon pendant 30 ans Crédit : Dave Nelson

Callum Izzard de Love Island a été réduit aux larmes et a admis devant les caméras que l’orphelinat abandonné était “l’endroit le plus effrayant où je sois jamais allé”. Crédit : Dave Nelson

Beaucoup de gens ont épuisé nos chasses aux fantômes dans des flots de larmes parce qu’il y a une si triste énergie ici.

C’est un endroit sombre et désagréable. Certaines des choses qui se sont produites ici sont horribles.

L’année dernière, une équipe de télévision E4 a emmené un groupe de visages célèbres pour filmer Celebrity Ghost Trip à Newsham Park.

Après seulement quelques heures, l’ensemble du casting est sorti du bâtiment en hurlant, avec Callum Izzard de Love Island réduit aux larmes.

Auparavant sceptique, il a admis devant les caméras que l’orphelinat abandonné était “l’endroit le plus effrayant où je sois jamais allé”.

Mandy a déclaré que “des milliers de personnes” sont mortes à Newsham Park au cours de ses 75 ans d’exploitation – dont beaucoup d’enfants.

Elle a ajouté : « La mortalité infantile était très élevée dans les années 1800 et beaucoup d’orphelins étaient malades.

“Beaucoup sont également décédés lorsque le site a été utilisé comme hôpital.”

La première étape de notre visite a été l’une des zones les plus hantées du bâtiment, un couloir surnommé le «couloir des vilains garçons».

C’est là que les enfants étaient emmenés pour être punis lorsque le bâtiment était un orphelinat de 1874 à 1949.

La fille d’Helen, l’historienne paranormale Emily Nicholson, 21 ans, me dit que les enfants étaient enfermés dans de petits placards qui bordent le couloir pendant des jours ou des semaines à la fois.

On pense qu’un garçon a été laissé dans le placard jusqu’à ce qu’il se taise.

Quand ils ont finalement ouvert la porte, il était mort.

Il ne fallut pas longtemps avant que je découvre pourquoi le corridor des Naughty Boys a une réputation si effrayante.

Dès que j’ai ouvert la porte du couloir, j’ai entendu une table grincer alors qu’elle se balançait agressivement d’avant en arrière à l’autre bout du couloir.

Mais quand j’ai couru rejoindre les chercheurs paranormaux, le mouvement s’est arrêté et j’ai demandé s’il s’agissait d’un canular.

J’étais sur le point de m’éloigner après avoir lancé un regard peu impressionné à notre photographe, lorsqu’une petite voiture qui avait été placée sur la table pour communiquer avec les esprits a commencé à rouler toute seule et est tombée au sol.

J’ai scruté le couloir, à la recherche d’une fenêtre ouverte pour pouvoir blâmer la brise, mais à la place, j’ai repéré une poupée de porcelaine effrayante sur le sol qui nous regardait. “N’ayez pas peur”, Emily a essayé – et a échoué – de me rassurer.

« N’oubliez pas que nous sommes ici parce que nous voulons en savoir plus. Nous préférons courir vers quelque chose plutôt que de nous enfuir.

J’ai pris un chèque de pluie et j’ai quitté le couloir des vilains garçons, illico.

Ensuite, j’ai retrouvé Helen alors qu’elle retournait affronter ses peurs au sous-sol.

Grande ombre d’homme

Quand elle a sorti une planche ouija, j’ai dit que je ne participerais pas et j’ai simplement observé à la place.

Lorsque la planchette, ou pointeur, a commencé à bouger, j’ai ressenti une sensation accablante que nous étions observés.

C’est alors que j’ai repéré la grande ombre dans ma vision périphérique.

Bien que la pièce soit sombre, j’étais convaincue que je pouvais voir un homme de grande taille avec un dos légèrement voûté se tenir dans un coin et nous regarder.

Paniqué, j’ai brusquement interrompu la séance pour demander si quelqu’un d’autre pouvait le voir.

Helen a rapidement sorti sa torche – il n’y avait rien.

Mais quelques secondes seulement après avoir éteint la lumière, une boule a illuminé la pièce alors qu’elle sortait du même coin.

La balle-jouet, qui brille lorsque son détecteur de mouvement est activé, avait été laissée dans un coin de la pièce par les enquêteurs afin que les esprits puissent entrer en contact.

J’ai crié et notre photographe s’est précipité, insistant sur le fait qu’il devait y avoir une explication rationnelle.

Peut-être qu’il y en avait, mais j’ai rapidement fait mes adieux. . . Au cas où.

Torsion sinistre dans la queue

L’orphelinat des marins de NEWSHAM Park a été construit pour accueillir environ 400 enfants lors de son ouverture dans les années 1870.

Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, tant d’enfants de Liverpool se sont retrouvés sans parents qu’il y avait jusqu’à 1 000 orphelins.

L’hôpital psychiatrique ferma définitivement en 1992 et reste barricadé Crédit : Alamy

Les conditions exiguës et les abus signalés par le personnel ont été comparés à Oliver Twist par ceux qui y vivaient.

Les frères et sœurs étaient séparés à leur arrivée et n’étaient autorisés à se voir que quelques heures par semaine.

Un détenu, Frederick Fleet, a ensuite été le guetteur du Titanic et le premier à repérer l’iceberg qui l’a coulé en 1912.

Plus tard, il a souffert d’une grave dépression et s’est suicidé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Newsham Park a été lourdement bombardé et un manque de financement a conduit à la fermeture de l’orphelinat en 1949.

Après avoir rouvert en tant qu’hôpital psychiatrique, il a fermé définitivement en 1992 et reste condamné.

Notre histoire horrible

Les rapports de fantômes remontent à des milliers d’années. Ici, nous jetons un coup d’œil à certains des plus effrayants. . .

The Enfield Poltergeist – Plus de 30 personnes, dont un policier, auraient vu des meubles bouger tout seuls, des bruits forts inexplicables, des objets lancés à travers la pièce et des enfants en lévitation dans la maison du nord de Londres de la famille Hodgson plus de 18 mois dans les années 1970.

Hampton Court – En 2003, une silhouette squelettique dans ce qui semble être des vêtements Tudor a été vue sur CCTV en train d’ouvrir une solide porte de sortie de secours dans le palais royal du sud de Londres.

Birmingham Poltergeist – Des incidents de pierres tombant du ciel et brisant des fenêtres de maison à Thornton Road ont duré trois ans dans les années 1980.

La police n’a pas réussi à trouver la cause.

Freddy Jackson – le commandant de la RAF Victor Goddard a pris une photo de son ancien escadron de la Première Guerre mondiale en 1919 qui montrait également le mécanicien Freddy – décédé deux jours plus tôt.

Anneliese Michel, Allemagne – La jeune femme de 23 ans a prétendu être possédée par six démons, et pendant deux jours en 1976, elle a mangé des insectes, a mordu la tête d’un oiseau mort et a aboyé comme un chien.

Elle a reçu 67 exorcismes avant de finalement mourir de malnutrition.

50 Berkeley Square – Surnommée “la maison la plus hantée de Londres”, on dit qu’elle a rendu les gens fous, comme une femme de chambre dans les années 1870 qui a passé le reste de sa vie dans un asile.

Roland Doe, États-Unis – En 1949, des prêtres ont exorcisé un garçon de 14 ans.

Des témoins ont dit qu’il pouvait parler des langues anciennes, qu’il faisait léviter son matelas et qu’il avait une force surnaturelle.

Les événements ont inspiré le roman de 1971 L’Exorciste.