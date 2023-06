Sur le papier, je suis exactement le genre de personne que Disney veut voir utiliser sa nouvelle collaboration avec les appareils compatibles Alexa d’Amazon. J’ai des haut-parleurs intelligents d’Amazon partout dans ma maison, que j’utilise quotidiennement. Je visite régulièrement les parcs à thème américains de Disney sur la côte est et la côte ouest, et Disney Plus est de loin mon application de streaming la plus utilisée. Ainsi, lorsque Disney m’a demandé de payer 6 $ pour une année complète d’accès à une version spéciale de l’expérience Alexa qui commence par prononcer la phrase « Hey, Disney » au lieu de « Alexa », j’ai joyeusement appuyé sur le bouton d’achat et j’ai commencé à jouer .

Cela fait un peu plus de 72 heures que j’ai appuyé sur le bouton, et bien qu’il y ait beaucoup à aimer dans cette expérience, je me surprends à souhaiter qu’elle en fasse beaucoup plus pour répondre aux besoins de son utilisateur.

Le nouveau service Hey Disney était à l’origine uniquement pour les complexes Disney, mais est disponible sur la plupart des appareils Amazon Echo. Il est conçu pour remplacer de nombreuses fonctions que vous demandez normalement à Alexa d’exécuter avec une version Disney-fied de l’expérience. Bien sûr, vous pouvez demander à Alexa la météo, mais ce serait formidable pour Tiana de La princesse et la grenouille de comparer l’humidité dans le Maryland aujourd’hui à l’expérience de son restaurant ? Vous pouvez demander à Alexa de régler une minuterie, ou vous pouvez demander à C-3PO de confirmer que le dîner sera prêt à sortir du four dans 34 minutes à la place.

Cela a représenté environ 70% de mon utilisation jusqu’à présent, profitant de cette petite touche de magie Disney dans une tâche autrement banale pour me donner de quoi sourire. Et lorsque le service Disney n’a pas de réponse, il vous fait rapidement savoir qu’il va demander Alexa pour vous, et cette voix familière prend le relais. Ce n’est pas une reprise totale de l’expérience Alexa, mais quand ça marche, c’est mignon.

Russell Holly / Crumpe

Vous pouvez également demander des expériences uniques à Disney. Au moment où j’écris ceci, le haut-parleur de mon bureau joue l’un des nombreux Soundscapes disponibles. J’ai demandé le Star Wars Soundscape, et ma chambre s’est immédiatement remplie du bruit des gazouillis d’insectes, d’une musique d’ambiance légère et du son de deux Ewoks en désaccord sur quelque chose. J’ai été transporté sur la lune forestière Endor, et je soupçonne qu’avant longtemps, je serai emmené sur une autre planète avec des sons tout aussi familiers mais paisibles. C’est une ambiance agréable pour un moment de calme, de la même manière qu’une personne plus jeune utiliserait la fonction Storybook pour être lue doucement avant de se coucher ou demander à un personnage spécifique de l’emmener dans une aventure de mini-jeu. Jusqu’à présent, mon préféré a été Rocket et Groot qui m’ont demandé de les aider à choisir les bons fils pour diffuser un gadget potentiellement explosif.

Ce qui sépare ces caractéristiques des autres, c’est le choix. Je peux demander à lire un Star Wars Soundscape ou une histoire spécifique, mais je ne peux pas demander à un personnage spécifique de répondre lorsque je demande une minuterie ou quelque chose du genre. Il n’y a pratiquement aucun contrôle pour cette expérience dans l’application Alexa comme vous pourriez le voir avec d’autres services ; tout est randomisé par Disney. L’expérience globale est assez agréable, mais être en mesure de mettre en évidence vos voix préférées contribuerait grandement à rendre tout cela un peu plus personnel.

Il convient de souligner que le service Hey Disney ne profite pas non plus de la fonctionnalité multi-utilisateurs intégrée à Alexa. Il ne sait pas quelle voix demande et n’essaie pas de faire la distinction entre plusieurs voix. Ceci est le plus présent dans la fonction Trivia, qui dit explicitement au début que « ça devient confus si tout le monde parle en même temps, alors s’il vous plaît essayez de ne parler qu’un à la fois ». En conséquence, il n’y a aucun moyen pour l’application de garder le score entre les utilisateurs qui jouent au jeu, ce qui est une fonctionnalité assez courante dans les applications trivia sur Alexa de nos jours. C’est une expérience de trivia amusante, mais elle pourrait être bien meilleure avec une certaine personnalisation.

Dans l’ensemble, vous obtenez beaucoup de Hey Disney prêt à l’emploi. Il ne fait aucun doute que beaucoup d’enfants s’amuseront beaucoup en utilisant ces nouvelles fonctionnalités, et il y a aussi beaucoup à aimer ici pour les adultes. Pour 6 $, je suis sûr que je vais m’amuser l’année prochaine en jouant avec toutes les voix et expériences différentes. Lorsque le moment sera venu pour moi de choisir entre revenir à une expérience Alexa uniquement ou continuer à payer pour cette mise à niveau alimentée par Disney, j’espère qu’il existe des fonctionnalités de personnalisation pour m’aider à rester.