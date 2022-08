J’ai passé des MILLIERS à construire ma ” caverne d’hommes ” de rêve derrière une porte cachée et maintenant je suis obligé de vendre – je suis dévasté

Un père de deux enfants a dévoilé une incroyable pièce secrète qu’il a passé deux ans à construire dans sa maison – mais a révélé son chagrin d’avoir à vendre potentiellement sa maison et sa « caverne d’hommes » de rêve.

Zakk Farkas de l’État américain de Virginie a déclaré qu’il avait commencé à construire l’espace “sur le thème satanique” – inspiré par son amour du heavy metal – lors du premier verrouillage de Covid en tant que projet personnel.

La maison d’apparence ordinaire de Virginie cache un secret remarquable

Une fausse porte cède la place à l’incroyable salle 1 crédit

Zakk Farkas, père de deux enfants, a passé deux ans à créer la chambre cachée de ses rêves 1 crédit

Mais malheureusement, avec une famille qui s’agrandit, l’homme de 36 ans doit vendre et abandonner sa chambre de rêve à 2 000 $ (1 700 £).

Il a déclaré à The Sun Online : “Je voulais faire quelque chose de complètement différent – et entrer dans un autre monde.”

Expliquant le thème derrière la pièce, il a déclaré: “Mon père était un enfant du métal des années 80, en particulier du métal britannique comme Iron Maiden, Judas Priest et Black Sabbath.

“Je suis agnostique, mais j’ai toujours été très intrigué par l’occultisme et influencé par le métal. J’ai été musicien presque toute ma vie.”

En janvier 2020, Zakk a entrepris de transformer le placard à linge de sa maison de banlieue d’apparence ordinaire en un remarquable repaire de métaux lourds.

“Lorsque nous avons fait construire notre maison en 2015, la pièce n’était censée être qu’une armoire à linge”, a-t-il déclaré. “Mais le constructeur l’a rempli pour aller beaucoup plus loin car la fondation était déjà là.

“Il l’a vu comme un espace supplémentaire, alors il l’a étendu sur toute la longueur du premier étage.

“Quand j’ai vu ça, je suis immédiatement retourné en enfance et j’ai pensé à quel point ce serait cool d’avoir une pièce cachée.”

L’espace remarquable est accessible par une entrée dissimulée dans le mur caché derrière un tableau.

À l’intérieur se trouve un couloir semblable à un donjon avec des briques peintes en noir et des lumières rouges étranges.

Des poutres métalliques et des chaînes bordent les murs, tandis qu’un lustre d’aspect médiéval est suspendu au plafond.

Au bout du couloir est accrochée une immense estampe du tableau emblématique du début du XIXe siècle de William Blake, Le grand dragon rouge et la femme vêtue de soleil.

L’aquarelle illustre une scène du livre des révélations de la Bible et joue un rôle de premier plan dans le roman Red Dragon de Thomas Harris, qui est devenu les films Manhunter et Red Dragon.

Dans ce dernier, le tueur en série The Tooth Fairy est obsédé par la peinture et pense que chaque meurtre le rapproche de devenir le Dragon.

Derrière le tableau, qui agit comme une entrée secrète à part entière, se trouve un autre espace caché.

Je ne possède pas un tas d’armes, je ne suis pas dans la servitude, et ce n’est pas un donjon S&M Zakk Farkas

Alors que d’autres créent des salles secrètes comme des cinémas ou des bars, Zakk insiste sur le fait que son espace n’a pas de but particulier.

“Je ne possède pas beaucoup d’armes à feu, je ne suis pas dans la servitude et ce n’est pas un donjon S&M”, a-t-il déclaré. “La pièce est comme une peinture ou une œuvre d’art pour moi.”

La création de sa chambre n’a pas été sans difficultés. Trois mois après le début du projet, le deuxième fils de Zakk est né.

“Avec un nouveau-né à la maison, je devais me taire, donc je ne pouvais travailler dessus que quelques heures par jour.”

Son budget initial était de 1 500 $ (1 300 £), tandis que le coût final s’élevait à un peu plus de 2 000 $ (1 700 £).

Le bois pour la fausse porte était le coût le plus élevé, a expliqué Zakk, s’élevant à environ 1 000 $ (850 £) à lui seul.

Des panneaux en fausse brique – essentiellement du carton avec un placage de brique – constituent la porte cachée.

“Ils sont très robustes, ils ressemblent beaucoup à de la brique, bien qu’ils soient beaucoup plus minces que les cloisons sèches”, a-t-il ajouté.

Zakk a déclaré que sa femme soutenait ses projets

La pièce a été inspirée par son amour du heavy metal 1 crédit

Au bout du couloir se trouve une estampe du tableau de William Blake “Le grand dragon rouge et la femme vêtue du soleil”

Pour ouvrir la porte, vous devez glisser une planche dans le mur, en utilisant un clou rouillé attaché à un câble en acier comme un loquet de porte “simpliste mais camouflé”.

Le revêtement de sol, fait de résine époxy métallique pour créer une surface d’aspect ardent, représentait également une dépense importante.

“Mon fils aîné qui a deux ans adore la pièce cachée”, a déclaré Zakk. “On joue tout le temps à ‘le sol est en lave’, on prend les coussins du canapé, c’est juste une grande salle de jeux pour lui.”

Cependant, Zakk admet que son fils oublie souvent de garder secrète la pièce secrète.

“Si nous recevons des amis pour la première fois, il montre rapidement aux gens comment entrer”, a-t-il déclaré.

Que pense la femme de Zakk de son projet ?

“Ma femme me soutient beaucoup, ainsi que mes débouchés créatifs, cependant, elle ne voulait pas que ce genre de thème se répande dans le reste de la maison”, a-t-il déclaré. “Elle pense que c’est cool, ce n’est pas sa tasse de thé, mais elle apprécie le travail.”

Mais avec la naissance de leur deuxième enfant, le couple cherche maintenant à passer à une maison plus grande, et Zakk admet qu’il est triste d’avoir fait tout ce travail et de devoir maintenant partir.

“Achever la pièce m’a donné envie de ne plus bouger”, a-t-il déclaré. “Cela tirera sur la corde sensible de dire au revoir, mais j’ai dit à ma femme que dans notre nouvelle maison, je rendrai ma chambre cachée encore meilleure!”

Zakk dit qu’il ne décrit pas la pièce comme un “homme des cavernes” car la pièce n’est pas seulement pour lui et il n’essaie pas de se cacher de sa famille.

“J’ai juste adoré l’idée d’entrer dans un autre monde”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez être dans n’importe quel quartier aux États-Unis ou au Royaume-Uni et de l’extérieur, cela pourrait ressembler à une maison normale.

“Mais on ne sait jamais ce qui se cache dans le sous-sol. Le concept est tellement cool pour moi.”

Zakk ajoute : “Mon objectif est d’inspirer les autres à être eux-mêmes et à être originaux parce qu’en fin de compte, nous sommes tous différents et ces différences doivent être acceptées.”

Pour suivre d’autres projets incroyables de Zakk, rendez-vous sur sa chaîne YouTube Home Degore.

Lorsque la porte cachée est fermée, la pièce est complètement cachée

La fausse porte est faite de faux panneaux de briques 1 crédit