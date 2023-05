J’ai passé 800 heures sans arrêt à soigner les Ukrainiens lors du siège le plus sanglant de la guerre de Poutine, déclare un médecin héros un an plus tard

Des enfants TRAUMATISÉS, de jeunes soldats morts et le bruit sourd constant des armes russes – un médecin a raconté ses 35 jours en enfer sur la ligne de front, sauvant des vies lors du siège le plus sanglant de la guerre de Vladimir Poutine.

Le Dr Yevhen Shepotynnyk était neurologue à l’hôpital n°4 de la ville de Marioupol lorsque son monde a été bouleversé lorsque l’armée russe a traversé la frontière ukrainienne le 24 février 2022.

Le Dr Yevhen Shepotynnyk a raconté son quart de travail de 800 heures pendant le siège de Marioupol

Des ambulanciers paramédicaux déplacent un blessé dans un bombardement civil sur une civière dans un hôpital de Marioupol Crédit : AP

Une maman pleure alors qu’elle tient son enfant sur le sol d’un hôpital de Marioupol Crédit : AP

Un père pleure sur le corps sans vie de son fils adolescent Crédit : AP

Des personnes sont allongées sur le sol d’un hôpital lors d’un bombardement par les forces russes à Marioupol Crédit : AP

Les bombardements ont commencé presque immédiatement et à peine quatre jours plus tard, sa ville bien-aimée était encerclée par 14 000 soldats et des centaines de chars des forces de Vladimir Poutine.

Ce qui a suivi a été un barrage impitoyable qui a complètement démoli une ville autrefois célèbre pour son histoire et son emplacement privilégié pour accéder aux stations balnéaires le long de la mer d’Azov.

Quelque 100 000 personnes vivaient à Marioupol, mais elle a été réduite en décombres par les Russes – près de 90 % de tous les bâtiments ont été endommagés.

C’était un siège qui a duré près de deux mois – et s’est terminé il y a exactement un an lorsque les derniers vaillants défenseurs ukrainiens ont rendu leur bastion à Azovstal Iron and Steel Works le 20 mai.

Azovstal était assis au sommet d’un vaste réseau de tunnels et de bunkers – ce qui a permis aux Ukrainiens de monter une bataille finale brutale contre les Russes.

Le Dr Shepotynnyk s’est rendu au travail dans son hôpital alors que l’attaque de Poutine s’intensifiait le 28 février – emmenant sa famille avec lui alors que les Russes se mettaient à nu.

Il s’est retrouvé enfermé dans un quart de travail de plus de 840 heures, faisant face à des blessures horribles et à une mort constante.

Le médecin est resté à l’hôpital, constamment sur appel et dormant le peu qu’il pouvait alors qu’il essayait de sauver autant de vies que possible.

« Je suis allé en service, j’ai emmené ma famille avec moi, et c’est tout, nous ne sommes plus jamais revenus à la maison. C’était le devoir le plus long de ma vie », a déclaré le Dr Shepotynnyk au Sun Online.

Marioupol n ° 4 n’était qu’à quelques centaines de mètres de l’usine d’Azovstal – ils se sont donc retrouvés constamment sous le feu des Russes.

Le Dr Shepotynnyk a poursuivi : « Les Russes ont bombardé l’hôpital à plusieurs reprises avec tout ce qu’ils avaient – des mortiers, des lance-roquettes multiples Grad, des chars.

« Il ne restait presque plus rien de notre unité de soins intensifs. De nombreux médecins ont été tués. Mais nous avons rempli notre devoir jusqu’au bout. »

Les images partagées avec The Sun Online par le médecin montrent des parties de l’hôpital complètement détruites par le barrage de feu constant.

Le Dr Shepotynnyk, quelque 840 heures d’enfer à travailler en première ligne, n’a pris fin que lorsqu’ils ont été forcés de fuir l’hôpital le 5 avril.

Les forces russes étaient maintenant trop proches – mais elles ont réussi à s’échapper en abandonnant Marioupol n°4.

Photos partagées par le médecin montrant les dommages causés à certaines parties de son hôpital

Les médecins ont fait de leur mieux dans les ruines de l’hôpital pour maintenir les gens en vie

Les hôpitaux semblaient être un jeu équitable pour les Russes pendant le siège alors que les forces de Poutine bombardaient la maternité n ° 3, tuant quatre personnes et entraînant la perte d’un enfant par une femme enceinte.

« Les souvenirs les plus forts sont la mort de collègues, de civils et d’enfants. Ce sont de terribles souvenirs », a déclaré le Dr Shepotynnyk au Sun Online.

« Il n’y avait rien de pire que cela. De nombreux travailleurs médicaux, des patients, des civils qui venaient d’être amenés à l’hôpital, sont morts.

« Nous avons dû prendre des décisions très difficiles

« C’était très difficile avec de l’eau et de la nourriture. Nous étions désolés pour les patients qui souffraient plus que nous. »

En tant que neurologue, le Dr Shepotynnyk a traité certaines des blessures les plus complexes, y compris celles avec des dommages au cerveau et à la moelle épinière.

Il a travaillé du mieux qu’il pouvait dans des conditions presque impossibles – mais il y avait des morts constantes.

Pour le médecin, l’un des souvenirs les plus effrayants est celui d’un garçon appelé Aliocha.

Le petit garçon n’avait que 8 ans – et a été retrouvé par des soldats cachés sous les escaliers où ses parents avaient été tués.

Il avait été grièvement blessé.

Le Dr Shepotynnyk et ses collègues ont dû couper un morceau de son crâne pour le sauver.

« Le garçon n’a pas parlé pendant deux semaines, dessinant en silence des images effrayantes », a déclaré le médecin à The Sun Online.

Et un autre souvenir déterminant pour le médecin, c’est quand les forces ukrainiennes leur ont amené un soldat qui est malheureusement décédé.

Mais le soldat avait un kit médical avec lui, qu’ils ont ensuite utilisé pour sauver la vie d’un jeune homme grièvement blessé de 20 ans, grâce aux bandages de haute qualité contenus dans le kit.

« Je ne connais pas le nom du soldat décédé et de ses camarades. S’ils lisent ceci, j’aimerais qu’ils sachent que leur trousse de secours a sauvé une vie », a déclaré le Dr Shepotynnyk.

Il a poursuivi : « Je suis fier que notre hôpital ait survécu dans de telles conditions.

« Nous avons porté secours aux derniers, stabilisé les malades et les avons sortis vivants. »

Un an après la fin du siège, Marioupol reste aux mains des Russes – étant occupé et faisant partie de la région de Donetsk qui, selon Poutine, leur appartient.

Le Dr Shepotynnyk est cependant convaincu qu’ils seront en mesure de battre Poutine.

« L’Ukraine reviendra à Marioupol », a-t-il déclaré au Sun Online.

Et maintenant, il aide à gérer le projet Heart of Azovstal – qui aide à offrir un traitement médical et un soutien en santé mentale à ceux qui ont combattu pendant la guerre.

Il est financé par la Fondation Rinat Akhmetov – Akhmetov étant un milliardaire ukrainien qui possédait l’aciérie Azovstal et possède l’équipe de football Shakhtar Donetsk.

« Les patients que j’ai rencontrés personnellement sont très motivés et se concentrent clairement sur la réadaptation, le rétablissement et le retour à une vie bien remplie », a déclaré le Dr Shepotynnyk.

« Ce sont des gens faits d’acier. »

Kiev pense qu’ils ont réussi à tenir contre les forces de Poutine dans un rapport de six contre un dans la ville – avec 6 000 morts russes pour 1 000 ukrainiens.

On craint également que jusqu’à 25 000 civils aient été tués pendant le siège.

Et des milliers de soldats ukrainiens ont été capturés lorsque les aciéries ont finalement été rendues, la forteresse devenant intenable.

L’une des personnes capturées était Olexandra Kruchenko, 26 ans, soldat et ambulancier, qui se trouvait à Azovstal.

Olexandra Kruchenko était l’un des défenseurs d’Azovstal

Azovstal Steel and Iron Works était un symbole de défi en Ukraine Crédit : Reuters

« La première chose dont je me souviens est l’appel de ma mère à 5 heures du matin le 24 février », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

« Sasha, il y a des véhicules militaires qui passent devant nous, nous ne comprenons pas ce qui se passe », lui a dit frénétiquement sa mère depuis sa maison à Hlukhiv.

Et avec cela, la guerre avait commencé pour Olexandra et elle s’est rapidement retrouvée à combattre dans le siège de Maripol.

« Les combats étaient très proches, parfois nous étions à 200-300 mètres l’un de l’autre », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

« Les Russes étaient plus nombreux que nous, en termes de personnes, d’équipements et d’armes. »

Olexandra faisait partie de l’unité qui a réussi à capturer Azovstal le 11 avril, traversant sous le couvert de l’obscurité.

« L’usine était constamment attaquée par l’ennemi, elle a tout simplement été détruite, et finalement les stocks de nourriture et de médicaments se sont épuisés parce que nous étions encerclés et que rien ne nous a plus été apporté », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

Et alors qu’ils ont résisté pendant plus d’un mois, le siège a finalement pris fin et elle a été capturée – emmenée dans une prison à Olenivka avant d’être ensuite transférée en Crimée occupée.

Pendant sa captivité, elle a perdu 22 livres – mais a finalement été libérée le 17 octobre, recevant l’Ordre du courage de l’Ukraine.

« A Marioupol, nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs, des centaines et des centaines ont été blessés », a-t-elle déclaré au Sun Online.

« Mais depuis plus d’un an, environ deux mille prisonniers sont toujours aux mains des occupants. »

« J’ai été en captivité pendant exactement cinq mois et c’est un grand bonheur de retourner dans mon pays natal, de revoir ma famille et mes amis.

« Nous ne devons pas oublier nos captifs et nous battre pour le retour de chacun d’entre eux en Ukraine. »

L’invasion de la Russie a été revendiquée par Poutine comme une simple « opération militaire spéciale » qui ne durerait que deux semaines.

Aujourd’hui, des dizaines de milliers de Russes – jusqu’à 200 000 – gisent morts dans les champs à travers l’Ukraine.

Et des millions de civils ukrainiens ont enduré une misère indicible alors que les villes ont été dévastées et leurs maisons volées.

Poutine croyait bêtement que ses forces seraient accueillies en Ukraine en tant que libérateurs.

Mais au lieu de cela, l’attaque initiale s’est terminée par un désastre qui a vu ses forces dévastées et renvoyées en Russie.

Kiev continue également de réclamer des armes occidentales dont ils pensent avoir besoin pour vaincre les Russes.

Le monde attend de voir ce que l’Ukraine réalisera dans sa prochaine contre-offensive – dans l’espoir qu’elle pourrait fournir des gains clés sur la ligne de front, en particulier autour de Bakhmut.

La célèbre photo « Ray of Light » montrant un soldat ukrainien à Azovstal Crédit : AP